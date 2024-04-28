去年阿菲第一次品嚐『麵屋一人拉麵店』的拉麵，那一口濃郁的湯頭、Q彈的麵條和新鮮的配料瞬間讓我驚艷。這次我帶著家人再度造訪，即使是將近打烊時刻，店內生意依然火爆。幸好我們不用等太久就能享受到這美味拉麵。在桃園龍潭能找到如此好吃的拉麵，實在讓人感到幸福。現在就讓我分享這次的二訪食記，絕對要推薦給大家！

關於-麵屋一人拉麵店

『麵屋一人拉麵店』成立於2020年

老闆是一位熱愛日本拉麵文化的人

他在日本學習拉麵技術

並將這些經驗帶回台灣

店內主打的是以雞豚濃湯為基底的拉麵

透過精心熬煮7小時

將雞骨和豬骨混合不同比例

呈現出濃郁而不油膩的湯頭

老闆也保有日式職人的堅持

讓『麵屋一人拉麵店』的拉麵始終維持一貫的好品質

提供給每一位來用餐的客人

店面外觀

位於桃園市龍潭區熱鬧的中正路上

『麵屋一人拉麵店』的店面雖然不大

但每當餐期時間總是吸引了大批客人

建議大家可提早來店用餐或候位

店內須知、候位須知

大家可依自己的需求決定是否入內用餐

畢竟店家的規則都寫得清清楚楚

不要不遵守規則

吃了之後再來抱怨

這是會讓雙方都很為難的情況

用餐環境

還沒入內就能看到店內的用餐人群

全部客滿生意很好

大家可先請店員幫忙候位

稍微等一下就能進店用餐了

走進『麵屋一人拉麵店』

會感受到濃厚的日式風格

儘管店內坪數不大

不過整體環境乾淨舒適

充滿了日本氛圍

最近店內還新增了自助點餐機

讓點餐速度更加便捷

每一桌都放有用餐須知

請大家務必遵守

一起當個優質的好客人

麵屋一人拉麵店-菜單

『麵屋一人拉麵店』的菜單以拉麵為主

主打有「雞清湯」和「雞豚濃湯」兩種系列拉麵可供選擇

除此之外還有必點的炸物小點心

以及限量的手工布丁和小雞飯

都讓人垂涎三尺

每種都想吃看看

餐點分享

今日阿菲及家人共2位來用餐

總共花了640元

在龍潭這個地區來說

算是中間價位的晚餐

黃金雞白湯拉麵

湯頭濃郁多層次

麵條Q彈有嚼勁

配上鮮嫩的雞肉

每一口都是滿滿的幸福感

揚出豆腐

外皮酥脆內部鮮嫩

搭配店家特製醬汁

這種滋味實在難以形容的好吃

對於豆腐控的阿菲來說

這也是必點的炸物

小雞飯（限量）

看似簡單的小雞飯

讓阿菲吃了好驚豔蠻喜歡的

每一粒飯都充滿了雞肉的香味

讓人吃了回味無窮

不過份量略小

屬於吃精緻的類型

麵屋一人拉麵店-免費服務

免費加麵服務

一碗拉麵提供免費加半球細麵的服務

直接舉手告知店員即可

用餐心得

『麵屋一人拉麵店』的拉麵超好吃

有符合阿菲一家人的口味

當天接待我們的服務人員非常親切

讓整個用餐體驗更加愉快

大家不要完全相信網路上的評價

活在當下要實際去用餐體驗

你會發現這裡的拉麵絕對值得一試

希望『麵屋一人拉麵店』能有更大的店面

目前的位置稍嫌壅擠

希望未來能提供更寬敞的用餐空間給大家

『麵屋一人拉麵店』絕對是龍潭必吃的拉麵店

不管是湯頭、麵條還是配料

都展現出高品質的拉麵風味

如果你也是拉麵愛好者

千萬別錯過這家店

麵屋一人拉麵店-店家資訊

麵屋一人拉麵店

評分： / 4.6

地址：32552台灣桃園市龍潭區中正路108號( 地圖 )

電話：03 409 1186

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,

星期三: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,

星期四: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,

星期五: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,

星期六: 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:30,

星期日: 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:30

星期一: 休息, 星期二: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30, 星期三: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30, 星期四: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30, 星期五: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30, 星期六: 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:30, 星期日: 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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