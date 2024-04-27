說到出生於佐賀縣的辰野金吾，最著名代表作莫過於東京車站；典型巴洛克建築猶如一棟時代樣貌的帝王屹立不搖地存在著，再來則是西莉亞曾造訪位於佐賀武雄溫泉樓門，樓門十二生肖秘密，更讓辰野金吾作品增添一抹神秘色彩。

讓我們回到主題，前陣子與好友相約台中市役所二樓的說故事的人Narratore義式餐廳，這一棟起始於日本時期的百年和洋古蹟；在此座擁有仿巴洛克歐風建築裡面，主廚林輝耀Lance將自己比擬為用料理說故事的人，結合義式料理手法、融合亞洲優質食材、人文歷史及藝術文化，以傳統料理工序為基礎並注入創新思維，讓每道料理擁有獨特故事。

因一眼愛上市役所這棟百年古蹟、而移居臺中發展的Lance，2024第一季菜單設計核心便以市役所這棟建築為引，將辰野金吾這位現代建築開拓者及辰野式建築風格特色融入於菜單設計理念。

說故事的人Narratore每一道菜品都是Chef Lance對辰野金吾先生的生涯歷程與建築成就的獨特詮釋。

Chef化身成一位追求味覺巔峰的藝術家，從建築的線條到色彩的應用，每一道菜都是用食材搭建的建築奇蹟，每一口都是一幅畫、一個故事；賓客在用餐之際，讓人彷彿走進了美食的童話世界，可以一同感受這一棟歷史建築的獨特魅力、用餐盤品味這位日本建築巨匠的傳奇故事。

｜台中市西區。說故事的人Narratore 義式餐廳｜

地址：台中市西區民權路97號2樓

電話：04-22220013

座位數：50席(含包廂20席)

營業時間：週三-週日 午餐12：00-14：30；晚餐18：00-21：00

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For Tatsuno Kingo 2024第一季菜單共9道料理 NT$2,300 起(需另加收原價10%服務費)，於假日午間及平假日晚間供應。

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。交通方式｜

位於台中西區的台中市役所，是為台中舊城區知名建築地標，也是台中首見鐵筋混凝土建築。日據時期與民國時期都曾作為辦公廳舍使用，整棟市役所建築共有三層樓，一樓除了開放藝文空間之外，還有一間有役思café，二樓有著米其林星級主廚進駐的義式餐廳說故事的人Narratore，三樓則為展覽空間。

台中市役所鄰近台中火車站步行約數十分鐘即可抵達，開車可停臨近停車格，或步行約2分鐘的平等停車場，周圍還有府後街停車場及城市車旅停車場市府路站，停車完全無須費心相當便利。至於有著辰野金吾設計理念巴洛克建築外觀的台中市役所，更是台中觀光必安排景點之一，相當適合搭配台中火車站周圍景點一併納入漫遊輕旅行。

｜台中市西區。台中市役所一樓公共空間｜

台中市役所是一棟純白色巴洛克式建築，獨特建築設計讓外觀相當吸睛，而位於二樓的說故事的人Narratore義式餐廳，大家可以利用樓梯，或是後方搭乘電梯前往餐廳位置。

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼台中市西區。台中市役所一樓公共空間

▼接著我們就從一樓後方的木製樓梯，前往位於二樓的說故事的人 Narratore 義式餐廳吧！

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。二樓空間餐廳環境｜

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。二樓空間餐廳環境

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。二樓空間餐廳環境

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。二樓空間餐廳環境

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間｜

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼餐廳整體設計充滿北義大利蔚藍悠閒氛圍，既舒適又優雅的精緻配色更令人著迷，至於原木裝潢搭配華麗水晶燈，用餐座位是純白餐桌跟湖水藍絨布座椅，典雅又帶著精緻的氛圍感。

▼至於餐廳正中間擺設著義式鄉村風格的長桌，長桌擺放著吸睛的鮮花擺飾，綠意盎然讓餐廳更增添一股生氣蓬勃的透視感。

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore義式餐廳刻意打造一種鄉村氛圍用餐空間，讓我們用餐時彷彿置身於獨有的義式生活哲學，深刻感受到濃郁的義式文化氛圍。

