懷念台南的好天氣、美食與生活氛圍，時不時就會讓我忍不住再次踏上台南這塊熟悉的土地。這天阿菲來到了台南市中西區海安路一段107號，一家名叫『集品蝦仁飯』的店，還沒進店就已經看到大排長龍的用餐人潮，也讓我忍不住加入排隊的行列。就為了品嚐一下這家店到底有什麼魅力，跟著阿菲一起來探索這天的台南美食之旅吧！
關於-蝦仁飯
蝦仁飯作為台灣傳統的海鮮米飯料理
尤其以台南蝦仁飯聞名
蝦仁使用新鮮火燒蝦
搭配精心調製的醬汁
以大火拌炒米飯
讓米粒吸收了豐富的湯汁和醬香
口感濕潤卻不軟糊
散發出濃郁的豬油、蝦仁和蔥香味
（資料來源：維基百科）
關於-集品蝦仁飯
『集品蝦仁飯』承襲了台南蝦仁飯的美譽
是這個台南的美食代表之一
店家的歷史
第一代是葉成先生經營了三十年
後來交棒給了兒子葉旗財
再經營了五十年
葉旗財將店轉讓給了宋展雄
如今第三代的師傅另起爐灶
開了『集品蝦仁飯』
店面外觀
來到『集品蝦仁飯』店面外
就能感受到這家店的熱鬧與人氣之旺
『集品蝦仁飯』位於海安路一段107號
店外的排隊人潮絡繹不絕
店內外的用餐環境目前共有2區
有明亮涼爽的室內區域
也有稍微炎熱但卻熱鬧非凡的半露天區域
就是靠近排隊人龍這區
阿菲這天就是坐在半露天區域
交通/停車資訊
這裡騎機車來會較為方便
附近幾乎都有機車停放位置
若開車前往
則需尋找附近的停車位
尤其是假日停車位較稀少
可能需要花點時間尋找
集品蝦仁飯-菜單
菜單簡單明瞭
招牌料理當然是蝦仁飯系列
除此之外還有多款湯品可選擇
像是蝦仁鴨蛋湯、鴨蛋湯等
都是特色湯品
位於結帳櫃台附近的小菜展示櫃
每樣看起來都精緻可口
店家的小菜也是一絕
放在冰箱展示櫃內供人挑選
看起來就讓人垂涎欲滴
價位也相當親民
絕對是必點
集品蝦仁飯-餐點分享
蝦仁飯
蝦仁飯
米飯口感濕潤但不軟爛
融合了豬油蝦仁和蔥香味
果真好吃
沒讓人失望
涼拌雲耳
清爽又脆口的雲耳
搭配上店家特製醬汁
爽脆可口
尤其是夏天來吃更是開胃
蛤仔湯
湯汁濃郁鮮甜
蛤蜊鮮嫩大顆
海味十足蠻好喝的
台南海鮮也是美味
來這裡必點
用餐心得
『集品蝦仁飯』的餐點美味特別
讓我對台南美食有了全新的體驗
在外地不知道吃什麼的時候
跟著人潮排隊總不會出錯
這天幸運的遇見親切的男老闆
引導我們先入座並介紹招牌餐點
還沒用餐就已經感受到台南人的熱情好客
雖然店內空間不大
卻別有一番滋味
如果你也在台南旅遊
『集品蝦仁飯』可以來品嚐看看
集品蝦仁飯-店家資訊
- 集品蝦仁飯
- 評分： / 3.7
- 地址：700台灣台南市中西區海安路一段107號( 地圖 )
- 電話：06 226 3929
- 營業時間
星期一: 09:30 – 20:00,
星期二: 09:30 – 20:00,
星期三: 09:30 – 20:00,
星期四: 09:30 – 20:00,
星期五: 09:30 – 20:00,
星期六: 09:30 – 20:00,
星期日: 09:30 – 20:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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