113. 4. 15 (一) 2024員林蜀葵花季

這天到彰化小旅行，欣賞了粉嫩的花旗木

當然也不能錯過盛開中的蜀葵花

百花盛開的春天，五顏六色的蜀葵也熱情綻放，美極了！

「2024員林蜀葵花季」於3/30～4/28在南區公園免費開放參觀

今年種植面積擴大，並於假日舉辦市集和活動，吸引不少人參與

除了種植蜀葵，也用心製作許多藝術裝置供遊客拍照

奇異果造型腳踏車，模樣可愛

蜀葵的植株高聳挺立，因此又有"一丈紅"美名

這天的雲層有點厚，某些方向是陰天，轉身又見藍天白雲

彷彿在跟太陽公公玩捉迷藏，賞花之餘也多了些樂趣

我最喜歡的粉色蜀葵開得很茂盛，一片粉嫩好夢幻

黃色蜀葵散發一種"小清新"的氛圍

白色蜀葵純潔無瑕

雙色蜀葵彷彿是染色作品，太特別了

深紫色蜀葵充滿神秘感

賞花是愉悅的，好心情藏不住

以花為框，框住這一季專屬的美麗

花田囍事，喜上加喜

心心相印

漫步花田，幸福滿滿

園區也種植不少百日草，色彩繽紛很吸睛

鐘聲響起，幸福相隨

在角落發現向日葵，與蜀葵相映成趣

比人還高的蜀葵，一朵朵向上開花，優雅姿態惹人愛

園區有不少景觀椅，逛累了可以坐著休息，感謝主辦單位的用心

賞花完畢再到旁邊的"南區公園"逛逛，可愛造景增添童趣

「2024蜀葵花季」已接近尾聲，明年有機會還想再來賞花～

＜蜀葵花田＞彰化縣員林市大饒路803巷21號對面

FB粉絲頁：員林蜀葵花季在大明