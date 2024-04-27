西屯宵夜-巴士底家串燒─西屯串燒，20秒泰國蝦免費撈！鹽烤活跳跳泰國蝦好鱻，超大尾花魚一夜干、烤魷魚、大份量醬烤雞腿排、海味爆棚酒蒸海鮮是必點；25元起噴香串燒：溏心蛋豬捲、牛肉金針捲、牛肉水蓮捲、杏鮑菇、櫛瓜，現烤抹上獨家醬汁有夠香！龍貓彩繪公車聚餐去│附菜單，逢甲大學美食、西屯外帶美食、文心櫻花捷運、文心櫻花美食、台中包廂餐廳

目錄索引

1. 關於巴士底家串燒

2. 交通指引│巴士底家串燒

3. 巴士底家串燒環境開箱

3.1 巴士底家串燒飛鏢機

3.2 巴士底家串燒接待區

3.3 巴士底家串燒半戶外用餐空間

3.4 巴士底家串燒室內用餐空間

3.5 巴士底家串燒-包廂餐廳-龍貓彩繪公車

3.6 巴士底家串燒自助區

4. 巴士底家串燒餐點分享

4.1 泰國蝦免費撈-鹽烤泰國蝦

4.2 人氣TOP1 酒蒸蛤蜊

4.3 人氣TOP2 花魚一夜干

4.4 人氣TOP3 烤魷魚

4.5 人氣TOP4 醬烤雞腿排

4.6 人氣TOP5 野菇炒水蓮

4.7 高評價串燒

4.8 消費資訊

5. 巴士底家串燒餐點評價

5.1 巴士底家串燒菜單

5.2 優惠資訊

6. 西屯宵夜推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

關於巴士底家串燒

「西屯宵夜」

「西屯串燒 x 逢甲大學美食」

「西屯外帶美食 x 文心櫻花捷運 x 文心櫻花美食 x 台中包廂餐廳」

巴士底家串燒在哪裡？

巴士底家串燒位於台中市西屯區福星路693-1號，緊鄰福星公園、近文心櫻花捷運站、逢甲大學，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，擁有便捷的大眾運輸工具、好停車。

巴士底家串燒環境 / 餐點特色

「泰國蝦20秒免費撈 x 手做料理」

「龍貓彩繪公車 x 聚餐包廂 x 挑高寬敞用餐空間」

「平價串燒25元起 x 現點現烤 x 大份量海鮮燒烤」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：29路公車、綠4路公車-福星公園站 (走路3分鐘)；捷運-文心櫻花捷運站 (走路10分鐘)

機車：附近機車停車格 (福星路)

汽車：附近汽車收費停車格 (福星路)、弘孝停車場 (走路3分鐘)

交通指引│巴士底家串燒

福星公園正對面 / 逢甲大學附近 / 文心櫻花捷運站 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

月初晚餐時間，當日安排的工作結束後跟姊妹們約在距離逢甲大學、文心櫻花捷運站走路只要10分鐘的高評價西屯串燒─巴士底家串燒吃飯聚聚。

串燒店門口

聚餐當天，搭乘捷運站文心捷運站下車後，走路10分鐘左右就看到了蠻顯眼的巴士底家串燒招牌。

附近也公車站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，蠻好停車的，免擔心找不到停車位，適合安排聚餐。

