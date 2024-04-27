炭火直燒超好吃！套餐有單人、雙人、全牛、無牛可選擇，餐點真材實料，海鮮跟肉品都是水準之上的品質，好吃又精緻，抽風系統很完善，用餐完身上不會有烤肉味。另有半開放式包廂，適合多人聚餐

撰文。拍攝／呂萱萱

誰說吃燒烤一定要牛肉？不吃牛肉的朋友有福了《不秋草-日式炭火燒肉》推出的無牛套餐超精緻，高品質豬肉跟雞肉，真的好吃不打槍

門面掛滿造型燈籠很吸晴

日本風格很吸引人

路過很難不注意到

在台北市應該難找到燒烤店

有這麼大的戶外用餐區

室內用餐區很舒適，每個座位的距離很剛好，用餐的感受也不會覺得擁擠

另半開放式包廂

可容納約十人左右

非常適合多人來聚餐

店內還有扭蛋機

吃燒烤最怕吃完會滿身烤肉味對吧！《不秋草-日式炭火燒肉》不用擔心這個問題，雖然是炭火直烤，但抽風系統很完善，不會整間都是煙，用餐完身上也沒有什麼烤肉味

今天我們二個人來用餐，選擇秋草雙人套餐(無牛) 的套餐，擺盤超美！很有儀式感~帶重要人士來用餐，也不失體面呢

隨餐會附上附上燒肉醬、玫瑰鹽…等醬料，可依個人口感沾著吃，但我個人是完沒有沾，因為食材品質都很不錯，吃原味就很讚了

生菜沙拉（凱薩跟和風醬擇一）蔬菜清爽脆嫩，還有切好的溫泉蛋，開胃又清爽

蔬菜拌飯很韓式，各種涼拌小菜，拌著白飯吃，味道鹹香，愈咬愈好吃

套餐有提供台梗9號白飯x2，也可加100元升級石鍋或蔬菜拌飯

店家自製的韓式泡菜

唰嘴又開胃

微辣度跟燒肉很搭

伊比利豬梅花：取自上肩胛部位，大理石紋般的油花，咬起來有點像頂級穀飼和牛，口感滑嫩，肉質鮮甜無腥味

嚴選極上松阪豬：肉質甘甜而不膩、瘦肉不澀，嫩中帶脆有嚼勁，隨便烤都很好吃

去骨雞腿肉：雞腿肉超軟嫩，一口咬下還會噴肉汁，鮮度真的好的沒話講

特選黑毛豬五花：口感彈脆保有肉汁，烤到表皮有點焦脆的樣子最好吃了

雞松阪：雞松阪取自於雞後頸與雞背的交接處，不乾柴不油膩，鮮彈有嚼勁還多汁

草蝦的殼有先處理過，烤完不需剝殼就可以直接吃，口感超鮮！吃得到蝦肉本身的甜味

干貝有用錫箔盒盛裝好，比較能避免烤過頭，味道鮮嫩又多汁，一吃就知道採用高品質的真干貝

鯖魚已切塊完成，食用起來相當方便，肉質鮮美，完全沒有魚腥味

以上海鮮類(草蝦+干千貝+軟絲或鯖魚)，可更換200g豬梅花或豬五花(2選1)

因為老公很想吃牛肉，所以另外又加點安格斯牛五花，肉質柔軟、口感細緻，不會讓人覺得油膩

餐點最後還會提供甜點，今天的霜淇淋好吃不甜膩

原文連結 https://evanchiny.com/天母燒肉店推薦不秋草日式炭火燒肉/ ‎