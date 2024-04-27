我家住香橙料理食坊附近，理所當然是香橙常客，因為它好吃又平價！這天朋友來訪，午餐時間直接帶他們來嚐嚐我愛吃的家常菜熱炒店。

▼香橙料理食坊位於台南永康區，是一間平價熱炒店。店內環境乾淨明亮，座位數不算多，建議用餐前先訂位。

▼不定時更新的特色餐點，每次都讓我很期待老闆又出了什麼新料理！

無骨橙汁排骨

排骨炸得金黃、很酥，橙汁香氣濃郁，光聞到就餓了！

我平常就很喜歡吃酸酸甜甜的排骨，這道無骨橙汁排骨完全符合我的期待。朋友也說橙汁味道很濃，酸甜開胃吃起來不會太膩，份量剛剛好，大家你一口我一口，一下子就吃完了。

酸白菜豬五花

這是新菜～好特別的組合！是老闆的創意料理！

豬五花肥瘦相間，酸白菜酸而不嗆，兩者搭配非常合拍。同行朋友有人很喜歡吃酸白菜，所以這道菜她非常喜歡。豬五花的油脂被酸白菜的酸味中和，很爽口，吃起來一點也不膩。

柚香澎湖冰捲

這也是新菜！這道菜是當天最讓我驚豔的菜色，澎湖冰捲好新鮮！口感脆彈，厚度有夠，咬起來居然會流汁！搭配柚子醋醬汁，清爽又解膩。

蔥油海鱸魚

海鱸魚肉質細緻，吃起來是鮮甜的沒有奇怪腥味，一片一片有厚度，魚肉份量很足夠，蔥油香氣十足，搭配甘露醬油提味，很下飯～

炒空心菜

炒青菜很能看出熱炒店的功力，這盤空心菜炒得清脆爽口，蒜味十足。更難得的是連不吃菜的朋友，居然筷子不斷伸向空心菜，讓我們驚呆了！看來不是不吃菜，只是要吃到好吃的菜才對！

今天這頓午餐，一致獲得大家對香橙料理食坊的稱讚！我們覺得CP值很高！菜色豐富、食材新鮮、份量充足，料理手法到位，價格也很親民。朋友們說下次一定要帶家人來吃看看！

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)



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