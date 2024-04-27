2024-04-27

每年的5月第二個禮拜就是慶祝母親節的大日子，今天女王要來介紹台中買母親節蛋糕的秘密基地麥仕佳烘焙坊 ，這間台中甜點店每年都會推出的不同的母親節蛋糕，而今年2024的母親節除了有超厲害的「皇冠金天鵝」還有超美的玫瑰造型的「義式冰淇淋蛋糕」 ，話不多說接著下來就讓女王帶大家來看這幾款，超精緻美又美味的2024母親節蛋糕推薦吧!

⏏文章摘要

麥仕佳烘焙坊-2024台中母親節蛋糕推薦

身為台中人或彰化人一定對這家麥仕佳烘焙坊不陌生.，在中部地區擁有高達14間的門市，店內販售著超多樣的蛋糕、甜點、麵包、西點、點心，不管你是喜歡吃甜食或是鹹食店店內都可以輕鬆買的到，而今天女王會替大家介紹的是限量預定款的商品，如果你沒搶到也沒關係! 麥仕佳門市的冰櫃裡也會有多款的母親節造型蛋糕，或生日蛋糕給大家選擇，所以不管你是想買生日蛋糕、台中伴手禮、彰化伴手禮都可以來到麥仕佳購買喔~

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麥仕佳 | 2024母親節蛋糕

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對了! 麥仕佳烘焙坊母親節專區架上除了有多樣商品，還有許多特別的西點點心，像是芋泥雪貝、肉鬆小貝、芋霸不能、原味三明治等等...都是麥仕佳每日限量的招牌美食，喜歡吃西點的人可別錯過這些美味喔!



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皇冠金天鵝

首先要來分享今天的第一款蛋糕，麥仕佳烘焙坊 每次一開團就熱賣「皇冠金天鵝」，全台限量500個的「皇冠金天鵝」，使用白巧克再裹上金粉製成天鵝的羽毛，再以日本昭和蛋糕粉純手工打造成綿密的內心，而其中的還選用了頂級的大甲芋頭以整顆芋頭放進德國旋風烤爐帶皮烘烤80分鐘來鎖住濃厚的芋頭精華的芋泥餡，這一道道如此費時費工的烘焙程序，才能製作出這一款超精美的金天鵝蛋糕。難怪這個母親節蛋糕一開單就會被熱烈搶訂，這一層層的強大美味絕對是替媽媽慶生的最好禮物喔!

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而女王也替大家吃了這顆蛋糕後的口感，冰鎮過的外層白巧克力非常化口香甜，加上布丁與芋泥的雙層內餡口滿綿，微甜的芋泥加上口感清爽的布丁配上蓬鬆蛋糕體，真的讓人無比享受的清爽美味，吃再多也不膩的好滋味! 沒吃過的人一定要去訂購試吃看看喔!

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義式冰淇淋蛋糕

接下來這款這款「義式冰淇淋」蛋糕非常特別! 不以大家常見的海綿蛋糕作為內餡，則是以超適合夏天的冰淇淋作為內層，並以超美的玫瑰鮮奶油製成上層的覆蓋，超美的模樣就像極了送媽媽們的美麗玫瑰花束，而且這正宗的義式冰淇淋不只外觀美麗就連內餡也超級澎湃，話不多說就讓我們繼續帶大家開箱這款厲害的甜點蛋糕吧!

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而且這蛋糕的包裝方式並不是整陀的冰品，而是以一盒一盒的多片的塑膠盒盛裝，一個蛋糕內共包含了4種不同風味(酸甜鳳梨、濃郁巧克力、香甜蘭姆葡萄、美味夏威夷果仁)的義式冰品，不同的小冰盒還能吃到綿密冰品以及真材實料的內餡，這款麥仕佳烘焙坊研發的特色蛋糕，一拿出場絕對會驚艷全場~讓媽咪們吃到超開心喔!

首先帶大家來看看香甜蘭姆葡萄杯子義式冰淇淋，從外部我們就可看到大顆的葡萄果粒，而挖起一口後那綿密的冰淇淋以及葡萄就浮出檯面，這款蘭姆葡萄有著淡淡的酒香，甜葡萄與冰淇淋配搭的的恰到好處，超美味的大人版的美味甜食，吃一口就會讓人上癮阿!灑花

而這款酸甜鳳梨就是寶寶及媽咪們最愛的水果風味冰品，微酸微甜還看的到大塊的鳳梨果粒，家中如果有寶貝記得要把它藏起來，才會被偷吃光光阿!~哈哈

而且下來這款濃郁巧克力，就是女王最愛吃的冰淇淋口味，濃郁可可風味冰淇淋配上清爽的玫瑰鮮奶油，兩種層次混搭後的鮮甜風味，真的會讓人著迷到不行! 這萬人迷的美味冰品女孩們可不能錯過它阿!

最後這款美味夏威夷果仁當然就是孝敬媽媽的純淨口感冰品，簡單的鮮乳冰淇淋夾則著香甜酥脆的夏威夷果，完美重現義式冰品的經典口味!

最後!提醒一下大家，這4個口味的冰品一個蛋糕內都會有2盒，因此總共會有8個冰品可以分享，因此大家拿到蛋糕之後也不用再麻煩的切來切去! 拿出來直接享用就對啦~

√ 義式冰淇淋蛋糕

2024母親節蛋糕推薦|2024台中伴手禮推薦

最後總評一下這次的義式冰淇淋蛋糕+皇冠金天鵝，這兩個蛋糕是走完全不同亮點的風格，如果你喜歡吃彭湃的綿密蛋糕的人就選皇冠金天鵝，想吃前衛又有特色的美味蛋糕就選擇義式冰淇淋蛋糕，兩種蛋糕口感及畫面都能讓母親節，變得非常特別又享受喔! 最後女王就把這送禮自用兩相宜的高CP值，台中蛋糕推薦、彰化伴手禮推薦、台中伴手禮推薦、彰化甜點推薦、台中甜點推薦給大家，大家也趁著店家優惠的時候趕快去預購吧！

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麥仕佳 | 2024母親節蛋糕

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麥仕佳烘焙坊-全台資訊

官網：麥仕佳烘焙坊

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