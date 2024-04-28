在桃園市龍潭區的一條寧靜的中正路上，有一間名為『茉莉花園cafe』的咖啡廳，它是一個極度讓人放鬆的森林系秘境。這裡的每一株植物、每一件木作、每一杯咖啡、每一塊甜點，都充滿了老闆娘對生活的熱愛與堅持。我每次來這裡，都像是充電般被療癒，每一次都讓我想要將這個小秘密分享給喜歡森林系咖啡廳的朋友們。阿菲的二訪食記分享給大家！

關於-茉莉花園cafe

老闆娘開設這間咖啡廳是出於對多肉植物、木作和咖啡的熱愛

經過朋友的建議

她決定將這三者結合

打造出一間充滿獨特風格的咖啡廳

從店內的每一株植物、木作、餐點到咖啡

幾乎都是老闆娘一手包辦

真的是太厲害了

店面外觀

這已經是阿菲第二次來訪了

儘管店面沒有明顯的大型招牌

但大量的木作與各式花草裝飾讓人一眼就能辨認

也讓人忍不住想要進去欣賞這間美麗的花園咖啡廳

從店外到店內

整個空間都維持著木作與森林系風格

讓人感到舒適自在

我想在龍潭目前也找不到第二間一樣的店了

可愛的戶外座位區

看網路照片最近店家又新增了許多木作裝潢

讓我趕緊又要安排時間去探索了

超級期待

因為阿菲這次是2月左右造訪

所以照片中的花草裝飾

是充滿春節喜氣洋洋的風格

感覺很有生命力的蘭花

經過老闆娘巧手照料

整株蘭花綻放的好美

隨處可見的可愛裝飾小物

交通/停車資訊位置

『茉莉花園cafe』

位於桃園市龍潭區中正路三坑段511號

建議大家可透過Google導航前來

接近目的地時請放慢速度以免錯過

因為它的位置就在路邊

停車方面可在路邊停車

但假日時車位很搶手

建議大家早點到

騎機車的朋友

停車問題就很好解決

幾乎不用擔心沒位置

茉莉花園cafe-菜單

『茉莉花園cafe』的菜單

包括單品手沖咖啡、鮮奶飲品、鮮果飲、現烤薄餅、限量鹹食、茶飲、甜點和炸物點心

來這裡推薦品嚐

單品手沖系列

店內甜點也非常出色

店內大部分是老闆娘自己經營

如果想品嚐鹹食餐點

建議提前與老闆娘預定以免當天等待時間過長

用餐環境

木作風、露營風和森林系的風格交織在一起

隨處可見的多肉植物和花草裝飾

讓人就像置身在植物園中

最近新增這個用餐區

要入內請先詢問老闆娘

請勿擅自入內

每一桌用餐桌上都有花草裝飾

好浪漫

好有儀式感

餐點介紹

阿菲總共點了2樣東西

單品手沖咖啡(艾瑞佳G1 蓋德奧 水洗 淺中焙 衣索比亞)

這款手沖咖啡具有清新的花香和柑橘的果酸度

口感清爽

帶有微妙的甜感

法式烤布蕾

這顆法式烤布蕾

美得像一個藝術品一樣

法式烤布蕾的外層烤得金黃酥脆

搭配細膩滑潤的布蕾

口感豐富而不膩

阿菲推薦來這裡必點

就像在森林中用餐一樣放鬆與自在

各種可愛的植栽

小巧可愛

店內還有販售多肉植物

可直接與老闆娘詢問購買方式

季節限定！有機選物區

日本花生抹醬

無毒蜂蜜系列、埔里放伴米、香草油

有機白魚紅茶

塩麴

這次造訪

我特別注意到店內新增了一些商品

像是有機白魚紅茶、日本花生抹醬、無毒蜂蜜系列、埔里放伴米、香草油、埔里生態杭菊乾和塩麴等

都是市面上少見且無毒有機系列商品

實在是對老闆娘的選物功力更加佩服

用餐心得

每次來『茉莉花園cafe』都讓我超級喜歡

咖啡和甜點都非常厲害

每次來都有新的驚喜等著我

老闆娘的創意無限

不管是店內的擺設還是植栽

全部都充滿了生命力

真的是一個讓人想一再回訪的美好地方

茉莉花園cafe-店家資訊

茉莉花園caf’e

評分： / 4.7

地址：325台灣桃園市龍潭區中正路三坑段511號( 地圖 )

電話：0912 035 330

營業時間

星期一: 10:00 – 20:00,

星期二: 休息,

星期三: 10:00 – 20:00,

星期四: 10:00 – 20:00,

星期五: 10:00 – 20:00,

星期六: 10:00 – 20:00,

星期日: 10:00 – 20:00

星期一: 10:00 – 20:00, 星期二: 休息, 星期三: 10:00 – 20:00, 星期四: 10:00 – 20:00, 星期五: 10:00 – 20:00, 星期六: 10:00 – 20:00, 星期日: 10:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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