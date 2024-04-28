每天我最喜歡也最期待的一餐就是早午餐，這天阿菲來到中壢新開幕不久的店『Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市』。這家店不僅外觀可愛又有質感，還有簡約的Tiffany藍色調搭配貓咪元素，散發出溫馨的氛圍。原來這是韓國第一連鎖品牌的咖啡店。不僅可品嚐到空運來台的咖啡，還有多樣韓國在地飲品與甜點，帶來友善、清新、悠閒、韓系生活風格。這裡不僅是中壢區早午餐的新選擇，更是我們忙碌生活中最需要的一處休息好地方，也是家人朋友相聚的好地點。無論是享用早午餐、外帶咖啡，還是品嚐甜點美食，這裡都能滿足你。

關於-Caffe Bene

Caffe Bene是韓國第一連鎖咖啡品牌

於2008年在韓國開設第一家門市

至今已遍布全球12個國家

包括韓國、美國、中國、日本等

擁有超過1600家分店

通過韓國明星的市場行銷活動

深受全球粉絲的喜愛

並且獲得無數獎項

得到全球同行的認可

Caffe Bene所使用的咖啡豆來自巴西伊帕內瑪農場

以新鮮且品質優良的生豆為基礎

利用新型熱風烘焙機

快速且均勻地烘焙生豆

能夠保持豆子的水分

降低產品誤差

製作出高品質濃縮咖啡

這也是Caffe Bene咖啡好喝的秘訣之一

店面外觀

『Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市』的店外觀

採用純白色設計為主

搭配著簡約質感的韓系風格

讓人經過很難不注意到它的存在

韓國第一咖啡品牌『Caffe Bene』

尤其是貓咪控的朋友

光是看到店外觀

一定會想走進去光顧

店外擺放著最新的優惠活動看板

想不到價格讓人驚喜又優惠

無論內用還是外帶

都能輕鬆享受無負擔

Caffe Bene咖啡伴 (中壢福州門市)-營業資訊

營業時段為週一至週日7:00-18:00

若有任何需要可以致電門市：03-4517850

交通/停車資訊

位於桃園市中壢區福州二街385號的『Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市』

周圍是住宅商業區

停車建議停到附近的收費停車場

距離最近的停車場是Times中壢福安二街停車場

距離店內約130公尺

步行僅需2分鐘非常便利

停車場地址

桃園市中壢區福安二街82號

而機車停放更方便

店附近皆可停放

用餐環境

店內融合了可愛的貓咪元素

無論拍照還是用餐

都讓人感到愉悅

是一間可愛的韓系咖啡廳

店內座位約20個左右

雖然數量不多

但整體空間規劃得很舒適

不會讓人感到壓迫

而且還提供了靠窗的位置

讓人更能享受悠閒時光

點上一杯咖啡

坐在窗邊欣賞街景

也是生活中不錯的放鬆時刻

店內的裝潢設計很貼心

竟然每個座位附近都提供了插座

讓人可以在這裡辦公充電

同時享受美食和咖啡

所以如果有商業聚會或是工作邀約等重要時刻

也蠻適合約在這裡進行

這是位於門口的結帳區與吧檯

餐點都是在這裡製作的

來到這裡一定要品嚐咖啡系列

因為這裡的咖啡豆品質極佳

是韓國獲獎無數的咖啡系列

尤其店內的拿鐵系列銷量最佳

愛喝咖啡的朋友

千萬別錯過

餐具和茶水都是自助式的

需要的話可以自行取用

用餐完畢的碗盤餐具

也是放在餐具回收區

店內還販售許多招牌咖啡

如即溶香醇美式咖啡、摩卡可可咖啡、即溶非洲黑咖啡等等

讓我們可以帶回家品嚐體驗

Caffe Bene 咖啡伴 (中壢福州門市)-菜單

『Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市』提供的菜單內容包括

首爾在地早午餐、早餐、可頌鬆餅棒、咖啡、果茶、氣泡飲、冰沙系列

可供大家選擇

Caffe Bene 咖啡伴 (中壢福州門市)-新品上市

中壢福州門市限定

活動日期為2024.4.20-5.20

冰淇淋鬆餅杯杯

海苔肉鬆可頌鬆餅棒

抹茶紅豆麻吉可頌鬆餅棒

紅豆奶油可頌麵包

藍莓乳酪貝果

芋泥奶油貝果

新品優惠以上6種產品+任選飲料

可折扣20元

餐點分享

這樣滿桌豐富的韓式早午餐、飲品、甜點

總金額竟然不到1000元

實在是很超值

韓國椪糖拿鐵

這是一款融合了椪糖（一種韓國的傳統糖果）和拿鐵的創意飲品

它的口感豐富而平衡

有著甜美的椪糖風味和濃郁的咖啡香氣

如果大家有看過魷魚遊戲(影集) 的話

