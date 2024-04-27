胖達平常工作的地方在南港的冉冉生活，公司在板橋新埔捷運站也有分店，

因人力調度偶爾會有板橋門市的同事來支援也會互相閒聊，

曾經他們就推薦了一家不錯的義式餐廳給胖達去體驗看看，

剛好在離公司不遠的地方，甚至離捷運站更近!!!這家雖然隱於巷中，

卻有著美好的味道，讓同事非常推薦的~「義饗世界」!

義饗世界

可以從新埔捷運站2號出口出來後~直直走，看到文化路一段再右轉進巷子，

不遠處就可以看到一個以圓形的LOGO燈箱有著可愛的貓咪圖案~就是義饗世界的店面啦~!

義饗世界本身除了有提供美味的餐點之外，還有提供「桌遊」喔!

非常適合3~4個朋友一起聚餐同樂~。

義饗世界 環境介紹

入內後一整個以超粉色系的裝潢，佈滿著超多貓貓的壁貼與裝飾，

當然也少不了可愛的店貓～～!!

環境內採用大片落地窗，讓儘管在巷子裡面的空間也有不少陽光可以照射進來，

增添幾分明亮；而在櫃檯旁邊放了許多桌遊的選擇，也有提供使用說明~~~!

義饗世界 菜單

菜單的首頁有幾項的用餐須知，除了常見的用餐時間之外，

很貼心的註明上了醃製醬上可能導致的過敏、飲料餐前先上，

各種佐料是否添加等~可以閱覽後跟店家告知是否需要調整喔!

義饗世界在餐點中有提供「義大利麵」、「燉飯」、「沙拉」、

「煎餅」、「吐司&濃湯」、「飲品」、「美味炸物」。

如果在特定時間來用餐還有「商業午餐」、「下午茶套餐」可以做選擇喔!

看完後~胖達準備大點特點一番!!直接點了「溫泉但凱薩沙拉」、「奶油玉米濃湯+軟法起司麵包」、

「冰淇淋紅茶」、「南洋香辣蟹雞肉義大利麵」、「摩天輪炸物拼盤」、「原味奶酪」。

義饗世界 溫泉蛋凱薩沙拉

一呈上來摸到盤子發現是冰的!!真覺得很貼心，這樣在食用起來會更感冰涼脆口。

生菜上面有撒起司粉，聞起來有陣陣奶香，有使用到葡萄乾、

蘿蔓、柑橘、蘋果。生菜搭配凱薩醬、冰涼的溫泉蛋，

讓比較清爽的生菜多了一層滑嫩的溫潤感，蘿蔓爽脆可口、

而蘋果與柑橘的甜味，增添生菜不少鮮甜滋味。

義饗世界 南洋香辣蟹雞肉義大利麵

飄逸而起的香味，聞起來椒麻辛香似乎感受不強，不過入口後，

這一陣的鮮麻味直接撲來；麵體軟硬適中，且附有醬汁在其上，

整體雖稠但入口順滑，雞肉軟嫩不乾柴；裡面還附有青花菜與玉米筍，

其中醬汁會引出一股甘甜味，讓整體的風味提升不少

義饗世界 奶油玉米濃湯、軟法起司麵包

法國麵包擺放的樣子很像貓的腳交叉放在前方，

讓胖達覺得有點可愛，濃湯有加入馬鈴薯塊，

讓湯頭變得更為濃郁，軟法麵包也非常鬆軟好入口。

義饗世界 摩天輪炸物拼盤

摩天輪炸物拼盤~也是義饗世界主打的品項之一，具有特色的盛擺方式，

一送上來就感覺超澎派~~~!!拼盤上有「辣雞球」、「薯餅起士球」、「

檸檬雞柳條」、「薯條」、「雞肉多納之」。

辣雞球

外皮炸的酥脆，肉質鮮嫩多汁，帶有一點胡椒的香味，賦予了更多的鹹香滋味。

薯條

入口不油，且薯條質地外脆內鬆軟，咬入口的嘎茲嘎茲的聲響，

光聽就知道這真的炸超酥脆～～

薯餅起士球

球狀的薯餅並包覆著起司，味道本身是較淡的薯餅中加入了增添濃郁滋味的起士，

搭配起來風味還不錯。

檸檬雞柳條

炸的酥脆的外皮，肉質鮮嫩，而微酸的檸檬味傳來，

讓吃下來的一些炸物累積的膩口感，瞬間掃去。

雞肉多納之

其實胖達一開始沒有看到拼盤的所有內容物，一開始看到以為是洋蔥圈或魷魚圈，

但都不是，裡面其實裹著雞肉！！相較於雞柳條，吃起來的口感較為緊實有口感~。

義饗世界 冰淇淋紅茶

紅茶上方放有一球香草冰淇淋，帶有濃郁的奶香，而紅茶甜度適中，

不太苦澀，冰淇淋在融有冰淇淋的紅茶中，漸漸的也變成了順口的奶茶。

義饗世界 原味奶酪

奶酪的香草味濃郁，表裡有著Q彈的凍感，入口質地綿而細密。

義饗世界 相關資訊

目前義饗世界在每個座位上都有放著活動資訊喔!

只要掃瞄QR CODE加入會員就可以獲得100點並且可以兌換炸物雙拼一份喔!

雖然是在巷子中不容易被發現，不過餐點的CP值高且餐點的滋味非常不錯~

推薦大家可以去品嘗看看喔!!

胖達也分享義饗世界的資訊給大家唷!

店名:義饗世界

地址:新北市板橋區文化路一段270巷3弄40號

電話: 0908 258 287

捷運:新埔站2號出口步行3-5分鐘

停車資訊:門口可以停摩托車，汽車的話對面花市有停車場

營業資訊: 11:30~21:00，每週四公休，晚餐最後點餐時間至20:30

義饗世界 FB : FB 粉絲團

義饗世界 IG : IG 粉絲團