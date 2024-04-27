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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

2024-04-27 15:41:00 齊媽 人氣：103
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窩客好文

齊媽

發表篇數：112篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 員林市

113. 4. 15 (一)                             2024員林蜀葵花季

彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

這天到彰化小旅行，欣賞了粉嫩的花旗木

當然也不能錯過盛開中的蜀葵花

彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

百花盛開的春天，五顏六色的蜀葵也熱情綻放，美極了！

彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

2024員林蜀葵花季於3/30～4/28在南區公園免費開放參觀

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今年種植面積擴大，並於假日舉辦市集和活動，吸引不少人參與

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彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

除了種植蜀葵，也用心製作許多藝術裝置供遊客拍照

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奇異果造型腳踏車，模樣可愛

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蜀葵的植株高聳挺立，因此又有"一丈紅"美名

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這天的雲層有點厚，某些方向是陰天，轉身又見藍天白雲

彷彿在跟太陽公公玩捉迷藏，賞花之餘也多了些樂趣

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我最喜歡的粉色蜀葵開得很茂盛，一片粉嫩好夢幻

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黃色蜀葵散發一種"小清新"的氛圍

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白色蜀葵純潔無瑕

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雙色蜀葵彷彿是染色作品，太特別了

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深紫色蜀葵充滿神秘感

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賞花是愉悅的，好心情藏不住

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以花為框，框住這一季專屬的美麗

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花田囍事，喜上加喜

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心心相印 彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)彰化員林．2024員林蜀葵花季 (大明里南區公園)

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漫步花田，幸福滿滿

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園區也種植不少百日草，色彩繽紛很吸睛

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鐘聲響起，幸福相隨

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在角落發現向日葵，與蜀葵相映成趣

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比人還高的蜀葵，一朵朵向上開花，優雅姿態惹人愛

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園區有不少景觀椅，逛累了可以坐著休息，感謝主辦單位的用心

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賞花完畢再到旁邊的"南區公園"逛逛，可愛造景增添童趣

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2024蜀葵花季已接近尾聲，明年有機會還想再來賞花～

 

＜蜀葵花田＞彰化縣員林市大饒路803巷21號對面

FB粉絲頁：員林蜀葵花季在大明

文章標籤
2024員林蜀葵花季 蜀葵花 彰化員林 彰化景點
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