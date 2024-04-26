母親節來大江國際購物中心｜給媽媽最好的．讓媽媽馨花朵朵開｜全年免費停車
母親節帶媽媽來大江國際購物中心。
2024母親節，想好要帶親愛的媽媽去哪裡慶祝嗎？！桃園中壢最好逛的大江國際購物中心，一站式滿足聚餐、購物、春夏打卡地標，4/19至5/12有一系列品牌優惠活動，而且全年免費停車。母親節就是要給媽媽最好的，帶媽媽到中壢大江購物中心、一起度過一個難忘的母親節，讓媽媽馨花朵朵開。
- 大江．母親節餐廳推薦｜凱林鐵板燒
- 2024大江最新春夏裝置藝術｜幸運冰果城
- 2024母親節蛋糕推薦
- 大江櫃位推薦｜新櫃登場
- 推薦拍照的大江秘境打卡景點
- 大江春夏特賣活動
- 2024大江購物中心母親節優惠
- 大江購物中心｜相關資訊
- 更多中壢美食分享
大江．母親節餐廳推薦｜凱林鐵板燒
- 凱林鐵板燒 中壢大江店
- 地址｜桃園市中壢區中園路二段501號GBF
- 電話｜03-468-0857
- 凱林鐵板燒線上菜單
- 母親節優惠｜刷大江聯名卡，當日單筆滿1000元送120元電子現金券。
鐵板燒，可以說是一種融合專業料理、以及視覺享受的美食饗宴，
除了可以直接感受食材的新鮮，還可以近距離的感受師父在眼前的料理手法與技術。
凱林鐵板燒位於大江GBF樓層，在許多百貨公司美食街都可以看到凱林鐵板燒的品牌進駐，可以說是大家很熟悉的鐵板燒老品牌，一直以來堅持提供新鮮、高品質、不經過化學加工的好食材，累積了相當多的好評價。
我們這天選擇的是1160元的B餐，包含有：
❋ 板腱牛排
❋ 去骨雞腿排
❋ 香煎鮮魚
❋ 鐵板鮮蝦
❋ 大干貝
❋ 杏鮑菇
這是這天的主餐部分，看起來是不是很誘人：)
板腱牛排在鐵板上燒的吱吱作響、香氣逼人！口感香嫩多汁、又帶了點嚼勁，貼心的附上黑胡椒香蒜鹽、以及香氣逼人的蒜片，搭配著吃滋味豐富。
去骨雞腿排也很厲害，鐵板的高溫煎的外層金黃酥香、裡層嫩口味美。
除了吃肉，還有鮮美的海鮮！
魚肉鮮嫩，蝦子彈牙、還貼心的撥好殼，干貝也好鮮甜，
讓我這個海鮮控吃的大滿足。
除了肉類、海鮮，鐵板燒最棒的地方就是可以吃到好多蔬菜！
杏鮑菇加洋蔥，鮮甜又美味！鐵板炒豆芽菜和高麗菜更是鐵板燒必備美味，香甜脆口！
主廚還招待我們好美味的起士蛋捲！
柔軟的雞蛋、搭配香濃的起士，滿滿的香濃在嘴裡漫開，滿滿幸福感。
2024大江最新春夏裝置藝術｜幸運冰果城
2024大江最新春夏裝置藝術，帶媽媽一起來打卡！
今年春夏，大江購物中心最新的室內裝置藝術，以「幸運冰果城」為主題，
融合了我們小時候的回憶：賓果遊戲，以及夏季的消暑聖品：冰果，
帶給大家清涼、好運、歡樂的活潑氣氛。
整個場景充滿了各種柔和的色彩，非常漂亮。
有可以旋轉水果方塊連成一條線的「配料賓果」、
有幸運的話可以看到三個一樣跑馬燈符號的「幸運拉霸」、
有很適合拍照打卡的「賓果頒獎台」，
一旁的中庭水池還放滿了水果造型的沙灘泳圈，相當可愛。
剉冰機內部設計了鏡面材質+動態燈，
地面上的圖案，也設計了隱藏符號，大家可以一起找找看唷！
2024母親節蛋糕推薦
饅饅好食
「饅饅好食」是來自新竹的療癒系甜點，
除了有混合韓式美式風格的漂亮外觀，堅持減糖、每日新鮮製作，
使用一顆顆新鮮水果堆疊的滿滿，天然無添加，讓大家可以吃到健康美味的甜品。
