築間酸菜魚｜爆料個人式酸菜魚最低$388起，營業到凌晨半夜也能大口吃!

想吃酸菜魚不用再苦苦排隊啦!人氣鍋物築間推出新品牌【築間酸菜魚】，主打「湯比魚更鮮」的特色差異化，由擁有30年上海料理經驗的袁師父掌勺，研發出一碗連湯都可以喝的酸菜魚，而且推出小中大不同的尺寸，就算一個人也能夠大口開吃，而且營業到凌晨半夜實在太讚了!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【築間酸菜魚】首家雙北分店就在新北市永和區永和路，從捷運頂溪二號出口步行3分鐘可抵達，位置在光南這棟建築物的二樓，貼心附設有電梯可以搭乘，看到粉色系的外觀設計就是了!

▼【築間酸菜魚】用餐環境以日本暴走族文化為品牌概念，透過粉色與灰色系打造熱血氛圍，空間寬敞舒適不擁擠。

▼【築間酸菜魚】內用還有免費洛神花、陳皮熱飲可以無限享用，搭配酸菜魚很有開胃解膩效果。

菜單

低消每人400元。

餐點介紹

總長酸菜魚(小份💰388元、中份💰588元、大份💰888元）

▼招牌總長酸菜魚料好滿滿，隨便撈都是魚肉片給料超大方，湯頭以柴魚昆布湯為基底，搭配歷經２週自然發酵的酸菜、自製酸蘿蔔提升酸味層次，最後加入朝天椒、泡椒及青花椒增添香氣，入口可以感受到明顯的酸麻滋味，香辣帶勁讓人愈吃愈上癮，裏頭的冬粉吸附滿滿精華好涮嘴!

純愛番茄魚(小份💰388元、中份💰588元、大份💰888元）

▼不愛吃辣的可以點純愛番茄魚，以日曬新鮮牛番茄和聖女番茄整顆熬煮， 加上自製酸蘿蔔和昆布高湯，吃起來酸甜開胃，口味清爽不油膩，同樣含有順口夠味的冬粉和蔬菜!

蟹膏鮭魚拌飯💰129元

▼海鮮控會愛的蟹膏鮭魚拌飯，霸氣淋上滿滿蟹膏、魚卵，再搭配蒜片、蔥花增加豐富口感，鮭魚卵在嘴裡逼逼波波爆開，每一口都帶來海味爆擊!

炸裂酥魚皮💰89 蝦滑鑲油條💰120元

▼炸裂酥魚皮和蝦滑鑲油條都是必點，蝦滑鑲油條口感紮實飽滿，吃得到新鮮花枝本人好過癮，炸裂酥魚皮酥酥脆脆，就像在吃餅乾一樣的感覺，可以加入酸菜魚中一起吃，吸附鮮美魚湯後美味更加分!

鐵漢小酥肉💰99 明太子軟殼蟹💰129元

▼想要更豐富也有炸物可以點，鐵漢小酥肉嚴選精修後的五花肉，以秘製醬汁醃漬10小時，帶點花椒香軟嫩又酥脆，明太子軟殼蟹沾上濃郁醬料邪惡滿分，不知不覺就會停不下來!

鬼魔酒蒸蛤蜊💰158元

▼另外也有清爽的鬼魔酒蒸蛤蜊，每一顆蛤蜊都甘甜多汁，伴隨著迷人酒香更是超涮嘴。

金閣芒果奶酪💰69元 可可冰淇淋(含花生)💰69元

▼連甜點部分也沒在馬虎，金閣芒果奶酪搭配西米露和晶球，酸酸甜甜滑順又綿密，可可冰淇淋含帶殼花生，增添了花生的香氣和口感，冰冰涼涼好有夏天的感覺~

花魁仙釀奶茶💰60元 初嵐冬瓜檸檬💰45元

▼飲品推薦花魁仙釀奶茶和初嵐冬瓜檸檬，花魁仙釀奶茶喝得到淡淡花香，還能吸到QQ仙草蒟蒻超有趣，甜度則是全糖的螞蟻人等級!

用餐心得

下次要吃酸菜魚不用再揪人了，【築間酸菜魚】最低只要$388元起，就能吃到料好滿滿的道地酸菜魚，個人覺得這個份量兩人吃也很夠，再搭配多樣化的炸物及主食，滿足什麼都想試看看的心，最重要的是它們家的酸菜魚，口味上不會太油太鹹太膩，一不小心就整份完食吃光光！

店家資訊

築間酸菜魚 新北永和店

粉絲團 : 築間酸菜魚FB

電話 : 02-2921-8889

地址：新北市永和區永和路二段116號

營業時間：11:00~2:30(凌晨)

線上訂位:https://inline.app/booking/-Nh-ior_jS1_O1-HNlZN:inline-live-3/-Nr4tEVu9QSSw6_k5w1O?language=zh-tw

台中高雄台北均有分店

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