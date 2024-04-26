新鮮人餐廳｜東海商圈平價大份量美食 ，獨門麻油牛肉麵香氣逼人!

愛吃牛肉麵的你別錯過這家，前陣子在東海附近發現的隱藏版寶藏店，飽受附近學生喜愛的【新鮮人餐廳】，主打平價大份量的各種麵飯食，還有超特別的黑麻油牛肉麵，湯頭堅持以蔬果每日新鮮熬煮，再加入彰化的知名老字號麻油，層層堆疊的香氣實在好對味，完全顛覆對牛肉麵的傳統想像!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【新鮮人餐廳】位於台中市龍井區台灣大道五段，就在熱鬧的東海夜市當中，大大的紅色外觀看起來樸實無華，沒想到用餐時間瞬間湧入大量人潮，飽受附近學生和居民的喜愛!

▼【新鮮人餐廳】堅持每日新鮮製作，湯底以大量蔬菜、水果和10幾款辛香料，燉煮+悶煮五個小時以上，無添加味精，成就出清甜回甘的滋味。

▼擁有二十多年的歷史【新鮮人餐廳】，用餐環境十分簡單乾淨，而且有冷氣開放，無論是和朋友聚餐或自己吃都很適合。

▼【新鮮人餐廳】採取自助式服務，餐盤碗筷需自取，還有大氣提供玫瑰鹽可以自由調味。

菜單

餐點介紹

古早味純黑麻油X紅燒雙料牛肉麵 (小)💰210元

▼招牌人氣古早味純黑麻油X紅燒雙料牛肉麵，擺上滿滿牛肉塊份量超實在，特別在爽口甘甜的蔬菜湯頭中，加入來自彰化的知名老字號麻油，更加凸顯出湯的香氣和韻味，不會有負擔的油膩感，無論是夏天冬天吃都很適合，完全沒有違和感，我超級喜歡!



紅燒雙料牛肉麵(小)💰170元

▼肉肉控會愛的紅燒雙料牛肉麵，一次能吃到牛肋條、牛腱心兩種部位，滷得相當入味，肉量更是給得相當大方，軟嫩到不行的牛腱心，口感近乎入口即化，很讓人驚艷欸，另外牛肋條咬起來則帶有Q勁，充滿濃郁牛肉香，伴隨著清甜夠味的湯頭，還有彈牙涮嘴的特製小拉麵，不知不覺就會整碗吃光光。

▼如果愛吃辣也可以跟店家索取，他們以秘方香料自己炒的辣椒醬料，只要加一點點就很夠味，或是搭配清爽淡雅的玫瑰鹽，打造出彷彿吃高級牛排的風味。

用餐心得

近期吃到最喜歡的牛肉麵就是這家，外觀看似平凡的【新鮮人餐廳】，秉持著多年的歷史及料理技術，打造出截然不同的牛肉麵風味，蔬果湯頭本身喝起來就很厲害，沒想到加入麻油竟然這麼對味，還有讓我大大驚豔的牛肉，入口即化滋味著實讓人著迷!

店家資訊

新鮮人餐廳

電話 : 04-2632-5801

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷25號

營業時間：18:00~23:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food