「青花驕」是王品集團旗下的超人氣火鍋店，中山北店就位在捷運中山站附近，這間分店是獨棟的旗艦店用餐的座位非常多，內部的裝潢也實十分有質感，在熱鬧的中山一級戰區要能品嚐到也不是件容易的事情，如果想要在假日用餐甚至需要一個月前就先訂位，不然就只有冷門時段可以選。點雙人餐可以選擇鴛鴦鍋的雙湯底，招牌麻辣湯跟酸菜白肉鍋，兩種一起吃麻香辣味酸度一次到位，真的會讓人越吃越涮嘴。

餐廳資訊

青花驕 名稱 : 青花驕麻辣鍋(台北中山北店)

電話 : (02)2511-1097

地址 : 台北市中山區中山北路一段137號

營業時間 : 週一~週五 11:30-01:00(最後點餐時間23:00)

營業時間 : 週六~週日 11:00-01:00(最後點餐時間23:00)

官方網站 : 青花驕 – 我辣故我在

粉絲專頁 : 青花驕麻辣鍋台北中山北店

停車資訊 : 付費，林森公園地下停車場、台灣聯通天津停車場(機械式)

從捷運中山站2號出口步行約3分鐘就可抵達，出來直走到前方的大十字路口店面就在右前方

餐廳環境

店內裝潢的格局以綠色搭配木頭，走道預留的空間滿寬敞的不會互相推擠到

一樓醬料區放在中間的區域，完整一排井然有序，上方還有各種調味料的原料

在一樓的最裡面還有一區出酒龍頭的啤酒區，吃麻辣鍋搭配啤酒也是一種享受

樓上的座位區格局基本上都一樣，不過二樓的醬料區是放在中央讓兩側的顧客可以同時使用

座位區都是四人桌為主，一方面可以增加容納人數，另一方面來青花驕用餐的顧客都是聚餐或是家庭用餐，四人桌一次能擺放的食材數也比較多

來這裡用餐的一大特色就是會附上圍巾，避免大家用餐時衣服被湯汁潑灑到影響用餐心情

菜單

菜單的內容非常豐富，主要分成套餐與單點，如果第一次來吃不知道要怎麼點可以直接點多人套餐，套餐的份量比想像中的還要多，來這裡用餐真的要預留好胃的空間啊~

餐點介紹

這次是點「雙人青花宴」，上餐的速度滿快的不過份量真的出乎我的預期多

每一種食材看上去都非常新鮮，只要簡單涮一下就能品嚐到食材的原汁原味

鍋底選的是「鴛鴦鍋」，湯頭分別是「青花椒麻辣鍋」跟「酸菜白肉鍋」，裡面本身還有的花椒跟酸白菜的量都快把整個湯覆蓋過去，如果不夠都可以無限續，完全不怕你吃只怕你吃不完

湯底裡面本身都有附一些料，酸菜白肉鍋有豬肉片，等於免費多一種口味的肉片可以享用，酸白菜吃起來微酸的味道十分開胃

青花椒麻辣鍋除了滿滿的花椒外還有許多的豆腐塊，每一塊都已經吸飽湯汁吃起來麻香夠味

把料放進去大火煮開後，酸白菜的酸香跟麻辣鍋的椒麻香不斷散發出來

肉品可以選擇兩種分別是「牛培根」和「特選豬梅花」，兩種肉品的油脂分布都非常均勻漂亮

肉片都是現點現切厚度在煮完後吃起來的口感剛剛好

豬梅花吃起來口感紮實，建議不要放在鍋裡煮太久這樣才能吃到最軟嫩的口感

培根牛的油脂比豬梅花多一點，吃起來油脂香更加豐富，搭配自己調配的醬汁吃更有層次

雙人鍋有附贈一個雙層架，上面的肉片是「特選肥牛」，肉質的顏色比培根牛更加鮮豔

下層是「東坡烤麩」是由外面的豆腐皮包裹肉丸，這個雙層架完全是在預料之外，只能說點雙人套餐真的非常划算，唯一要擔心的就是自己的胃能不能裝下這些美食

「東坡烤麩」的煮法很特別，放入火鍋中再拿旁邊的沙漏計時，時間到拿出來吃就是最佳賞味的口感，外皮輕輕一咬湯汁就不斷噴出，裡面的肉丸香濃多汁吃起來非常過癮

「特選肥牛」跟其他肉片一樣在湯頭中簡單涮幾下肉片就會逐漸變色，可以依照個人喜歡的口感來絕對涮的時間，只要肉質新鮮涮到整片肉還有淡淡的粉嫩色就是口感最佳的時刻，如果不敢吃不熟的話可以涮到全部都變色後就馬上起鍋

海鮮選的是「智利鮭魚片」，魚肉的色澤在燈光的照射顯看起來超級像會發光的橘色

煮的時候要滿小心的如果不小心用湯匙或是筷子戳到肉就會散掉，吃起來的口感非常鮮嫩完全不會有腥味，適合在吃完幾口肉品後交替著吃

麻辣搭檔可以選擇兩種，分別是「老油條」跟「紅薯粉條」，老油條的量看起來至少是兩大根以上切成很多塊，油條也是吃麻辣鍋最好的配料之一，吸飽湯汁吃起來香濃過癮，如果泡在湯中的時間短一點還能吃到油條本身微微的脆度增加口感

「紅薯粉條」跟一般的麵條十分相似，不過煮過之後顏色會呈現淡淡的透明狀，吃起來比一般的麵條還要Q彈口感非常好

菜盤的名稱是「彩蔬寶盒」，裡面的蔬菜都是依照當令季節所提供，會依照時間做更換

小白菜是我滿喜歡的一道蔬菜，因為本身的厚度可以吸附不少湯汁，加上吃火鍋配點蔬菜也能補充其他的營養

香菇非常大一朵上方用刀子劃出十字可以吸附更多的湯汁，吃起來飽滿多汁還有濃郁的獨特香菇味

飲品選的是「秘製酸梅汁」，如果想要喝冰涼的飲料可以再跟服務生拿冰塊，一般是不會直接提供的

最後的甜點是「白木耳甜湯」，喝起來的口感濃稠的帶點甜味，吃完重口味的麻辣鍋後喝上一杯真的非常解膩

結語

「青花驕」是現在許多人聚餐的好選擇，不管是家庭、朋友還是公司，來到這裡除了餐點豐富外份量也絕對是讓大家吃飽喝足，招牌的麻辣鍋是以香麻味為主，不敢吃辣的人也可以試試看，是一個會讓人喜歡上的花椒湯頭，酸白菜則是當作一個口味轉換，酸香夠味讓人越吃越上癮，加上多樣的配料以及調配的醬汁，讓一個火鍋有多樣化的吃法跟味道，飲品酸梅汁是直接920c.c.一大罐非常有誠意，酸中帶甜完全是火鍋最佳的好夥伴。