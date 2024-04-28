嗨！我是阿菲，熱愛捕捉生活美好。透過鏡頭，讓我們一起分享每張照片背後的故事，讓生活成為詩篇。品味美食是我的冒險，每道料理是濃縮的旅程，期待與你分享這美好。希望我的文字和影像觸動你的心，一同感受生活的溫暖。讓我們共同探索，創造屬於我們的故事。如果您對這份美好有所共鳴，或是想分享您的故事，歡迎隨時與我聯絡phyllishappyday@gmail.com