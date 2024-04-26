新開幕！大人物牛排King’s Table，自助吧披薩、小菜、飲料無限供應、還有爽吃滿滿牛肉的羅宋湯，老饕不能錯過高貴不貴多汁牛排！！

給我肉其餘免談！南投埔里最近新開了一家大人物濕式熟成牛排，就位於在埔里信義路上，緊鄰家樂福旁，開車的朋友可以將車子停放在家樂福的收費停車場超方便，當然如果你幸運店門口的位置亦可停放。埔里找聚餐的美味餐廳，如果本身你們都是肉控，那你一定要來試試 大人物濕式熟成牛排 ，不只是排餐份量足，自助吧無限吃，披薩、小菜、濃湯、咖啡、飲料、冰淇淋無限供應，還有爽吃滿滿牛肉的羅宋湯，更是老饕不能錯過高貴不貴多汁牛排！！

門口的玻璃窗映入了店家堅持使用的濕式熟成原塊牛肉，對於肉品的講究嚴選、也讓顧客食的安心。

餐廳內風格走著工業復古風，加上大片的落地窗在中午時分的光線透入更有FU，另一個就是挑空的空間給人很舒適的用餐環境。

小涼與好友們來訪當日剛好是兒童節，店家也舉辦了一個感恩回饋活動，特邀請了”財團法人博幼社會福利基金會”的小朋友們前來用餐，一同歡慶節日並教導小朋友們學習西餐的禮儀，不只是讓現場小朋友收穫多多又能吃到美味的牛排，超有意義的活動當然也要記錄一下囉~

二樓的用餐區，以半開放式的包廂為主，加上復古的沙發及特色昏黃燈具，不只是用餐舒適又愜意，那氛圍更是讓人喜愛。

這一ㄇ字型的座位區超適合多人聚餐，空間不擁擠亦能拍出不一樣的網美照。尤其大片落地窗的明亮，讓陽光灑入更顯浪漫呢

點好餐點就可以先往自助吧拿取披薩、小菜、湯品、飲料囉~~~

大人物牛排菜單均擺放在餐桌上，這邊有低消限制：

120-140cm 消費$200。

140cm 以上消費一客主餐、店內用餐自助吧無限供應。

消費酌收一成服務費。

更多菜單請點入→ 大人物牛排King’s Table

不吃牛的朋友也不用擔心，這邊還有提供豬、雞肉、以及舒肥櫻桃鴨胸可以選，另外也有替小朋友準備了兒童餐，想吃海鮮的朋友亦可加購鮭魚+根島生態蝦+干貝、只要+188元就能吃到海味，超級值阿~~

自助吧上都會提供四款披薩、某一款沒了就會再補上另一口味，所以基本上有可能你一餐吃下來披薩就會出沒6-7種口味唷!

奶油玉米濃湯 ，喝起來濃香又順口，熱熱喝是最美好的滋味唷!

飲料部分有氣泡的可樂、雪碧等，這邊還有乳酸飲料、咖啡等等唷!

冰淇淋有芒果、草莓、薄荷巧克力、香蕉椰果、萊姆納及冰粉甜心水果等唷!

小菜當日提供的是韓式泡菜以及黃金泡菜，韓式泡菜微酸帶辛辣的風味搭上牛排風味不賴，黃金泡菜以杏鮑菇來製作，吃起來清爽開胃又富咀嚼口感，小凉個人很愛。

羅宋湯 輕輕一舀就有滿滿的牛肉塊，味道煮得很夠味，入嘴帶著微酸香的風味，我們超愛! 重點大人物給料不手軟~~

安格斯翼板牛排 8oz，只要是點主餐都會附上加熱石(鑄鐵石)及基本的蘑菇醬、黑胡椒醬二選一。亦可加價$39元選購其他五款醬料唷!! 小凉這一道安格斯翼板牛排除了基本的黑胡椒醬以外，還有另外加價39元選了黛安醬，這黛安醬是以蘑菇、鮮奶油、白蘭地及芥末籽所調製出來的特色醬料，搭上牛排真的很不賴。特色醬料不知道如何搭配哪款肉品，也可以請教店員唷!!

翼板牛油花分布均勻光看就相當的誘人，建議食用熟度3-5分熟才不會浪費了好肉質! 且這厚度光看就很滿足!!

翼板肉油筋均勻且口感軟嫩，有著自然的牛肉香。小涼特喜歡入嘴時的肉質很有彈性，咀嚼中盡情地享受肉的嫩與甜，很舒服的柔滑口感，加上鮮甜多汁的滋味讓人欲罷不能!!