對於椪糖一定不陌生

阿菲推薦來這裡必點韓國椪糖拿鐵

好喝又有趣的體驗

煉乳拿鐵

老闆說韓國人都比較愛吃甜

所以店內的飲品大部份都是有甜度的

不過也是有不甜的飲品可選擇

這點大家不用擔心

像這杯煉乳拿鐵

煉乳的甜度和厚度使這杯飲品格外滑順香甜

濃郁的煉乳奶香讓拿鐵中的咖啡苦味

兩者完美融合在一起

使得整體口感既有濃厚的咖啡風味

又不失甜美風味

喝起來的口感相當特別

韓國火辣雞起士三明治

韓國火辣雞起士三明治

這是早午餐系列

它結合了韓國風味的辣雞肉和新鮮時蔬、蛋、豐富內餡料的早午餐

三明治裡面的醬也是採用韓國知名的火雞辣醬

這款三明治吃起來有辣中帶甜的雞肉風味

再加上烤過的酥脆三明治外皮

形成了一種辣味十足又可口的享受

適合喜愛韓國風味和喜歡挑戰重口味的朋友

肉丸起司巧巴達

肉丸起司巧巴達

吃起來風味層次分明

有鮮嫩多汁的肉丸

還有滑順的起司及豐富內餡料

以及外脆內嫩的巧巴達完美結合在一起

是一道滿足又享受的早午餐體驗

這也是店內早午餐暢銷款之一

切達起司(可頌鬆餅棒)

新品！海苔肉鬆(可頌鬆餅棒)

新品！海苔肉鬆(可頌鬆餅棒)

這完全就是阿菲家人的最愛

如果平時有在吃肉鬆麵包的朋友

對於這個口味絕對無法抗拒

大量的鬆鬆綿綿黃金肉鬆

還有些許的海苔片點綴提香

再加上美乃滋

以及可頌鬆餅的獨特奶香味

整體吃起來是鹹香唰嘴

讓人不知不覺就吃完這支了

原味麻糬(可頌鬆餅棒)

酥脆又扎實的原味可頌鬆餅

搭配內餡的QQ麻糬

吃起來口感就是彈牙又軟Q

非常多層次

這種組合吃起來幸福感滿滿

來到這裡

絕對不能錯過的就是鬆餅棒

因為吃起來實在是太特別又美味

也是阿菲第一次吃到這種質地的鬆餅棒

所以阿菲有問老闆這怎麼做的

原來這是從法國進口來台的麵粉

在經過特殊製程才完成的韓國可頌鬆餅棒

所以吃起來才跟外面市售的可頌鬆餅棒不同

想不到一支可頌鬆餅棒背後竟是如此費工與高成本

大家如果有來這裡

務必點上幾支可頌鬆餅棒來品嚐

尤其趁熱吃

超好吃

新品！芋泥奶油貝果

濃郁香甜的芋泥

搭配滑順奶油和貝果這三者結合在一起

吃起來是滑順又美味

早餐來上一顆貝果

飽足感相當足夠

或是下午當作點心來享用也不錯

新品！紅豆奶油可頌麵包

酥脆的可頌麵包加入大量的綿密紅豆餡

還有一片奶油

大口咬下非常過癮

吃起來讓人很喜歡

尤其紅豆餡甜而不膩

吃多也不會覺得有負擔

LOTUS可頌鬆餅

超大球的冰淇淋與韓國可頌鬆餅結合

再灑上LOTUS餅乾碎

整體吃起來呈現出香濃的LOTUS餅香

實在太好吃了

榮獲阿菲今日用餐最喜歡的品項之一

LOTUS可頌鬆餅也是店裡的招牌之一

來到這裡絕對值得一試

Caffe Bene 咖啡伴 (中壢福州門市)-外送資訊

若公司行號或是訂購數量較多

可提早來電跟店家訂購

可享有外送服務

總金額達300元以上

外送地點為店附近5公里內

訂購電話：03-4517850

用餐心得

『Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市』的用餐環境很棒

讓人能在這放鬆享受早午餐和咖啡

特別是各種韓式甜點和美食

讓人吃得滿足又過癮

店內的服務員也都非常親切

若對餐點有任何疑問都能獲得即時解答

最讓人驚艷的是不用出國就能享受到韓式早午餐和咖啡

實在是一個新奇的體驗

今天用餐時也陸續有很多人外帶咖啡

由此可見這裡的咖啡真的好喝

也是一家會讓人持續回店消費的咖啡廳

Caffe Bene 咖啡伴 (中壢福州門市)-店家資訊

Caffe Bene 咖啡伴中壢福州門市

評分： / 5

地址：320台灣桃園市中壢區福州二街385號( 地圖 )

電話：03 451 7850

營業時間

星期一: 07:00 – 18:00,

星期二: 07:00 – 18:00,

星期三: 07:00 – 18:00,

星期四: 07:00 – 18:00,

星期五: 07:00 – 18:00,

星期六: 07:00 – 18:00,

星期日: 07:00 – 18:00

星期一: 07:00 – 18:00, 星期二: 07:00 – 18:00, 星期三: 07:00 – 18:00, 星期四: 07:00 – 18:00, 星期五: 07:00 – 18:00, 星期六: 07:00 – 18:00, 星期日: 07:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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