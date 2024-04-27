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這次又拉著朋友到台中拍網美照，晚上為了慰勞他們的辛勞，於是一起去吃了燒肉店！Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店最具特色的是他們的賀爾蒙派對，不太吃內臟的朋友也開放嘗試，意外都覺得其實滿好吃的！不只燒肉，連咖哩、丼飯也都很好吃，是家意外發現的台中燒肉居酒屋～

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店(粉專)

📍台中市西屯區青海路二段221號 (位於美食廣場內)

☎️04 2452 0705

🕰週一至週日 17:00~00:00

＋Line：345glins

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店 交通及地理位置

他們是位在美食廣場中喔！附近有停車場很方便～我很喜歡店裡店外都散發著濃濃的日式氛圍，就好像下班後和三五好友，一起走進日本的居酒屋，吃飯小酌！

我自己很推薦小包間的位子，牆上貼滿日式海報，非常有氣氛！

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店 菜單

HI 燒肉使用現在比較少見炭火盆的炭火燒肉，格外有木炭的燒烤香！👉 詳細菜單 不知道點什麼的，可以直接點牛肉或豬肉的大盛合，另外絕對要點的是賀爾蒙派對-內臟拼盤，有許多少見的內臟，沒有大家想像中的那麼恐怖，吃過後會覺得其實滿好吃的😂

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店 餐點

賀爾蒙派對 NT.680 不客觀推薦★★★★★

內臟燒肉在台灣很少見，因此到Hi燒肉，一定要點賀爾蒙派對，從左到右是牛肚、牛腸、脆血管、牛肝。牛肚已經熟了，只要微微烤一下，Q彈又有一點辣度很提味。脆心管大多都是追求極脆口感，可以烤乾一點、烤到金黃。

澳洲和牛牛肝烤到外面有點焦、成灰色後即可翻面，害怕腥味的人可沾點附上的麻油去腥，但我自己是覺得本身就很好吃、腥味不會很重！牛大腸放在爐火邊緣，用小小的火將外皮那面煎烤至金黃，脂肪那面則不需要烤太乾，富有油脂香氣、帶脆口的大腸才是真正好吃的狀態！

地雞佛 NT.250 不客觀推薦★★★★★

我真的好愛雞佛，外皮焦脆、內爆餡的綿密，最特別的是裡面還有黑色的烏骨雞雞佛，比較小顆、口感也紮實些。

牛肉大盛合 NT.1,400 不客觀推薦★★★★★

這次的牛肉大盛合有牛腹肉、特選牛五花、無骨牛小排、貝身肉，牛腹肉的脂肪香是最濃郁的，而他們的無骨牛小排稍有厚度、肉極嫩、充滿豐沛油脂香氣。

特選牛五花和貝身肉都是有醃料，特選牛五花除脂肪香外還韻有一絲咬勁，貝身肉就是後腰翼板，嫩口、肉香與醬味融在一起，幾乎每種肉都很好吃～牛肉大部分烤到5-7分熟即可！

伊比利拼盤 NT.1,300 不客觀推薦★★★★★

不吃牛的人，他們也有豬的選擇～另外很特別的是，Hi燒肉的豬可以烤7分熟即可，不需要一定要全熟～這次的伊比利拼盤有伊比利豬梅花、扇子肉、豬頰肉及豬肋條。伊比利的豬梅花有脂肪香但卻不會太油膩，甚至帶有嚼勁。

扇子肉肉質濃郁鮮嫩、油脂甜美，豬肋條富有嚼勁、越嚼越有肉香氣息，而豬頰肉吸收醬香後更顯軟嫩。

如果單吃肉吃到很膩，還能換個口味、來點生菜包肉！

鹽蔥牛舌 NT.280 不客觀推薦★★★★★

我個人到燒肉店，必點就是鹽蔥牛舌！不用翻面，烤到單面出血水就可以吃囉！Q彈的肉質、富郁的蔥香氣息，其中包裹炭火香，真的很讓人上癮～

鮭魚卵丼飯 NT.250 不客觀推薦★★★★★

充斥著鮭魚卵粒粒爆香、海鮮鮮甜，好好吃～

牛舌咖哩佐長棍麵包 NT.250 不客觀推薦★★★★★

這也是我個人很喜歡的一道！混在咖哩中、塊狀牛舌，完全不會太硬很難咬，嚼勁中帶嫩口～一入口時，感受到辛香料、以及咖哩的些許辣度，最後辣香氣息停留嘴中，辣度不會太高，淡淡的辣度很開胃～

牛腸摩滋鍋 NT.350 不客觀推薦★★★★★

湯是香醇、淡淡的鹹香，很適合和重口味的燒肉一起吃！當時在湯中找了好久，一直找不到牛腸😂原來牛腸煮後蜷曲，變成白白小小段，在鍋中增添耐嚼口感～裡頭的肉是厚切牛舌，吸足湯香、不失嫩口的好咬感！

Hi燒肉真的很讓人印象深刻，尤其是他的內臟燒肉，沒有太厚重的腥味，烤後還帶有點炭火氣息，顛覆大家對於內臟的印象！精心挑選過的牛肉、豬肉，肉質都十分好吃、香氣豐厚，還有熟食咖哩、牛腸鍋，好適合來這裡和朋友聚餐，享受美味燒肉、小酌一番！