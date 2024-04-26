說到串燒居酒屋吃到飽，一定會想到這一間「串燒-殿」

終於來板橋插旗了，平常要吃都要跑去台北，平日就人潮滿滿，想來吃的朋友，記得先訂位

串燒-殿| 立即訂位！inline 線上訂位預約(請點我)

下班聚餐想吃的都在這！

【串燒-殿 板橋店】位於板橋文化路一段上，板橋捷運站一號出口步行兩分鐘

，有開車來的朋友可以停民權立體停車場，所以交通非常方便

店內沒有過多的裝潢，但簡單乾淨，座位與座位間的空間很寬敞，用餐起來非常舒適

若需獨立空間，還有一區半開放式有點像小包廂，很適合和朋友小酌聚會聊天好Chill〜

串燒殿主打串燒、熟食、炸物吃到飽，有599元好食、799元豪華、989元極盛、1499頂級(需預約)4種價位

，價格親民，不必花大錢就能大快朵頤

仔細研究了一下，光是599元就有將近60種食材可以選擇，偶爾好好犒賞自己

就直接點989元開心吃到飽、吃到爽嚕

還有199元金牌台灣啤酒無限暢飲、399元日本酒無限暢飲，吃一口串燒這時候來杯啤酒，絕對是最幸福

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

掃描QR CODE就可點餐囉

等待餐點的空檔，就能先來飲料區裝杯飲料

自助吧飲料也是無限暢飲，有果汁類及碳酸飲料類可以選擇

【喝醉的蝦】

醉蝦充滿濃郁迷人酒香〜

迷人酒香、淡淡中藥味，蝦子很鮮甜耶，肉質不會呼呼、口感紮實

蝦肉的鮮甜與彈牙，滋味甘醇，夏天來一盤超消暑又開胃

【洋蔥佐牛肉】

牛五花搭配上洋蔥，讓微辣的口感襲擊你的味覺，一口咬下的鮮嫩多汁

牛五花雖然油脂比較多一些，鹹甜交雜卻意外不膩口，吃起來更香

【整根直接吃】

烤蝦把蝦殼烤得酥酥脆脆，可以連殼含頭整隻吃

連殼都烤的酥酥脆脆的，口感超棒的，連蝦頭帶殼連蝦肉一同入口，滿口的鮮味〜

吃起來就很鮮甜過癮！

來到居酒屋當然少不了串燒類了

這裡的串燒類有多種口味，有豬肉、雞肉、牛肉、羊肉等等，而每一種肉類都有不同的調味

【鹽烤雞肉串】

嫩滑多汁的雞肉烤之前加少許鹽，突顯食材的原汁原味，完美！

鹽烤的雞肉串口感非常鮮嫩，能吃出肉質的鮮美，不管是香氣還是口感都很有層次

【起司牛肉串】

牛肉串搭上濃郁的邪惡起司，不只融你的口，還融你的心〜

牛肉串口感紮實、帶有嚼感，牛肉的香氣和起司的濃郁感同時在口中爆發，會忍不住一口接一口

【炙燒明太子雞肉串】

烤到焦香之後擠上明太子醬，泥看看〜泥看看〜經過炙燒的明太子，香味大大的提升，我真的大愛

滿滿的明太子海味濃郁鮮香，多汁的雞腿肉有著鮮甜的滋味，越吃越涮嘴

我們有點到第二輪超推

【薄鹽油亮亮烤鯖魚】

鹽烤鯖魚外皮烤的香酥，裡面的肉質鮮嫩多汁，來居酒屋這道也絕對是必點

美麗的金黃色澤，魚皮酥脆很香呢，簡單的調味，就吃的到魚的鮮美滋味

肉質鮮嫩完全不油膩，鹽烤香氣迷人，誇張〜我一個人就能嗑掉一整尾了！

【韓式泡菜】

除了串燒，來點泡菜吧，油脂感也較低

搭配酸酸辣辣的韓式泡菜，好唰嘴，完全是標準的下酒菜來著

【頂級美國帶骨牛小排】

帶骨牛小排口感的獨特之處就是擁有骨頭邊緣的筋膜，筋與肉的雙重享受、甘鹹好滋味

直接用手拿起來啃，太過癮了〜

嚐到酥脆外皮的口感，且肉質鮮嫩多汁並帶有骨頭的香氣，越嚼越香，欲罷不能！

【韓式海鮮起司燉飯】

塞滿滿海鮮料鮮味十足，再撒上爆量起司太邪惡…….

