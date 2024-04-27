「剛剛好食」以歐式餐風格為主打，現場烹調，口味新鮮。老闆自家研發的醬料獨具特色，為菜色增添層次。洋蔥培根烘蛋非常好吃，搭配罕見的鷹嘴豆清爽可口，令人驚艷。精緻商務餐盒融合健康飲食，每一口都充滿活力。食材新鮮，蔬菜的鮮甜與爽脆在嘴中綻放，帶來耳目一新的美食體驗。

新竹市的金山街，被譽為美食天堂，吸引著無數食客慕名而來。而在這條美食街上，一家名為「剛剛好食」的商務便當店備受矚目。這裡的主廚堅持每天新鮮現做餐點，不使用預製品，呈現出美味又方便的餐食，「精緻商務餐盒」成為許多人心目中的竹科午餐首選。

【品牌故事】

「剛剛好食」源自主廚對於食材品質的堅持，每道餐點都是精心製作，力求讓消費者能夠最直接地感受到食材的原味。

尤其是新竹竹科工程師們對於品質和美味的要求，讓「剛剛好食」成為了他們午餐的不二之選。

你可以在辦公室聚餐、學生團康活動或商業會議中品嘗「精緻商務餐盒」，為生活增添一絲美味和樂趣。

在「剛剛好食」，你可以找到最受歡迎的商務便當，價格從200到350元不等，絕對物超所值。這裡的料理手法靈感來自歐洲，以其特色餐盒讓你的視覺和味蕾同時享受驚喜。

經濟餐盒也是受歡迎的選擇，價格更親民，提供多種口味和素食選擇，滿足不同人群的需求。無論是外帶還是野餐聚會，「剛剛好食」的商務便當都是最佳選擇。

「剛剛好食」也提供內用服務喔~~~環境寬敞舒適。「剛剛好食」的商務便當不僅是新竹竹科工程師的最愛，現在更是開設了實體店面，方便顧客直接到店購買。對於訂購數量超過40份的大宗訂單，艾蛙建議提前致電預訂，以確保能夠滿足大型聚餐或會議的需求。

「剛剛好食」還貼心地為每一份餐盒附上一次性的免洗餐具、紙巾和牙籤等備品，方便顧客在享用美食的同時，也能夠保持整潔衛生。

「義式獵人燉雞」是「剛剛好食」的招牌菜之一，加入了紅蘿蔔、彩椒、西芹、橄欖等多種食材，搭配上香氣十足的白酒，味道鮮美。

每一份商務餐盒都精心搭配了開胃菜、前菜、沙拉、時蔬、主食和湯品，呈現了一個完整的西式餐點概念。

「普羅旺斯香烤雞腿排」更是不可錯過的美味。外皮烤得金黃酥脆，散發著香氣誘人的味道，內裡的肉質鮮嫩多汁，讓人吃得津津有味。

主菜不僅口感十足，而且味道濃郁，絕對是商務午餐或晚餐的最佳選擇之一。

特別值得一提的是，他們所提供的藜麥飯糰，口感Q彈，帶有藜麥的香氣，讓人吃得到健康與美味的結合。

蒸蛋的口感超級軟嫩，搭配罕見的鷹嘴豆清爽可口，令人非常喜歡。

「蒜香奶油胡蘿蔔濃湯」很好喝~~很清爽！可以充分攝取營養。

蛋料理也是這裡的一大特色，主廚特製的異國風味蒸蛋，能滿足老饕等級的顧客需求。

「迷迭香豬排」口味相當清爽，肉排軟嫩多汁~~~兒子非常喜歡！

「蔬食菇菇飯(素食)」可以吃到滿滿的各式蔬菜，對於想要飲食控制的朋友~~真是太方便了！

而經濟餐盒中的「迷迭香豬排」和「蔬食菇菇飯(素食)」也是美味可口，肉質鮮嫩多汁，很適合小家庭的晚餐。

「剛剛好食」不僅價格親民，而且提供的餐點品質和口感絕對值得一試。無論是在辦公室聚餐、商務會議還是野餐活動中，都能夠帶來一場口感和味覺的雙重享受，讓人回味無窮。

【店家資訊】：

粉 絲 團：https://www.facebook.com/GangFoodGood/

營業時間：11:00-13:30，17:00-19:30

電 話：03-5970852

https://www.gangfood.com.tw/index.html

地 址：新竹市東區金山十七街26號1樓

Line ID：@gangfood

本文為合作撰稿

本文皆為本人親自食用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。

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艾蛙媽 VS. 達樂哥



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