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。室內空間

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。平日午間限定菜單｜

說故事的人Narratore 義式餐廳平日午間菜色，主要前菜3選1，濃湯，主菜1選1還可以加價升級、每日經典甜點、飲料2選1，佐餐提供天然礦泉水及氣泡礦泉水，每個人水資$150元。

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。平日午間菜色分享

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。平日午間菜色分享

APPETIZER｜炭烤章魚西班牙紅椒醬

西莉亞相當佩服主廚的義式創意料理，餐點擺盤就是一種視覺享受。這一道前菜有著1/2花圈的視覺效果，孰不知它卻是一道碳烤章魚腳佐西班牙紅椒醬，章魚腳品嚐起來相當軟潤好入口，再佐上西班牙紅椒醬，更增添一種不同層次口感。

APPETIZER｜炭烤章魚西班牙紅椒醬

SOUP｜爐烤番茄奶油濃湯

這一道爐烤番茄奶油濃湯湯品，品嚐起來味道相當溫馴，入口即感受到一股濃郁的番茄奶油氣味，相當挑動西莉亞的味蕾。

SOUP｜爐烤番茄奶油濃湯

Main Course 加價升級｜噶瑪蘭黑豬戰斧燒烤醬

取自豬隻背脊，又有戰斧之稱的法式帶骨里肌豬排由大里肌和肋骨構成，這一道噶瑪蘭黑豬戰斧燒烤醬可同時享受里肌的軟嫩鮮甜、筋膜的Q彈嚼勁和油脂的迷人香氣。

來自於甘美細緻的噶瑪蘭之豚孕育自蘭陽平原的梅花湖畔，與享譽世界的日本鹿兒島黑豚同屬盤克夏血統，天然的飼育方式造就了不帶腥臊、水嫩鮮甜又細緻彈牙的古早味豬肉。

Main Course 加價升級｜噶瑪蘭黑豬戰斧燒烤醬

MAIN COURSE｜家鄉捏捏餃

有著相當逗趣菜名的家鄉捏捏餃，有著義式餃的外型就令人覺得可可愛愛，貌似扁平枕頭的義大利餃搭配香濃起司，更能品嚐出專屬於義大利的風味。

MAIN COURSE｜家鄉捏捏餃

MAIN COURSE｜小麥麵疙瘩搭配奶油菠菜起司醬

超級喜愛青花菜的西莉亞，對於這一道小麥麵疙瘩搭配奶油菠菜起司醬，從端上來的那一刻就好有愛，品嚐起來超濃郁乳酪起司風味；更讓麵疙瘩增添一種不同的層次。

DESSERT｜每日經典甜點

西莉亞原本以為這一道甜點底下鋪的是奶油，孰不知居然是糖霜餅，這可讓我們邊吃邊覺得好驚豔啊...

APPETIZER｜義式麵包沙拉

義式麵包是蒸後再烘烤，所以其外皮酥脆內餡鬆軟，淡淡麵粉香撲鼻而來再抹上麵包佐醬，讓人忍不住品嚐兩片還嫌少..(笑)

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。假日午餐及晚餐菜單｜

假日午餐及晚餐提供套餐型式，再自選主餐即可，佐餐提供天然礦泉水及氣泡礦泉水，每個人水資$150元，當然也有額外提供葡萄酒佐餐，共有五種不同的紅白酒，異國料理搭配專屬美酒簡直是好美妙。

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。假日午餐及晚餐菜色分享

MAIN COURSE｜紐西蘭鹿肉菲力

鹿肉菲力，仿如一道美味的文化橋樑，將歐洲的狩獵風情與日本的野味飲食優雅地交融於餐桌之上。歐洲的狩獵文化歷史悠久，象徵著人類與大自然相互共生的生活方式；而在日本，野味飲食更是承載了濃厚的文化底蘊。

