每年的四、五月，我總是會前往新北｜新月橋荷花池，追尋著高灘處所描述的那片盛開的荷花池～

隨著清晨濕潤的空氣，跟著大自然的節奏，來這邊拍攝屬於這個季節的荷花時刻～

📸地點：2024新月橋荷花池｜板橋新海人工濕地荷花

📧地址：220新北市板橋區環河西路五段

⏰營業時間：

24 小時營業

一抵達新月橋荷花池，我便被眼前的景象所震撼。

濕地上漂浮著層層的荷葉，如綠色的小舟停駐在水面上，也因為下過雨，在荷葉上點綴顆顆明珠，像是在這片綠色的海洋中，閃耀著微亮光芒，甚美～

高灘處建議來訪時間是：在上午9時至11時之間。

而我個人則是喜歡在清晨時刻前來拍攝，漫步在濕地中，此時的光線最為適宜。

可惜這個禮拜都是下雨狀態，反倒是讓荷花的光線，更加的好構圖｜拍攝，我不停的按下快門，捕捉著屬於這個季節美麗的一刻。

在陰天的狀態下，荷花更顯得豔麗粉色，與翠綠荷葉交相輝映，像是明信片上的風景照。

偶爾～一陣微風吹過～水面泛起漣漪波紋，荷花輕曳搖晃，像似在跳舞般，令人陶醉在其中。

有些荷葉上，雨珠停留，像似晶瑩的珍珠，散發著迷人的光芒～

有些荷葉上，輕輕低垂，像似替荷花遮雨，有點戀人般的依靠，給人一種溫暖歸宿的氛圍，這樣的景象，讓濕地更顯得一絲情意｜靜謐。

在拍攝之餘，這裡也是都市人喜歡慢跑的地方。

一動一靜的呈現，彷彿再為這片美麗的景色，增添一份自然音樂的韻律。

而騎腳踏車經過的遊客，也停下腳步來，手機拍攝，一同見證這片美景。

除了漂亮的荷花，新海二、三期人工濕地最主要的功能是：水質淨化｜生態棲地復育，粉難想像這邊的水，竟然來自都市生活污水。

而這裡不時有紅冠水雞的蹤跡，不停的穿梭在溼地覓食，顯示這邊的生態復育的還不錯！

這裡荷花的季節可以持續到6月左右，就在新月橋（板橋端）這，如果有興趣的朋友，可以前來走走，一同來見證初夏的美麗。