巴士底家串燒環境開箱

營業時間

巴士底家串燒營業時間為：

每天17：30~半夜02：00。

巴士底家串燒飛鏢機

巴士底家串燒接待區

接待櫃台

走進巴士底家串燒，由外場人員協助安排用餐座位。

付款方式

在巴士底家串燒用餐、外帶餐點可使用：現金、LinePay付款。

巴士底家串燒半戶外用餐空間

半戶外用餐空間

習慣邊聊天邊用餐邊吞雲吐霧的朋友們，可以選擇在半戶外用餐空間用餐。

巴士底家串燒室內用餐空間

挑高寬敞 / 工業風格

挑高設計、寬敞的工業風格用餐空間，包括龍貓彩繪公車聚餐包廂、半戶外用餐空間，共有80個座位。

4人桌

室內用餐空間的座位多以4人桌為主，4人以上聚餐建議提早1~2天打電話預訂。

6人桌

洗手間

巴士底家串燒-包廂餐廳-龍貓彩繪公車

龍貓彩繪公車 / 聚餐包廂

需預訂。

10人聚餐包廂

龍貓彩繪公車內部放置帶有溫度感的木製長桌、多張座椅，可提供10位聚餐。

巴士底家串燒自助區

酒水自助區

多樣化的酒水內容有：

無糖茶飲、微醺果汁、可爾必思、可樂、麥仔茶、虎啤、18天生啤酒、台灣啤酒、Bar Beer、海尼根等選擇。

可自行到此區拿取，用餐完畢後到結帳櫃台付款即可。

巴士底家串燒餐點分享

這餐點了：

酒蒸海鮮

野菇炒水蓮

花魚一夜干

烤魷魚

醬烤雞腿排

青椒

青龍

櫛瓜

培根蘆筍

牛肉水蓮捲

牛肉金針捲

溏心蛋豬捲

柚香雞腿肉串

五香豆干

甜不辣

泰國蝦免費撈-鹽烤泰國蝦

泰國蝦20秒免費撈-鹽烤泰國蝦

巧妙地運用顆粒較大的鹽巴將泰國蝦原有的水分、鮮美完美地鎖在蝦肉之中，輕鬆不費力地脫除蝦殼後，嚐嚐Q、彈、脆、鮮的自然好味。

每一尾泰國蝦的存在感都很高，頗~大~尾。

人氣TOP1 酒蒸蛤蜊

酒蒸海鮮

沒有看錯！

這模大鍋的酒蒸蛤蜊，超過20顆大蛤蜊、刷滿存在感的大尾白蝦，加入蔥花、薑絲、枸杞點綴，超~吸~睛~

開火沸騰10分鐘

開火後大約10分鐘沸騰，蛤蜊逐顆開啟，每一顆蛤蜊殼裡的肉都蠻飽滿的，很~鮮！

人氣TOP2 花魚一夜干

花魚一夜干 250元

這尾花魚剛上桌的時候著實嚇了一跳，心想：這也太大~~~尾了吧！！！



只能說內場師傅的烤工相當不錯，烤出來的顏色很美餒，在料理過程中精準控制火侯翻烤，可以吃到花魚肉質是鮮嫩帶有些微Q度，完全不死鹹，清淡海味的花魚一夜干，大推。

人氣TOP3 烤魷魚

烤魷魚 180元

精準控溫烤製烹調製作的現烤大魷魚，Q彈脆口，完美保留了新鮮魷魚的鮮甜感，讓人一塊接一塊，特別涮嘴。

P.S.有提供剪切服務。

人氣TOP4 醬烤雞腿排

醬烤雞腿排 110元

嚴選肥瘦比均勻的的無骨雞腿排，巴附上料理過程中刷上獨家醬料的迷人香氣，口感紮實的雞腿肉飽含肉汁完全不乾柴。

人氣TOP5 野菇炒水蓮

野菇炒水蓮 120元

簡單的清炒水蓮，在快炒過程中加入紅蘿蔔片、豬肉、蒜片增添整體風味層次，含有大量水分的水蓮，快炒後爽脆清甜的口感很適合搭配重口味串燒享用。

高評價串燒

由左至右依序為：

杏鮑菇、櫛瓜、甜不辣、五香豆干、溏心蛋豬捲、培根蘆筍、牛肉金針捲、牛肉水蓮捲。

櫛瓜 35元

各種肉肉串，來點蔬菜平衡一下，嚐嚐直火炭烤後，細嫩櫛瓜裡的自然清甜。

培根蘆筍 45元

外酥香保有肉汁的培根包裹著甜嫩多汁蘆筍，很搭~

溏心蛋豬捲 60元

包入整顆溏心蛋的溏心蛋豬捲好強！

沒想到半熟滑嫩的溏心蛋跟黃金比例豬肉片也可以搭配得如此完美，增添吃串燒新鮮感。

柚香雞腿肉串 一份兩支 130元

烤製到雞皮呈現微金黃色擺盤，可搭配增添淡淡清新果香的柚子泥一起吃。

明太子山藥 120元

基本款必備菜色：明太子山藥，烤炙得熟度剛好，不會過於熟爛，還保有山藥脆度的口感，搭配鹹香的明太子醬，有夠香~

消費資訊

聚餐日期：2024/04月

付款方式：現金、LinePay

自帶飲料外食酌收100元清潔費

自帶酒水酌收200元開瓶費

巴士底家串燒餐點評價

西屯宵夜，月初姊妹們的晚餐約會選擇到福星公園對面的高評價西屯串燒─巴士底家串燒吃飯聚聚。

在挑高、寬闊、舒適的工業風格空間裡，分食這餐點的酒蒸海鮮、野菇炒水蓮、花魚一夜干、烤魷魚、醬烤雞腿排、青椒、青龍、櫛瓜、培根蘆筍、牛肉水蓮捲、牛肉金針捲、溏心蛋豬捲、柚香雞腿肉串、五香豆干、甜不辣，每一道餐點在美味上的表現均有在水準線上，是會列入串燒愛店，之後再回訪的。

巴士底家串燒菜單

西屯宵夜-巴士底家串燒 (來源：巴士底家串燒FB粉絲頁，2024/04月)

優惠資訊

泰國蝦20秒免費撈

西屯宵夜推薦相關資訊

巴士底家串燒

類型：西屯宵夜 / 西屯串燒 / 逢甲大學美食 / 西屯外帶美食 / 文心櫻花捷運 / 文心櫻花美食 / 台中包廂餐廳

⏰ 營業時間

每天 17：30~半夜02：00

📍 地址：台中市西屯區福星路693-1號

📞 電話：04-2451-6660



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