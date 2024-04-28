龍潭的咖啡廳種類很多，放假時我最喜歡找一家咖啡廳，享受ME TIME。這次我來到朋友推薦的『青山雲隱』，令人意外的是這天很幸運不用排隊就能進去享用美食，真是太棒了。這裡有提供免費停車場，不論是機車或汽車都非常方便。雖然它的位置偏僻，位於桃園市龍潭區中原路二段385號，但也位於小人國遊樂園附近，若在小人國遊樂園玩累了，也可帶著家人來這裡享受美食非常方便。如果你也喜歡南洋料理，那麼『青山雲隱』絕對是你不容錯過的選擇！

關於-青山雲隱

『青山雲隱』於2020年11月開業

最初位於龍潭渴望園區內

但在2021年8月店主收回房子

於是餐廳遷移到園區外圍

重新出發後的『青山雲隱』風格則是更有文青氛圍

讓人第一次造訪就留下深刻印象

也在這裡拍了很多好看的照片

青山雲隱-店面外觀

『青山雲隱』的外觀採用純白色的文青質感風格

店旁邊有一間7-11超商

若看到7-11超商

車速請慢一點

以免錯過這家店

阿菲以前經過好幾次

竟然都沒發現這家咖啡廳

今天就讓我來探店與大家分享

用餐環境

這是一走進店內會看到的用餐環境

『青山雲隱』的用餐環境漂亮

是有質感的文青風格

店內的燈光設計也非常巧妙

整體散發出溫馨的氛圍

不論是獨自一人還是多人聚餐

都能在這裡找到適合的位置

店內有提供兒童餐具

以及免費的茶水

都是需要自取的

今天阿菲很幸運的被安排在吧台區

可以一邊享受美食

一邊欣賞窗外的茶園景觀

雖然從室內看出去的茶園景觀有點小

不過也算是漂亮的景觀

如果你跟阿菲一樣喜歡拍照

建議可以坐吧台區

絕對能拍出滿意的照片

到處可見的質感小物

就在這些小角落中

坐在吧台區還能聞到店家手沖咖啡的香氣

一陣一陣撲鼻而來

讓人陶醉在迷人的咖啡香氣中

店內的飲品也是不容錯過

如果有來這裡用餐

不管是飲品或咖啡都可以點來嚐試看看

想不到店家還有接受過許多媒體採訪報導

像是食尚玩家、桃園誌、許多知名部落客

都有來採訪報導過

由此可見店家人氣之旺

青山雲隱-菜單

『青山雲隱』的菜單種類簡單

但是感覺都蠻精緻特別

咖啡

飲品

麵類（河粉、米干、紹子乾麵）

飯類

特製雞油辣醬

小點心（雲隱炸雞翅、雲南大薄片、月亮蝦餅、椒麻雞、涼拌皮蛋等）

甜點

阿菲推薦可點「咖啡類」飲品

也可選擇各種南洋料理來做搭配

在咖啡廳內享受南洋料理

這種新奇的感覺

很特別

讓人覺得很新鮮有趣

青山雲隱-餐點分享

西西里咖啡

酸辣海鮮河粉

一上桌時餐點就是這麼漂亮

把它放在吧台窗邊

隨手拍幾張照片就是這麼有感覺

『青山雲隱』的西西里咖啡

口感豐富且檸檬香氣濃郁

喝一口就能感受到咖啡豆的深度和風味

整杯喝起來是偏甜的西西里咖啡

酸辣海鮮河粉

海鮮給得很大方

讓人看了心花朵朵開

很大顆的淡菜

這碗裡面有許多隻蝦子

這碗酸辣海鮮河粉是我今天最期待的餐點之一

實際吃起來河粉Q彈有嚼勁

海鮮數量也提供蠻多種可享用

吃起來不算空虛

配上店家特製的酸辣湯底

讓整道菜的口感層次豐富

讓人吃了覺得還不錯

可惜酸辣程度應該是有被調整成較清淡

跟一般店家的酸辣程度有些許落差

如果是喜歡吃重口味酸辣的朋友

可能需要再跟店家反應是否可做成重口味

用餐心得

網路上對『青山雲隱』的評價有些兩極

大多數提到排隊規則不清楚

或是接待人員的態度不如預期

但這次我來的時候很幸運沒有遇到這些問題

整體用餐體驗還是不錯的

只是餐點口味可能沒有完全合我的胃口

這也可能是我自己點的選擇問題

希望未來有機會再次造訪

能夠吃到更喜歡的料理口味

店內餐點價格屬於中間價位

不像一般景觀咖啡廳的高價位

讓人可以輕鬆點餐

在龍潭地區能有這樣的特色咖啡廳

阿菲覺得還不錯

推薦給大家來這裡走走

享受一頓美味的午晚餐

青山雲隱-店家資訊

青山雲隱（全時段無訂位服務）

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：325台灣桃園市龍潭區中原路二段385號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00,

星期三: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00,

星期四: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00,

星期五: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00,

星期六: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00,

星期日: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00, 星期三: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00, 星期四: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00, 星期五: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00, 星期六: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00, 星期日: 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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