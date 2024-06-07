





芎林這兩、三年內打造了三座不同主題的公園，有可愛爆棚的方口獅公園，迷霧感滿滿的水霧公園，多樣器材的公三運動公園 ，趁著開著家裡老賓的最後一天，帶著貢丸寶寶一起去每次都錯過的芎林鄉公四水霧公園遊玩，經過公園時剛好在噴水霧，等我們停好車下車，只看到公園小石子上一塊一塊濕濕的，水霧公園給人一種很舒服的感覺，多種植物相伴，還有竹林景觀，外側有幾塊綠黃交織的稻田，搭配上暖暖的陽光，這氛圍真好

芎林鄉公四水霧公園

地址：新竹縣芎林鄉文富街221號

開放時間：全日

停車資訊：芎林停五停車場 (一小時20元)

芎林鄉公四水霧公園

位於芎林的公四水霧公園，是鄉內首座特色公園，占地約有1200多坪，狹長的腹地可分為三區，有水霧自然遊戲區 ，共融親子運動遊戲區 ，音樂主題創意沙坑遊戲區等，這裡也是縣內首座有水霧設施的公園，讓孩子夏日玩耍也能很沁涼，貢丸寶寶開心的玩了一圈，整體感受上都還不錯

園內除了有不同設施外，也結合了芎林在地著名的紙寮窩和竹林古道作為主題，讓孩子在玩耍之於，也能更認識芎林這塊土地

芎林鄉公四水霧公園 地圖與介紹 🔼

公園也設有不同種類的休憩位置，供家長或附近居民運動時可使用

水霧自然遊戲區

水霧自然遊戲區設有原木跑酷繩索體能設施與繩索溜滑梯，本以為這兩個對貢丸寶寶來說有些難度，他想玩的動機應該不高，沒想到因為有其他小孩在旁邊玩，完全燃起他想挑戰的心，原木跑酷繩索體能設施嘗試走了一圈，很多地方都是因為他身高不夠，拉不到繩索或踩不到木樁而跳過，其他能力許多可，都有成功完成，繩索溜滑梯也很順利的爬上去，在順順的溜下來，只能說小孩為了想玩，潛力無窮呀

繩索溜滑梯

不得不說現在很多特色公園的溜滑梯都越來越有挑戰性了，激發小孩想去嘗試的心

溜滑梯的部分看貢丸寶寶滑起來蠻順的，而且尾部與地面落差不大，看起來不錯

一開始我看到這繩索的間隙不小耶，還在想說他會去玩嗎，畢竟沒踩好有掉下來的風險，剛好這區還有其他孩子，愛面子的他就去小試身手了一下，看他認真的神情，真是可愛

原木跑酷繩索體能設施

老實說一開始的這一段繩索，我自己也不知道要怎麼玩才對，感覺用盪的、用拉的都行?！

這一段走木桿拉繩前進，對他來說容易一些

哈哈哈~~~這個木樁間格距離對貢丸寶寶來說比較遠，但看得出他有努力想去嘗試

花朵平台應該算這組跑酷設施中較簡單的一項了，他很有信心的挑戰完成

這三個設施可能對他來說難度比較高，尤其是繩索的部分，所以我有在旁協助，說到這讓我深深感受到貢丸寶寶真的長大了，比較願意為新事物展開心胸

我自己是覺得這個難度頗高的，除了前進外，還要兼顧平衡，但貢丸寶寶可能在上面晃丫晃很好玩吧(撇除要前進這點XD)

這幾項繩索他在別的公園有玩過類似的，很順利的自己完成了

這區除了原木跑酷繩索體能設施與繩索溜滑梯外，還有兩座小山丘，感覺是來訓練爆發力的XDD，上去好難喔~~~

這區使用的是細礫石沙，地面上還看的到上一次噴灑未乾的水霧痕跡，夏日來應該很舒服

PS水霧開啟時間：13:00 ~ 18:00整點施放水霧

共融親子運動遊戲區

這區最主要就是三種不同造型的盪鞦韆搭配上轉轉盤和成人體健器材(扭腰器和雙人滑步機)，器材部份我們沒有使用到，但轉轉盤和盪鞦韆都讓貢丸寶寶玩到不想離開

尿布鞦韆、雙人鞦韆和鳥巢鞦韆

鳥巢鞦韆是貢丸寶寶最愛的類型了，每次看他在那盪，都有著滿滿的慵懶感

雙支撐支撐，大人真的需要靠核心呀

這幾個月貢丸寶寶好愛這種轉轉盤，每次看他轉，我都覺得不暈嗎，他反而越轉越開心

音樂主題創意沙坑遊戲區

這區除了細沙坑外，還有音樂小屋、挖土機和小山丘可以玩耍外，中間種植了一顆喬木，希望之後能為孩子玩樂時遮膽陽光

一旁也設有洗手台和洗腳處，讓孩子玩完能夠簡單的沖洗

礙於我們是臨時起意來的，剛好沒有幫貢丸寶寶準備到備用衣物，沙的部份就沒有玩到了，音樂小屋的部分我們簡單的玩了一下，敲敲打打的蠻有趣

屋外還有一座小黑板可以塗鴉呢，數字符號、時鐘和珠算也少不了

挖土機真是太有趣了，除了可以旋轉方向外，兩個拉桿有不一樣的用意，研究了一下才成功把沙鏟起，但需要一些力氣

剛好後面還有聚餐活動，大概都玩了一輪後（大概三十分鐘左右），就沖沖的把貢丸寶寶拖上車離開，水霧公園比想像中好玩很多呢，之後有機會應該會帶他來多訪幾次，順道感受那迷幻水霧

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芎林鄉公四水霧公園

地址：新竹縣芎林鄉文富街221號

開放時間：全日

停車資訊：芎林停五停車場 (一小時20元)