食用前先均勻攪拌一下，輕輕一舀，起司牽絲剪不斷〜(看了就流口水阿)

米粒吸收韓式辣醬酸香，辣味、鹹度都很夠，如果是重口味的人，一定會超愛

用料不手軟，滿滿的海鮮，除了吃起來很過癮外，燉飯也吸飽了海鮮的鮮味與甜味，好吃得不得了

【日式唐揚雞】

獨家配方醃製入味後裹薄粉以高溫油炸，酥香口感

熱呼呼的一口咬下，哇！外皮香脆可口，肉質鮮甜多汁，令人欲罷不能得脆口感，上桌即掃盤！

【培根起司蔥捲】

培根脂肪與瘦肉分布均勻，包覆鮮嫩翠綠的蔥段，爽口而不膩

培根外層變得香脆，而內部卻是嫩滑的口感，培根肉鹹、蔥香又多汁，一人一串超下酒

【古早味豆包】

豆包烤至酥脆，刷點醬汁，鹹香酥脆

散發著柔軟嫩滑的質地外脆內軟，一口咬下去有脆脆的口感，還可以聽到清脆的嚼勁聲響，又酥又香

吃起來很有層次，一口酥香到我心！

【古早味烤豆干】

烤豆干，表皮酥脆咬一口滿滿的豆干香味！

他們家的豆干香Q有勁，且有濃濃的黃豆香，是讓人懷念的老滋味〜

【泡菜佐豬肉】

豬五花搭配泡菜也是經典不敗

肥瘦相間、半筋半肉有嚼勁，一口豬肉一口泡菜，完美呈現酸辣口味，爽口對味！

【我就是厲害炸蝦】

金黃酥香的日式炸蝦，酥脆的麵包粉裹著彈牙的蝦肉，讓人意猶未盡〜

炸蝦看起來很彭派，蝦子不小隻，非常鮮嫩香酥好吃

【炸胖嘟嘟柳葉魚+魷魚塊】

不同於外面裹著厚厚一層麵皮，這裡柳葉魚皮薄脆且內鮮甜還帶著啵滋啵滋的魚蛋口感

魷魚塊原肉切塊肉質彈牙又鮮美，外皮酥脆、紮實Q彈非常有口感

【新疆羊】

無一般羊肉的腥羶味，咬下孜然香氣充斥口腔，肉質軟嫩又帶一點Q彈咬勁

，保留了羊肉本身的原汁原味，令人口齒留香

【鹽蔥豬肉串】

豬肉吃來外層酥香，中心充滿肉汁，還藏了鹹香的鹽蔥醬

上面舖滿獨家口味的鹽蔥，香味融合在嘴巴裡，再搭配著沁涼的啤酒，實在是太幸福了〜

肉類搭配這個日式蔥鹽醬真的超讚的！

【西班牙橡子等級伊比利豬排】

精選最稀有高級的Bellota等級，是真正有吃到橡子果實與放牧增肥的

很少看到吃到飽的串燒店連食材也擺盤得這麼講究的

吃起來有一種自然散發的鮮甜與陣陣橡子香氣，油脂雖豐潤卻不膩口，肉質鮮嫩多汁

讓吃過的人都讚嘆不絕 ，果然是老饕必吃的夢幻好肉！

【酒蒸蛤蜊】

歡慶板橋店開幕，凡點989套餐就贈送酒蒸蛤蜊吃到飽

這道菜每次去日式居酒屋都會點來吃，一盤都貴得要命，現在竟然任你吃！！

重點是，重點是超大顆、超過癮！蛤蜊的品質超級好，每顆肉質都非常飽滿鮮甜沒話說

淡淡的酒香味，融入蛤蜊鮮美的鹹香白湯汁，真的是好吃的不得了！

追加好幾輪，吃的超滿足〜

【炙燒頂級美國牛小排】

牛小排與奶油一起炙燒讓表面香脆上色，吃得到牛肉本身的甜美滋味

嫩中帶Q肉汁感十足，更多了濃郁奶香超療癒口感！

【古早味枝仔冰】

最後甜點還有美味好吃的古早味枝仔冰耶

芋頭冰棒口感如芋泥般濃郁，吃得到細致綿密的芋頭香氣，芋頭控越吃越上癮！

小珊珊碎碎念：

日式串燒居酒屋吃到飽大家有吃了過嗎？

串燒殿雖然是吃到飽，多樣性食材完全不馬虎，CP值極高，不輸外面的單點的居酒屋唷

相當適合一大群好友聚會、多人聚餐 ，喜歡吃到飽的朋友完全可以準備衝一波了！

【Info】

串燒-殿 板橋店

地址：新北市板橋區文化路一段113號

營業時間：一到五17:00-24:00、六日12:00-14:00、17:00-24:00

訂位電話：02-29699001

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粉絲專頁：串燒-殿

IG：O. Gracha（@bbq_dian）• Instagram 相片與影片

目前有其他三間分店、分別地點：

大安：台北市大安區敦化南路一段160巷24號

中山：台北市中山區民權東路二段13號

天母：台北市士林區天母西路53號1樓

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