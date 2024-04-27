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【嘉義民雄】正宗民雄鵝肉亭，來自一種傳統美食的家鄉味，鵝肉鮮美，肉質軟嫩適中

2024-04-27 09:17:00 熊胖の妃常生活 人氣：100
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熊胖の妃常生活

發表篇數：658篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：正宗民雄鵝肉亭
phone05-2269309
place嘉義縣民雄鄉和平路33號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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嘉義民雄美食

 

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【嘉義民雄】正宗民雄鵝肉亭，來自一種傳統美食的家鄉味，鵝肉鮮

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【嘉義民雄】正宗民雄鵝肉亭，來自一種傳統美食的家鄉味，鵝肉鮮

【嘉義民雄】正宗民雄鵝肉亭，來自一種傳統美食的家鄉味，鵝肉鮮

 

很久以前，就聽說過這一家的鵝肉，很久以前就很想來品嚐一番，只可惜要來到嘉義的機會非常的少，這次從南部遊玩北上順道來到這裡，不來不知道，一來嚇一跳，原來這裡還不到用餐時間就開始已經有人潮了，甚至還排到門口以外了，這次熊胖要跟大家分享的就是這一家鵝肉料理，相信大家可能都有吃過，那麼，還沒吃過的朋友就跟著熊胖一起來看看吧！

 

【嘉義民雄】正宗民雄鵝肉亭，來自一種傳統美食的家鄉味，鵝肉鮮
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嘉義民雄美食

 

正宗民雄鵝肉亭是嘉義出了名的鵝肉料理，位於嘉義民雄，這裡有一個非常方便的地方就是，它們就位於民雄火車站正對面，一走出火車站約3分鐘就到達了，這條路只有雙線道，所以兩旁非常難以停車，所幸正宗民雄鵝肉亭也有自己的停車場，只是停車場並沒有很大就是，不過倒也方便一些想內用的顧客。

 

嘉義民雄美食

嘉義民雄美食

 

正宗民雄鵝肉亭聲名遠播，熊胖是不知道來這裡用餐的顧客都是在地人，還是有遠道而來的，總之正宗民雄鵝肉亭的生意真的是有夠好，據妃妃表示，正宗民雄鵝肉亭還有二樓用餐區，正宗民雄鵝肉亭是有多受到大家的喜愛，就連Google的評分都有4.1分。

 

嘉義民雄美食

 

正宗民雄鵝肉亭櫃檯還算蠻特別的，有一種相當居家又有雜貨店的規格，從排隊的人潮來看，不只內用的人多，連外的人也不少。

 

嘉義民雄美食

 

正宗民雄鵝肉亭餐點其實也算很簡單，基本上鵝肉選項是必點的之外，還有一些傳統小吃類的湯啊、麵啊、米粉、冬粉等等，不過話說回來，正宗民雄鵝肉亭並沒有賣白飯、鵝油飯、鵝肉飯之類的小吃。

 

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熊胖の 。妃常生活。
 


 

嘉義民雄美食

▲鵝肉4/1 380元

 

正宗民雄鵝肉亭這裡沒有什麼無骨、有骨、前胸、後腿的選擇，只有一隻、半隻、4/1隻三種，不像之前跟大家分享過台中禾冠宏鵝肉那樣，可依照自己喜歡吃的部位去做選擇。

 

嘉義民雄美食

 

正宗民雄鵝肉亭的鵝肉是屬於川燙式鵝肉，所謂川燙式也就是完全沒有任何添加物，等待熟透後再滷鹽，吃的是鵝肉最天然的甜味，老實說，正宗民雄鵝肉亭吃的是一種家鄉味，整體吃起來軟嫩適中，甜味適中。

 

嘉義民雄美食

▲湯麵 35元

 

我們坦白說，正宗民雄鵝肉亭這麵讓熊胖確實驚訝了一番，不是因為它的味道讓熊胖嚇一跳，而是與熊胖所想像的湯麵不一樣，本以為是那種加肉燥或是加油蔥添加鵝肉湯的那種，完完全全就是一碗清湯麵。

 

嘉義民雄美食

 

如上述所言，它就是一碗清湯麵，你要說有沒有味道，對我們來說就是一股淡淡的味道，似有若無的感覺，麵質來說保有Q度。

 

嘉義民雄美食

▲米血 70 元

 

正宗民雄鵝肉亭的米血糕一吃就可以感受出，這絕非是一般的包裝米血，也可以說它就是鵝血糕，不過，熊胖覺得很可惜的是，上桌後這一道是冷的，因為是冷的米血糕，所以很直接影響到它的口感，所以吃起來，偏硬且偏黏。

 

嘉義民雄美食

▲鵝肉貢丸湯 70元

 

這湯上來的時候，熊胖也是驚訝到，本以為大約是那種中型碗公那一種，結果來了一碗大大的，而且貢丸的數量也不少，雖然貢丸也不是那種大大一顆的那種，但整體份量看起來就是很足，畢竟一碗七十元，總不能太隨隨便便的呼嚨過去。

 

嘉義民雄美食

 

貢丸吃起來Q彈有度，很有嚼勁，但是菜單上寫的是鵝肉貢丸湯，不知道是熊胖理解錯誤還是怎樣，這貢丸吃起來比較像豬肉貢丸，還是鵝肉貢丸湯講的是湯底是鵝肉湯呢？有人知道的朋友歡迎底下留言讓熊胖知道一下。

 

嘉義民雄美食


這次來到嘉義民雄正宗民雄鵝肉亭用餐，就餐點來說，確實是一道相當傳統的餐點料理，所吃的完全都是家鄉味，上餐的速度也是相當快，並沒有因為人多而拖延到時間，熊胖覺得這點做的真的是不錯，好啦！以上就是熊胖在正宗民雄鵝肉亭消費用餐體驗，你也喜歡吃這種傳統美食嗎？這一篇提供給你參考囉！

 

 
【文章屬個人感受，不代表全部】
 

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🍀 店家資訊 🍀
🌸店名：正宗民雄鵝肉亭
 🔎官網：正宗民雄鵝肉亭
☎️電話：05 206 1602
🏡地址：嘉義縣民雄鄉和平路33號
⏰營業時間：10:00~19:30
🐷服務項目：傳統美食
📋內用、外帶、付現。
❌ 公休日：依官方公告

－－－－－ ٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶ －－－－－
 
 
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