母親節優惠｜
#綜合紅莓果紫蘇梅蛋糕
早鳥優惠價 6吋1430元、8吋2280元
4/5~4/29前早鳥訂購即贈送造型插卡一張
4/30開放取件～5/13止
訂購專線 : 0981-572-362
牛菓子
「牛菓子」專門製作芋泥和米蛋糕，
老闆不吃太甜、加許多香料的食物，最愛單純的原始味道，
因此他們做出來的蛋糕，都堅持呈現天然原始好風味。
母親節優惠｜
#女王花
芋泥布丁×純米蛋糕×梔子紅生乳
預購時間：2024/04/01 20:00
取貨時間：2024/05/03~2024/05/12
預購專線：03-468-0999分機6094
大江櫃位推薦｜新櫃登場
1F．D+AF
2005年成立的「D+AF」，「舒適」、「時尚」是D+AF 品牌的關鍵詞，
不僅專為女性設計鞋子，更要讓品牌潮鞋成為所有女性不可或缺的時尚元素。
母親節，帶媽媽一起來買雙好看、好穿又時尚的美鞋吧！
Q萌軟軟．雲朵抓皺小床墊涼拖鞋/ 價格:原價1,880元 特價1,080元。
珍妮旋風．4D氣墊雙帶低跟瑪莉珍鞋 / 價格:原價1,980元 特價1,280元。
浪漫花釦．小蝴蝶結平底芭蕾娃娃鞋 / 價格:原價1,480元 特價980元。
1F．AIR SPACE
「AIR SPACE」擁有獨特自我風格的新銳設計師團隊，融合歐美好萊塢時尚女星路線與日韓多層次搭配的休閒名媛風格，款式獨特、線條簡約俐落，兼顧流行與實穿。
平價時尚，也是一種美學。
母親節優惠｜
4/22-4/28
單筆消費滿2,500折200；單筆消費滿3,000折300
夏天快到啦，玩水的季節，怎麼可以沒有美美的比基尼泳衣！
AIR SPACE 幫女孩們準備好了。
1F．ROBINMAY
「ROBINMAY」的品牌精神是「ALL FOR EXPLORE」，
提供的是風格多變、極具品味的時尚包款，不論是喜愛時尚的少女、或者是需要兼顧實用性的上班族，都可以在這裡找到喜愛的包款。
特別推薦這款夢特真皮胸包，我自己非常喜歡，真皮材質、質感相當好，且容量與空間都非常足夠，不管是要攜帶皮包、手機、鑰匙等都相當實用。
另外我特別喜愛黑色的樣式，簡約、時尚、男女背起來都好看。
夢特真皮胸包 / 價格: 2,980元。
ROBINMAY還有許多不同樣式的包款，
例如水桶肩背包、手提包、胸包、斜背包等，
而且提供多種樣貌、風格，每一款包款都能帶給背者不同的驚喜與體驗。
沐夏水桶肩背包(L) / 價格: 1,980元。
1F．METRO T
母親節珠寶推薦！
「Metro T」，完整名稱為「Metro T-Metropolitan Taiwan & Tokyo」，
將台灣與東京的時尚做連結，融合出新世代的流行穿搭飾品，分享兩地日常穿搭流行飾品。
母親節優惠｜
4/19-5/12 店櫃消費買四贈一。
4/19-5/12 消費滿980元贈珍珠耳環一對 價值450元 限量100份。
趁著母親節，送份美麗的飾品給媽媽和另一半吧：)
1F．YBG
「YBG」想要能帶給消費者更美好的生活體驗，嚴選具特色及安全的好物，推出「居家香氛、香水、服飾、沐浴用品」等人氣商品，堅持代理台灣原創品牌「KLOWER PANDOR」、「SHARECO」，對每項商品都要通過層層審核及檢驗，做最好的品質把關，成立三年迅速獲得市場肯定，獲得百萬消費者認可與好評。
1F．RHINOSHIELD 犀牛盾
只要擁有手機，就一定會知道犀牛盾！
