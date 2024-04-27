高雄鹽埕有幾家超人氣沙茶火鍋
之前吃過味味香，這回我們就吃營業超過一甲子的【汕頭天天沙茶火鍋】
自製沙茶、扁魚湯頭與溫體牛肉等都讓人回味無窮
汕頭天天沙茶火鍋 ❙ 自製沙茶、扁魚湯頭，高雄鹽埕溫體牛沙茶火鍋!
汕頭天天沙茶火鍋位於鹽埕七賢路
七賢路上有路邊停車格可停放車輛
ADD:高雄市鹽埕區七賢三路240號
TEL:07 551 8868
營業時間: 11:30～13:30 、17:00 ~ 22:30
在地超過一甲子的老店，空間明亮寬敞
桌位有四人桌也有大圓桌
生意很好，我們來的時候有稍微等待一下才入座
建議來用餐之前可以先線上訂位
汕頭天天沙茶火鍋菜單
店內用餐每人酌收鍋底費，鍋底費依照人數有所不同
1-2人每位30元、3位120元、4-5人170元、6-8人240元，點菜單上有註明
價格都有標示在點菜單上
自行劃單後交給店家人員即可
店家自製沙茶醬，每人會送上一碗
沙茶香氣極為濃郁，帶有濃厚的花生香氣
其他配料在一旁，有蒜頭、辣椒及蔥等，需要可自行添加
我們兩大兩小用餐，還蠻大一鍋
使用大綱盆感覺特別霸氣！
鍋底已經有些許附菜了
有高麗菜、番茄、冬粉、凍豆腐及大陸妹等
冬粉及大陸妹另外使用盤裝
手工蛋餃及玉米
鱈魚丸＋貢丸
一份可以吃到兩種丸類
蟹棒
噴汁牛肉丸
真的會爆汁，推薦必點，我兒子也好愛
高麗菜
一大盆70元
自炸豆皮
很大一片，店家自己炸的，也蠻推薦
湯頭有加入扁魚熬煮
金黃且清澈的扁魚湯頭味道很香，喝起來也特別清甜
溫體牛肉有雪花牛肉及頂級雪花牛肉
我們來的時候雪花牛肉已經沒了，這兩盤都是頂級雪花牛肉
兩者價差70元
好漂亮的溫體牛肉
肉的量要一次就點齊，之後不能加點喔
所以我們直接點兩盤
牛肝也很推薦
但不要涮過頭，可以享受牛肝軟嫩的美味
另外我們還點了一盤梅花豬肉
也是新鮮的豬肉
新鮮溫體雪花牛只要下鍋涮個幾秒就能入口
香甜軟嫩的口感，單吃或是沾沙茶都美味！
吃完覺得還蠻滿意，看網路上評價也都很不錯
有要來˙用餐的建議要事先訂位，以免等待時間過久喔！
注意！！
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