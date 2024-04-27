▲鵝肉4/1 380元

正宗民雄鵝肉亭這裡沒有什麼無骨、有骨、前胸、後腿的選擇，只有一隻、半隻、4/1隻三種，不像之前跟大家分享過台中 禾冠宏鵝肉 那樣，可依照自己喜歡吃的部位去做選擇。

正宗民雄鵝肉亭的鵝肉是屬於川燙式鵝肉，所謂川燙式也就是完全沒有任何添加物，等待熟透後再滷鹽，吃的是鵝肉最天然的甜味，老實說，正宗民雄鵝肉亭吃的是一種家鄉味，整體吃起來軟嫩適中，甜味適中。

▲湯麵 35元

我們坦白說，正宗民雄鵝肉亭這麵讓熊胖確實驚訝了一番，不是因為它的味道讓熊胖嚇一跳，而是與熊胖所想像的湯麵不一樣，本以為是那種加肉燥或是加油蔥添加鵝肉湯的那種，完完全全就是一碗清湯麵。

如上述所言，它就是一碗清湯麵，你要說有沒有味道，對我們來說就是一股淡淡的味道，似有若無的感覺，麵質來說保有Q度。

▲米血 70 元

正宗民雄鵝肉亭的米血糕一吃就可以感受出，這絕非是一般的包裝米血，也可以說它就是鵝血糕，不過，熊胖覺得很可惜的是，上桌後這一道是冷的，因為是冷的米血糕，所以很直接影響到它的口感，所以吃起來，偏硬且偏黏。

▲鵝肉貢丸湯 70元

這湯上來的時候，熊胖也是驚訝到，本以為大約是那種中型碗公那一種，結果來了一碗大大的，而且貢丸的數量也不少，雖然貢丸也不是那種大大一顆的那種，但整體份量看起來就是很足，畢竟一碗七十元，總不能太隨隨便便的呼嚨過去。

貢丸吃起來Q彈有度，很有嚼勁，但是菜單上寫的是鵝肉貢丸湯，不知道是熊胖理解錯誤還是怎樣，這貢丸吃起來比較像豬肉貢丸，還是鵝肉貢丸湯講的是湯底是鵝肉湯呢？有人知道的朋友歡迎底下留言讓熊胖知道一下。



這次來到嘉義民雄正宗民雄鵝肉亭用餐，就餐點來說，確實是一道相當傳統的餐點料理，所吃的完全都是家鄉味，上餐的速度也是相當快，並沒有因為人多而拖延到時間，熊胖覺得這點做的真的是不錯，好啦！以上就是熊胖在正宗民雄鵝肉亭消費用餐體驗，你也喜歡吃這種傳統美食嗎？這一篇提供給你參考囉！

【文章屬個人感受，不代表全部】



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🍀 店家資訊 🍀

🌸店名：正宗民雄鵝肉亭

☎️電話： 05 206 1602

🏡地址： 嘉義縣民雄鄉和平路33號

⏰營業時間：10:00~19:30

🐷服務項目：傳統美食

📋內用、外帶、付現。

❌ 公休日：依官方公告



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