創立於2012年的「犀牛盾」，品牌哲學聚焦於「獨創新意」，以顛覆常規的材料科技及美學設計打造與你絕配的產品，至今已經是世界知名的衝擊防護配件領導者之列。
母親節優惠｜
04/19-04/25
全館單筆消費滿2000元再享85折。
AquaStand MagSafe 兼容支架水壺
「是能裝水的手機架，能架手機的水壺。」，不僅外表時尚、多元，同時水壺上的環狀磁吸支架擁有磁吸力、以及可以微調方向的功能，讓水壺不僅僅只是水壺，還同時能夠作為實用的手機架來使用。
1F．PROMESSA
母親節珠寶推薦！
「PROMESSA」為「點睛品」旗下鑽飾專屬訂製品牌，
代表義大利語「承諾」之意，為即將步入人生新階段的你們許下永恆承諾。
提供獨家iPad智能化訂製系統，讓新人與戀人可以感受到浪漫的儀式感。
推薦商品：
PROMESSA 18K白金玫瑰金雙色鑽石對戒: 價格店洽
PROMESSA 18K白金玫瑰金雙色鑽石項鍊: 價格店洽
1F．U’re
「U’re」，希臘文的意思為「妳就像」。
對U’re而言，女性是種多樣貌的存在，是無法任人單一定義的，
U’re以合宜舒適的剪裁、結合高質感與極舒適的素材，為女性打造出柔美與優雅兼具的氣質。
平織上身-洋裝(紫) / 價格: 原價3,780元 特價3,190元
平織上身-洋裝(花) / 價格: 原價3,980元 特價3,290元
1F．AS
「AS-astyle」，完整名稱為「ACCENTO SQUISITO」，
從1979年起，以極致優雅的姿態、陪伴女性們，
在奢華裝飾的時尚圈中，以簡約的設計、精緻細膩的風格，為女性打造幹練、高質感的都會氣質。
推薦商品：質感長釦全羊皮後繫帶尖頭高跟鞋 / 價格:原價5,280元 特價4,220元。
1F．資生堂 SHISEIDO
擁有超過140年歷史的「資生堂」，已經成為美麗的代名詞；
資生堂透過喚起美麗、能成為一種正面積極能量的共鳴感來影響世界，
資生堂相信，當身體和靈魂健康且充滿活力時，即能真正激活美麗，啟動屬於自己的美力能量。
趁著母親節優惠，絕對適合為媽媽、為另一半、甚至自己也可以趁優惠囤一組，
認真的保養，是對媽媽、對自己的好。
激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華40ml /價格:原價5,800元 特價5,220元
激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華 (加大容量80ml) /價格:原價9,200元 特價8,280元
1F．歐莉寶 AUROGEM 珠寶
母親節珠寶推薦！
「歐莉寶 AUROGEM珠寶」，源起於1983年的裸鑽世家，
AUROGEM 所售出的珠寶，均附有品質保證書，秉持誠信的精神、將顧客期許視為首要的服務考量，並能提供正確的珠寶知識及最完善的服務。
母親節優惠｜
正品8折滿一萬現抵500元（GIA、特價品除外）
單筆消費滿8,000元贈菱格化妝包1個
美到不行的2克拉天然無燒藍寶鑽戒（附GRS證書）！
Clover幸運草天然鑽石套組，特價33800元。
2F．SO NICE
已經深耕超過30年的在地品牌「SO NICE」，以平價、高品質著稱，提供貼近全球流行趨勢、且符合亞洲女性身型的都會女裝。
今夏特別推薦「第四代Cool Tech美白冰紗衣」，全系列經SGS認證通過具備涼感機能，其中Pro系列更兼具防曬及涼感機能，UV值達2296、UPF50+，讓顧客能夠涼爽過夏天。
母親節優惠｜
