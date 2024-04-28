住在龍潭地區，宵夜選擇往往不多。這天和家人一同在龍潭市區尋找宵夜。想不到被『燒鳥串道-龍潭北龍店』吸引了我們的目光。這家店主打串燒，以簡易的日式料理為主，提供多達45種以上的串燒烤物、新鮮時蔬、肉類、海鮮及湯品等，種類豐富。讓我們這一餐宵夜吃得非常開心又放鬆，這家店很適合晚上想放鬆，又想品嚐美食的人來光顧！而且營業時間從18:00-02:00，完全解決了龍潭宵夜稀少的問題！阿菲在這裡推薦給愛吃宵夜的朋友們。

關於-燒鳥串道

「燒鳥串道」起源於中原夜市

品牌堅持選用優質食材製作餐點

並研發出多種口味獨特的串燒與烤物

與市面上的普遍串燒口味不同

餐點更加的精緻與美味

而且為了讓每位前來用餐的顧客都能吃飽

店家還提供茶泡飯、柴魚醬拌飯吃到飽

解決大家對於吃串燒烤物不能吃飽的問題

算是業界首創的貼心之舉

店面外觀

店位於桃園市龍潭區北龍路367號

附近還有一個收費停車場

需要走一段路才能抵達

而且店外及店內的環境散發濃濃日式氛圍

像是有日式燈籠、豪邁的書法字體看板點綴其中

彷彿置身於日本一樣

讓我們對今天的餐點更加期待

位於店外面的食物選擇區

種類相當豐富

非常多種類的肉卷

看起來都好好吃

阿菲的口水都快流下來了

店外的食物區整個櫃子充滿誘人的吸引力

新鮮度和賣相都令人滿意

烤物選擇豐富

高達45種以上

還有湯品可選擇

不過價位稍高於一般串燒攤

但偶爾來吃是可以的

燒鳥串道(龍潭北龍店)-菜單

位於店外面的烤物區上方

就放著菜單

每一種食材的價格都寫得很清楚

如果對於商品的種類有疑問

都可以跟店員詢問

阿菲建議就直接看著烤物台進行點餐

想吃什麼就拿什麼

雖然價格比平價串燒略高一些

不過偶爾吃美食來犒賞自己

也是必須的

用餐環境

一走進『燒鳥串道-龍潭北龍店』就能感受到濃厚的日式居酒屋氛圍

讓人覺得像來到日本一樣的錯覺

阿菲特別推薦喜歡日式氛圍的朋友坐在吧檯區

感受獨特的氛圍

竟然還有包廂區

這樣用餐起來更加有隱私

如果想坐包廂區域

要先跟店員詢問

整體用餐環境寬敞

氛圍愉悅放鬆

店內燈光稍暗

讓用餐更具情調

非常適合約會用餐

自助區

有常用的醬料及餐具

都是需要自取的

這一區有提供茶泡飯、柴魚醬拌飯

喜歡吃飯的朋友

千萬別錯過這區

很貼心的提供白飯

讓大家來用餐不用擔心吃不飽

自助區有貼一張自己DIY茶泡飯、柴魚醬拌飯的製作方法

只要照著做

就能做出美味的餐點

不過阿菲這天沒有品嚐

因為最近在體重控制

晚上還是不要吃太多

改天有機會來用餐時在分享給大家

餐點分享

香酥雞皮

口感酥脆油脂適中

是下酒的好選擇

杏鮑菇

香嫩多汁

特別適合素食者

或是愛吃菇類的朋友

可以點來吃看看

青蔥豬里肌卷

肉質細嫩咬下去很過癮

香濃豆乾

香氣四溢外酥內軟

超值甜不辣

口感Q彈甜度適中

讓人一口接一口

甜不辣控來這裡也是必點

QQ豬血糕

洋蔥棒棒糖

超級推薦

顛覆洋蔥串燒的印象

份量大口味獨特又好吃

吃過就上癮

好吃到最後離開時再度加點

糯米椒起司卷

糯米椒的鮮脆口感與肉片還有內餡包著起司的完美結合

是個意想不到的美味

來這裡必點

椒鹽雞軟骨

這道吃起來較普通

沒有特別的記憶點

蛤犡魚片湯

鮮甜好喝

料多味美

來這裡必點

一邊吃著串燒

一邊喝著鮮甜的湯品

實在是好享受

用餐心得

餐點美味精緻

但份量較小需要點多才能吃飽

不過店內有提供無限量的茶泡飯與柴魚醬油拌飯

算是非常貼心

男生老闆服務親切

為客人提供良好的用餐體驗

串燒現點現烤需要等待

建議有耐心的朋友前來

『燒鳥串道-龍潭北龍店』也是一家適合約會的居酒屋餐廳

營業時間從18:00至凌晨2:00

讓人終於在龍潭有美味的宵夜可以吃

儘管串燒價格稍高

但『燒鳥串道-龍潭北龍店』仍是一間會讓人想再回訪的日式氛圍餐廳

燒鳥串道(龍潭北龍店)-店家資訊

燒鳥串道-龍潭北龍店

評分： / 3.8

地址：325台灣桃園市龍潭區北龍路367號( 地圖 )

電話：03 470 3708

營業時間

星期一: 18:00 – 02:00,

星期二: 18:00 – 02:00,

星期三: 18:00 – 02:00,

星期四: 18:00 – 02:00,

星期五: 18:00 – 02:00,

星期六: 18:00 – 02:00,

星期日: 休息

星期一: 18:00 – 02:00, 星期二: 18:00 – 02:00, 星期三: 18:00 – 02:00, 星期四: 18:00 – 02:00, 星期五: 18:00 – 02:00, 星期六: 18:00 – 02:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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