如果覺得牛排的熟度過生，可以利用這個加熱石來加熱烤一下唷! 如果覺得不夠熱了；可以請店員幫忙更換一個，但記得不要用手去碰到、因為這個鑄鐵石可是相當的燙唷!

這是另外單點的 開胃沙拉 ，有凱薩醬、和風醬、檸檬優格醬、胡麻醬可選。我們是選擇檸檬優格醬，搭上繽紛的時蔬吃起來不只是爽口又相當的開胃呢，吃肉也要來點時蔬的補充唷!

大人物牛排不只是肉的品質選得好，就連自助吧內所提供的披薩也好好吃唷! 尤其當日的蒜苗鹹豬肉更得我心，加上餅皮不是厚皮的吃起來更是沒啥負擔耶!

來自西班牙的 伊比利豬梅花 有11oz，店家建議熟度為9分熟，肉量就如圖下給了兩大片，且厚度讓人看了就開心XD

隨餐搭配了新鮮時蔬，以及檸檬，可以依照自己的口味喜好來加減。覺得伊比利豬油脂較豐富、建議可以擠些檸檬汁來解油膩。

不得不說這西班牙的伊比利豬本身油脂豐腴，色澤跟牛肉也很接近唷! 且大人物提供的牛排刀真的很好切，讓小凉吃牛排也可以完全不費力地當優雅女XD

伊比利豬梅花中間微微的粉嫩，吃起來很軟嫩結合肉汁伴隨豐沛油脂相當美味，不誇張真的很像在吃牛排哩～

如果對於豬肉帶點粉不敢吃，亦可在加熱石上再烤一下唷! 那瞬間的油香更是迷人!

安格斯肋眼牛排 ，13oz的份量讓人大口吃肉、吃的好過癮啊!

肉質切下超嫩，且油花相當豐富均勻，沾點玫瑰鹽帶出肋眼牛肉的鮮甜，肉質滑嫩香甜又嫩，滿滿的牛肉香氣，不管是搭配任何醬料都很百搭。

大人物牛排雙人套餐– 國王套餐 ，雙人或多人來用餐亦可直接點上國王或皇后套餐即可，既可吃的澎湃豐盛又可享受到大人物家的用心美味。



國王套餐包含沙拉、松露脆薯、主餐（大人物經典牛排、伊比利豬梅花）、海鮮（鮭魚+根島生態蝦+干貝）、甜點等相當豐盛，從前菜到甜點全部包辦囉！！

伊比利豬梅花 ，不吃牛的好朋友最佳選擇，畢竟這塊肉的品質大家有目共睹，且口感真的一點都不輸給牛肉。

大人物經典牛排11oz。這份大人物經典牛排內有含安格斯嫩肩牛、安格斯牛小排及安格斯沙朗心，使用的均是美國的牛肉唷! 讓你一次就能品嚐到三種不同部位的牛肉，讓肉控超滿足!!

海鮮（鮭魚+根島生態蝦+干貝）， 鮭魚 煎的熟度恰到好處，表面微酥的口感加上魚肉鮮嫩超好吃。 根島生態蝦 肉質飽滿、甜美Q彈的口感與一般人工養殖蝦很不同呢。 干貝 的彈牙，細嚼後可吃到其纖細綿密口感，那鮮美的甜味兒搭上表面的黑松露真是一絕～

松露脆薯 ，金黃酥脆的薯條炸得外酥內鬆軟，獨特的松露香氣沁入心脾，讓薯條的層次口感更是十足美味。

焦糖布丁 是小凉推薦大家一定要點的甜點之一，雖然現場有冰淇淋；但這個手作焦糖布丁真的好好吃唷!! 布丁口感滑順又綿密，且上層帶有淡淡的檸檬海鹽味的奶油，更是提升了布丁的風味，不甜膩的一口接著一口不想停阿~~~ 一次兩顆焦糖布丁都沒問題呢

店內除了免費提供的氣泡飲料、茶飲、咖啡等以外，另有提供不少微醺系列，如可樂娜、海尼根、KIRIN淡麗啤酒以及零酒精啤酒，如有需要可以跟店員另外點購唷!!

( 未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 )

大人物牛排 整體上來說有讓小涼驚豔到，不只是價格、份量和牛排的肉質，就連餐具也特別選購，那切肉的牛排刀跟一般牛排館提供的完全不一樣，超好切肉加上店內人員親切的服務也是一大重點，在品嚐完這一餐後，如果你是肉控或是想帶家人吃西餐牛排，真的很推薦你來大人物試試，建議先訂位唷!

大人物牛排King’s Table

電話：049-2913333

地址：南投縣埔里鎮信義路1019號

營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00，假日11:30~21:00

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