4/19-4/23 消費滿2,680元贈 美白冰紗抗曬隨行禮
4/24-5/12 消費滿6,600元贈美白冰紗抗曬CP組
2F．哈皮樂園
榮獲台北市產發局SITI計畫的「哈皮樂園」，經由專業老師的引導，獨創多元主題DIY手作，包含史萊姆 、奶油膠、拚豆、串珠、熱縮片、洗手慕斯等，很適合帶孩子一起度過美好的親子時光。
母親節優惠｜
母親節期間會員方案最低75折
單筆消費滿3,000元贈酒精噴瓶
出示大江coupon單筆消費1,000元即可現折100元
推薦拍照的大江秘境打卡景點
GBF．商店手工壁畫
大江國際購物中心，不僅可以逛街、吃美食，還有不少秘境景點可以拍照喔！
首先帶大家來到位於GBF美食街旁的商店手工壁畫，這可不是列印上去的，而是請藝術家一筆筆親手繪製上去的，非常精緻漂亮，彷彿來到國外街頭、帶著獨特的異國風情。
GBF．太陽廣場戶外噴水池
接著要與大家分享的，是位於戶外區域的太陽廣場戶外噴水池。
除了可以坐在台階上，一邊享受陽光、一邊欣賞著美麗的噴水池、以及週遭的綠意，這裡也很適合讓孩子放風跑跑。
5F．空中廊道
再來則是搭乘手扶梯、來到位於5樓的空中廊道。
白天的空中廊道非常明亮，很適合拍美照，也很適合從高處欣賞周遭的景色。
牆壁上，藍色的大象區域是可以用粉筆來畫畫喔，
快帶小朋友一起來畫畫塗鴉吧：)
夜晚的空中廊道，點上了燈光，一切變得夢幻且美麗，
很適合情侶約會、散步，一起度過美好且浪漫的時光。
大江春夏特賣活動
4/18-4/29．省gogo美妝特賣
5/1-5/13．JIEYUN 捷云國際精品展售會
5/1-5/15．Panasonic按摩椅展售會
2024大江購物中心母親節優惠
最棒回饋，就是要妳馨花開！
多種滿額現抵活動、銀行刷卡禮，還有超強滿額再加碼！
另外大江聯名卡、大江APP會員都另外還有獨家聯名優惠！
DM中的小編嚴選商品也有很讚的優惠價，推薦大家趁機購入。
完整優惠資訊：
✔ 2024年母親節EDM
✔ 2024年母親節POP UP EDM
位於桃園中壢的大江購物中心，一直是我們很常去的桃園逛街點，
不僅有許多厲害的餐廳可以用餐、完全是桃園聚餐、青埔聚餐的地點好選擇，還有許多不同類型的品牌櫃位可以逛、滿足不同的購物需求、是很完美的一站式購物體驗；而且大江每一季都會有全新的裝置藝術設計，每一次的設計都超級美、非常適合拍照；另外還有星橋國際影城可以觀賞最新電影！
趁著母親節優惠檔期，帶媽媽一起去大江逛街吧！
先到餐廳吃一頓美好的午餐，接著開始逛街、利用母親節優惠幫媽媽買禮物，然後再到裝置藝術區和打卡拍照景點秘境幫媽媽拍美照，最後再帶一顆漂亮的蛋糕回家當點心 ❤。
母親節，只要媽媽開心，我們就開心 ❤
大江購物中心｜相關資訊
- 大江國際購物中心
- 評分： / 4.4
- 地址：320台灣桃園市中壢區中園路二段501號( 地圖 )
- 電話：
- 營業時間
星期一: 11:00 – 22:00,
星期二: 11:00 – 22:00,
星期三: 11:00 – 22:00,
星期四: 11:00 – 22:00,
星期五: 11:00 – 22:30,
星期六: 11:00 – 22:30,
星期日: 11:00 – 22:00
- 官網、FB、IG
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
- 停車資訊：
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