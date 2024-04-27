南投宮廷城堡民宿｜埔里鎮歐莉葉荷城堡

這次因為孩子說好想採菇，安排了一趟南投旅行，

是說自從有小孩之後，旅程步調放慢許多，

配合作息跟喜好，待在民宿或飯店的時間變得很長，

這次住的民宿是埔里鎮的歐莉葉荷城堡，

喜歡歐式風格的話，肯定流連拍照到忘我，

在華麗的宮廷餐廳裡享用餐點，

宛如置身歐洲般，讓我想起了當年那趟美好歐洲之旅，

是一次相當獨特的住宿經驗。

歐莉葉荷城堡民宿

歐莉葉荷城堡來自於19世紀的法式新古典風格，位於南法普羅旺斯地區的靠海小城尼斯，成為上流貴族的度假勝地。

城堡創辦人把自己在歐洲的所見所聞，並因著自己的喜好收集從17世紀的巴洛克藝術和14世紀末的文藝復興時期的義大利古典文化，以奢華且浪漫的洛可可貴族生活風格打造一個建立在台灣埔里山城的歐莉葉荷夢幻莊園。

歐莉葉荷olliere曾被美國CNN網路票選為台灣十大絕美民宿唷！

民宿目前只提供住宿和用餐顧客入園，無對外開放參觀，

住宿和用餐可免費參觀户外莊園。

伊莎貝拉城堡

紅磚外牆，設計靈感來自俄儸斯聖瓦西里教堂的異國風情，

一、二樓為用餐空間，提供收餐點及英式早餐、下午茶。

歐莉葉荷城堡經典下午茶 $780

經典英式雙層下午茶＋歐莉葉荷經典飲品ｘ２

第一次吃英式下午茶的孩子超興奮，

下午茶沒有包含在住宿方案裡面，

一般遊客也可來享用，

聽說假日非常熱門，一位難求。

伊莉莎白II城堡

這棟城堡是巴洛克式建築，

伊莉莎白II城堡房間非常多，重點是每間格局裝潢設計都不同，

光兩人房就有八種不同房型，

四人房則有四間。

蘇菲亞公爵夫人

每一棟民宿內的客房都取名為中古世紀皇后公主貴族的芳名，

期能有一種貴族般的想象！

蘇菲亞公爵夫人房內坪數約18，

空間很寬敞，我在歐洲住過的城堡飯店都還沒這麼華麗呢！

超大的衣櫃也讓我想起美女與野獸那部卡通，

每個角落細節都值得細細品味，

跟台灣其他民宿住起來是完全不同的感覺，

真的會一時錯亂人到底身在何處XD.

超級大的按摩浴缸，旅行就是要舒爽的泡澡才有渡假感😆

維多利亞城堡

另一棟城堡也是房客住宿區，

風格典雅，古典氣派，

前院有個馬賽克拼貼噴水池。

莊園義式晚餐

官網近期推出的訂房優惠是贈送莊園義式晚餐，所以我們進了民宿後就沒再踏出大門🤣

升級皇室套餐+$229，

私廚沙拉、歐式麵包、主廚湯品、特製甜點、咖啡紅茶果汁三選一

帕瑪森乳酪起司豬排焗烤飯

我的乳酪起司豬排軟嫩，起司香濃郁牽絲。

匈牙利辣味茄香牛肉義大利麵

這道義大利麵挺特別的，大塊牛肉真材實料。

餐後甜點是義大利手作冰淇淋Gelato，酸甜莓果口味深得孩子歡心。

不管白天晚上，城堡莊園的景色都別有風味，

哪裡也不想去，就這樣散步回房，舒服的享受按摩浴缸。

城堡內據說種植了1000多棵的落羽松，季節對了來訪肯定美不盛收。

一早起來跟著鴨子們一起搖擺散步，跟鸚鵡打招呼，悠哉悠哉的。

歐式早餐盤

英式早茶搭配餐盤，餐廳的空間與氛圍實在加分。

城堡主人也為旅客們準備了許多款式的宮廷服飾，有需要的話可以租借，很適合在城堡拍照。

歐莉葉荷城堡是台灣少見宮廷風格的民宿餐廳，

歐式景觀庭院讓人賞心悅目，

喜歡拍照的話會是蠻特別的景點排點！

民宿資訊

歐莉葉荷城堡|| 度假夢想園地

官網：https://www.olliere.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/OlliereCastle/

地址：南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號

Check in時間：03:00pm.至05:00pm.之間。

Check out時間：11:00am.以前

每房僅可多加一人(無加床服務)，限12歲以下孩童，含英式早餐及備品，需酌收1500元。

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