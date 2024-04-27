高雄鹽埕有幾家超人氣沙茶火鍋

之前吃過 味味香 ，這回我們就吃營業超過一甲子的【汕頭天天沙茶火鍋】

自製沙茶、扁魚湯頭與溫體牛肉等都讓人回味無窮

汕頭天天沙茶火鍋 ❙ 自製沙茶、扁魚湯頭，高雄鹽埕溫體牛沙茶火鍋!

汕頭天天沙茶火鍋位於鹽埕七賢路

七賢路上有路邊停車格可停放車輛

ADD:高雄市鹽埕區七賢三路240號

TEL:07 551 8868

營業時間: 11:30～13:30 、17:00 ~ 22:30

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在地超過一甲子的老店，空間明亮寬敞

桌位有四人桌也有大圓桌

生意很好，我們來的時候有稍微等待一下才入座

建議來用餐之前可以先 線上訂位

汕頭天天沙茶火鍋菜單

店內用餐每人酌收鍋底費，鍋底費依照人數有所不同

1-2人每位30元、3位120元、4-5人170元、6-8人240元，點菜單上有註明

價格都有標示在點菜單上

自行劃單後交給店家人員即可

店家自製沙茶醬，每人會送上一碗

沙茶香氣極為濃郁，帶有濃厚的花生香氣

其他配料在一旁，有蒜頭、辣椒及蔥等，需要可自行添加

我們兩大兩小用餐，還蠻大一鍋

使用大綱盆感覺特別霸氣！

鍋底已經有些許附菜了

有高麗菜、番茄、冬粉、凍豆腐及大陸妹等

冬粉及大陸妹另外使用盤裝

手工蛋餃及玉米

鱈魚丸＋貢丸

一份可以吃到兩種丸類

蟹棒

噴汁牛肉丸

真的會爆汁，推薦必點，我兒子也好愛

高麗菜

一大盆70元

自炸豆皮

很大一片，店家自己炸的，也蠻推薦

湯頭有加入扁魚熬煮

金黃且清澈的扁魚湯頭味道很香，喝起來也特別清甜

溫體牛肉有雪花牛肉及頂級雪花牛肉

我們來的時候雪花牛肉已經沒了，這兩盤都是頂級雪花牛肉

兩者價差70元

好漂亮的溫體牛肉

肉的量要一次就點齊，之後不能加點喔

所以我們直接點兩盤

牛肝也很推薦

但不要涮過頭，可以享受牛肝軟嫩的美味

另外我們還點了一盤梅花豬肉

也是新鮮的豬肉

新鮮溫體雪花牛只要下鍋涮個幾秒就能入口

香甜軟嫩的口感，單吃或是沾沙茶都美味！

吃完覺得還蠻滿意，看網路上評價也都很不錯

有要來˙用餐的建議要事先訂位，以免等待時間過久喔！

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