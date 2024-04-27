113. 4. 15 (一) 2024員林蜀葵花季
這天到彰化小旅行，欣賞了粉嫩的花旗木
當然也不能錯過盛開中的蜀葵花
百花盛開的春天，五顏六色的蜀葵也熱情綻放，美極了！
「2024員林蜀葵花季」於3/30～4/28在南區公園免費開放參觀
今年種植面積擴大，並於假日舉辦市集和活動，吸引不少人參與
除了種植蜀葵，也用心製作許多藝術裝置供遊客拍照
奇異果造型腳踏車，模樣可愛
蜀葵的植株高聳挺立，因此又有"一丈紅"美名
這天的雲層有點厚，某些方向是陰天，轉身又見藍天白雲
彷彿在跟太陽公公玩捉迷藏，賞花之餘也多了些樂趣
我最喜歡的粉色蜀葵開得很茂盛，一片粉嫩好夢幻
黃色蜀葵散發一種"小清新"的氛圍
白色蜀葵純潔無瑕
雙色蜀葵彷彿是染色作品，太特別了
深紫色蜀葵充滿神秘感
賞花是愉悅的，好心情藏不住
以花為框，框住這一季專屬的美麗
花田囍事，喜上加喜
心心相印
漫步花田，幸福滿滿
園區也種植不少百日草，色彩繽紛很吸睛
鐘聲響起，幸福相隨
在角落發現向日葵，與蜀葵相映成趣
比人還高的蜀葵，一朵朵向上開花，優雅姿態惹人愛
園區有不少景觀椅，逛累了可以坐著休息，感謝主辦單位的用心
賞花完畢再到旁邊的"南區公園"逛逛，可愛造景增添童趣
「2024蜀葵花季」已接近尾聲，明年有機會還想再來賞花～
＜蜀葵花田＞彰化縣員林市大饒路803巷21號對面
FB粉絲頁：員林蜀葵花季在大明