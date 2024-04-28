

嘉均廚房JG KITCHEN 是在台中第五市場相當好評的南洋料理餐廳，特別是海南雞飯不少人推薦，前身名叫安迪私廚南洋風味料理非常受歡迎，我自己也來吃過兩三次相當喜歡。但因原店主身體健康因素休息將原店及技術都交予了接棒朋友新店主，現在改名為嘉均廚房JG KITCHEN，賣的還是原來差不多口味的南洋料理，不管是海南雞飯還是檳城鮮蝦麵都是相當推薦的特色風味！

【原文發表來自 橘子狗】https://orange-dog.com/jgkitchen/

【嘉均廚房│店面位置】



嘉均廚房JG KITCHEN 就開在從台中第五市場的樂群街上，旁邊就是第五市場傳承三代的蟹殼黃，大大的「JG KITCHEN」招牌很好認，騎車過來用餐也相當方便，開放式廚房就在門口，每每餐期路過都會聞得到翻炒南洋料理的香氣，現在是兩個女生掌廚，







但從掌廚翻鍋到煮麵燉湯料理過程也是顯見沒有半點馬虎，開放式廚房也能看到每個料理準備過程。前身安迪私廚老闆是馬來西亞華人，所以做的也就是新加坡、馬來西亞的人氣料理，口味拿捏上自然也相當道地，不管我自己吃過或看網友的反應目前應該呈現的風味都跟之前。



店內座位區空間明亮，而且夏天也有開放冷氣空調相當夠涼，對我這種怕熱的肥宅來說再好不過，就算來吃湯麵也不用擔心會滿頭大汗，這天來的時間是下午一點多想說已經過餐期點餐才不會等太久，想不到店內還是坐了好幾組客人，不只是如此，也有不少外送員上門取餐。

【嘉均廚房│價格菜單介紹】



餐點種類不多，價格在90-180元之間，以目前不少年輕人開的海南雞飯專賣店來說，嘉均廚房的定價算是相當親民，因為份量也不小，招牌的像是怡保芽菜雞腿飯(海南雞飯)、馬來炒麵、檳城海鮮麵都是必點的南洋風味招牌菜，但目前因為先前北部食物中毒風波的關係，粄條類餐點不管乾/湯類就暫時都換成麵條。

【嘉均廚房│檳城鮮蝦海鮮麵200/怡保芽菜雞腿飯180】



「檳城鮮蝦海鮮麵」是星馬很有特色的美食，也是源自於福建，聽說在檳城叫福建麵，而馬來西亞是叫蝦麵，有點橘紅帶點辛辣感的湯底是用蝦殼熬煮的，還有一個特色是裡面會同時吃得到黃麵條＋米粉，嘉均廚房這碗裡還有四隻大白蝦、舒肥雞肉、魚丸、花枝丸等等，用料相當豐盛。這碗也是我當初第一次來這家餐廳點的第一道餐點，想不到一吃就愛上。



湯頭是用蝦頭與辣椒熬煮的，濃郁中同時飄竄出厚重的蝦味與蒜酥香，入口整個鮮香中有微微的辣感，口味算重但不膩口。





同時吃得到黃麵與米粉的口感也不錯，細細的黃麵相當有Q勁不爛，米粉吸附更多湯汁的鮮美，另外還有軟嫩的雞肉、Q彈魚丸跟花枝丸，麵量足配料多，白蝦夠大尾新鮮好吃，吃過真的會愛上這碗麵！



「怡保芽菜雞腿飯」是不是道地海南雞飯我沒辦法說，但我看網路評價上是蠻多人喜歡這道的，主角舒肥雞腿肉好大一塊，加上滿滿鹽蔥，底下的飯量有夠多，米飯是用了泰國香米跟台灣米去混合煮成，結合長米的嚼勁結合台灣米的軟Q兩種口感。







但是精華還有拌上米飯的醬汁用了老抽醬油去調製，偏甜很像港式煲仔飯的老抽醬汁，非常夠味好吃還很開胃，米飯份量相當多，肉量也很多，這份吃完整個飽足感都上來了。



對了，不管點飯或麵，店家自製的辣椒都很推薦要加一下，身為愛吃辣的人應該會喜歡它們家的辣椒。

【嘉均廚房│怡保芽菜乾拌麵180/馬來炒麵200】



「怡保芽菜乾拌麵」基本上跟上面的雞腿飯差不多，肉量一樣多，老抽醬汁也相同，但是米飯換成了黃麵條，



麵量同樣不輸給飯量超大一盤，吃這種異國料理美食就怕價格貴份量太精緻吃不飽，但來到嘉均廚房完全不用擔心這件事，Q彈麵條好吃夠鹹香。



另外點雞腿麵或乾拌麵都有附上一碗蘿蔔清湯，湯頭有淡淡胡椒味。



「馬來炒麵」幾乎是每看大馬或新加坡旅遊節目不少人在路邊都會點來吃的在地美食，融合了黃麵與馬來、印度菜餚典型的調味料和香料，可選辣/小辣/不辣，我個人是建議至少要點小辣，加進豆芽、蝦仁、花枝、培根(還是臘肉？)，再打進蛋液炒鬆炒出香氣，



視覺上看來感覺整個收得很乾每根麵條都有上醬色，吃起來相當有Q勁，特殊醬香加上辣感好好吃又順口蛋香十足。



燙青菜的份量比一般小吃店點到的份量還多，壓得好紮實一球，加上醬汁跟蔥酥，我也蠻喜歡的。

【嘉均廚房│菊花茶45/凍檸茶50】



蠻意外在這邊可以喝到我最愛的菊花茶，大概是菊花貴的關係，現在外面有賣的茶攤越來越少，嘉均廚房的菊花茶相當濃郁又爽口，整個喝了好消暑。凍檸茶甜潤不澀，茶味稍稍重些，兩款都是店家自製的。



嘉均廚房JG KITCHEN 是家相當值得推薦的南洋料理店，光是份量吃得飽就值得大推，在料理口味上也相當有特色，雖然菜品種類不多，但是道道都好吃，連自製飲料我也很喜歡，很推薦愛吃海南雞或南洋料理的人可以來試試。



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◎介紹店鋪：[嘉均廚房JG KITCHEN/第五市場│台中西區]

◎地址： 台中市西區樂群街30號

◎電話：04-22251687

◎營業時間：11:30Am-07:00Pm

◎消費提醒：週日一店休/用餐時間人潮較多

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