MAIN COURSE｜紐西蘭鹿肉菲力

MAIN COURSE｜紐西蘭鹿肉菲力

MAIN COURSE｜紐西蘭鹿肉菲力

PASTA｜百花之紅

這道義大利蟹肉餃的靈感來自於義大利的聖母百花大教堂。Chef Lance設計這道Pasta時將自己投射成辰野先生，就像建築師選擇搭建的材料一樣，Lance精選每一份食材、設計麵體的造型，以確保結構的穩固和口感的完美交融。

PASTA｜百花之紅

APPETIZER｜雪國的相遇

北義的Piemonte與日本北海道透過主廚的料理巧思，將兩個雪國的純白交織在這道菜色中，呈現出優雅而精緻的美味。新鮮的北海道干貝蜂蠟七天，搭配以法式辣椒炒過的水果玉米、馬鈴薯泡泡、蒜味鯷魚泡泡和梨山水梨，精心搭配讓口感更上一層樓。

APPETIZER｜雪國的相遇

▼說故事的人Narratore 義式餐廳。用餐分享

DESSERT｜紅蓮的意志

紅蓮的花語代表著堅毅與勇敢，這道甜點意喻著辰野金吾在他的建築世界中的不屈不撓，主廚運用冬季盛產的草莓，將其以冰淇淋、氣泡草莓及草莓凍帶來更多元的口感與風味。

SNACKS｜ 青蔥海綿蛋糕

青蔥與菠菜的綠意讓蛋糕的表面彷若盎然的草地，包裹著絲滑的Stracciatella絲翠奇亞乳酪，碰撞出令人驚喜的豐富層次與風味，青蔥海綿蛋糕是Narratore的經典小點與精神象徵，是一場在傳統中創新的味蕾探險，如同餐廳為百年建築注入新生力，也期待為您帶來一場北義料理的全新感受。

SNACKS｜ 青蔥海綿蛋糕

SNACKS｜草莓火腿

冬季的草莓，果實更顯飽滿、多汁，在冷風颯颯的冬季，是溫暖與美好的代表，建築師辰野金吾出生在日本佐賀縣，主廚嚴選臺灣大湖特選草莓入菜尋根，新鮮的草莓帶來甜美的果香、酸甜的滋味在口中蔓延，而精選的火腿則為這道小點增添了濃郁的鹹香，與草莓的甜味譜出一首和諧的味覺交響曲。

艷紅的草莓上點綴著粉紅火腿與嫩綠芝麻葉苗，像極了小巧草莓上戴著一頂尊貴皇冠，致敬辰野式建築的紅磚與王冠樓頂設計，在細細品嘗餐點的同時，帶領您從不同方式認識市役所這棟百年建築，進行一場建築與美食的藝術對話。

SNACKS｜牛肝菌蒸蛋

牛肝菌為冬季常見的滋養食材，主廚將牛肝菌與日式的經典料理蒸蛋結合，呼應市役所整體建築日洋混和的建築特色，昆布蒸蛋的清甜與牛肝菌松露的獨特風味互相搭配，翠綠蝦夷蔥則帶出蔬菜的特有清香，細細品嘗 別有一番風味，等您來品嘗不同文化融合的魅力之處。

SNACKS｜牛肝菌蒸蛋

｜說故事的人Narratore 義式餐廳。用餐心得｜

好囉，西莉亞的分享也即將來到尾聲，說故事的人Narratore義式餐廳不論是從餐廳氣氛、餐點水準、服務態度，都有著超高的水準。至於餐點部分，相當有特色的北義料理，就座落於台中百年古蹟，結合日本建築巨匠辰野金吾巴洛克式建築風格，一併呈現不同樣貌，大家除了可以前往台中市役所深度探遊之外，也可以一併將隱身於二樓的說故事的人Narratore義式餐廳品嚐異國料理喔！

｜台中市西區。說故事的人Narratore 義式餐廳｜

地址：台中市西區民權路97號2樓

電話：04-22220013

座位數：50席(含包廂20席)

營業時間：週三-週日 午餐12：00-14：30；晚餐18：00-21：00

說故事的人 Narratore 義式料理餐廳： 線上訂位 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram

For Tatsuno Kingo 2024第一季菜單共9道料理 NT$2,300 起(需另加收原價10%服務費)，於假日午間及平假日晚間供應。

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