2024母親節蛋糕推薦「麥仕佳」，用最招牌的芋見幸福蛋糕表心意，想浮誇點就選限量500個的皇冠金天鵝！

最後更新時間 2024-04-28

2024台中母親節蛋糕推薦！人氣台中伴手禮的「麥仕佳專業烘焙坊」2024母親節蛋糕早鳥預購開跑，推出10款質感兼具美感的母親節蛋糕，滿足媽媽們的喜好，讓不知從何下手的你們不煩惱。2024麥仕佳母親節蛋糕絕對要選最招牌的芋見幸福蛋糕表心意，要想來點不一樣甚至浮誇點，選限量500個的皇冠金天鵝就對了！5/2前下訂就享75折優惠，5/3~5/9享85折優惠，加入麥仕佳line會員線上預訂門市自取超方便～

2024母親節蛋糕推薦｜麥仕佳專業烘焙坊

2024母親節是我要迎接的第二年母親節，去年吃到來自彰化伴手禮名店的「麥仕佳專業烘焙坊」的母親節蛋糕，那芋泥香氣讓我念念不忘，在2024母親節蛋糕當然要繼續吃他們，這次換限量500個的皇冠金天鵝來讓大家羨慕一下XDㄦ

芋見幸福｜嚴選大甲芋頭內餡+絲滑布丁，經典中的經典！

2023麥仕佳母親節蛋糕我就有吃「芋見幸福」，今年造型有小小的變化，當然要再來訂一次，吃完還是我愛的那個味道，真的好喜歡🖤

麥仕佳這款芋見幸福母親節蛋糕，造型簡單卻不失奢華典雅，而且完全讓我沈浸在芋頭的香氣之中，甜而不膩的味道，非常適合大人小孩一起享用的芋頭蛋糕。

蛋糕上面有用水果點綴、還有大甲芋頭奶油餡、紫薯提拉米蘇，顏色豐富，用酸甜水果和芋頭清爽的風味，交疊出甜蜜的韻味。

麥仕佳芋見幸福蛋糕，用日式蛋糕、大甲芋泥餡、滑嫩布丁，堆疊出豐富的層次，每一口都能感受到鮮奶油絲滑的質地、蛋糕體柔軟的口感、輕盈不甜膩的芋泥、QQ彈彈的布丁，老少咸宜的好滋味，芋頭控不容錯過，甚至也是今年人氣經典的母親節蛋糕推薦之一。

日式蛋糕是用日本昭和蛋糕粉製作，吃起來有淡淡的香草香，軟綿蓬鬆，加上夾層還吃得到完整的芋頭塊的大甲芋頭的芋泥內餡，讓我一入口就愛上的味道。

甯寶的吃播也超可愛，看我們吃蛋糕也討著吃，一吃立馬愛上不肯讓我們放下叉子，今年母親節真的好幸福😍

喜歡芋頭的你們，真心推薦麥仕佳芋見幸福蛋糕，現在預購限時75折，請看這裡👉🏻芋見幸福母親節蛋糕 ✅ 5/2前，預現購享 75 折

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皇冠金天鵝｜限量500個！這款造型母親節蛋糕保證讓你搶盡鋒頭！

麥仕佳的皇冠金天鵝蛋糕是用透明盒作外包裝，裡面栩栩如生的優雅金天鵝蛋糕，光是提在手上就受到不少人的注目，一拿回家甯寶更是對它充滿興趣，瘋狂地想要摸XD

母親節曬蛋糕一定要搶盡鋒頭拉！麥仕佳皇冠金天鵝母親節蛋糕真的很用心，把蛋糕作成精品一樣，不僅讓我們拍照很滿意，也將媽媽比喻成高雅的天鵝，趕快用這個當母親節蛋糕，給媽媽不一樣的過節感受！

皇冠金天鵝母親節蛋糕的頭部和羽毛都是用白巧克力製作，上面還用金粉點綴，光是視覺上就超衝擊的。

天鵝身軀是用日本昭和蛋糕粉製作出的蛋糕體打造，中間用大甲芋頭打成的芋泥餡、絲滑布丁堆疊出豐富的層次感，加上綿密絲滑的鮮奶油，滿足我的視覺和味覺饗宴。

這款超吸睛的母親節蛋糕，全台限量500個，不趁麥仕佳母親節蛋糕早鳥預購優惠訂起來，不只享超值優惠又能讓媽媽開心，一舉雙得耶！

麥仕佳母親節蛋糕｜評價

今年麥仕佳推出的這10款2024母親節蛋糕，每款蛋糕的主題都非常明顯，別出心裁又兼具美感蛋糕必推皇冠金天鵝蛋糕，芋頭控又不喜吃太甜膩的選芋見幸福蛋糕，兩款都讓我們吃的很滿足，尤其在5/2前預訂再享75折優惠，手刀訂購起來吧！

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麥仕佳門市｜門市環境

彰化伴手禮推薦「麥仕佳烘焙坊」！台中和彰化人都不陌生的麥仕佳，其實在中部很有多分店，像我這次來到的是麥仕佳大墩店，店面面寬很大。

一走進麥仕佳門市，可以聞到陣陣的麵包香，裡面空間寬敞動線也不擁擠，五點去店內蠻多人在買麵包的。

台中蛋糕推薦麥仕佳！麥仕佳門市都有生日蛋糕可以現購，蛋糕都在冷藏櫃的架上，像我們有事先預約母親節蛋糕，直接到櫃台取貨付款就行了。

麥仕佳新品推薦｜芋泥雪貝｜肉鬆小貝

台中蛋糕推薦的「麥仕佳專業烘焙坊」，他們的伴手禮、麵包也深受不少在地人的喜愛，時不時都會推新口味滿足饕客的嘴。這次逛的時候，芋泥雪貝、肉鬆小貝是近期的熱銷商品，讓我結帳時也順手帶上一盒，趁這次一起分享給你們～

芋泥雪貝｜雙餡厚夾心，冰冰涼涼吃超消暑

月銷1.2萬盒的芋泥雪貝，包裝質感很日式，4入原價120元，限時不二價83 折只要100元，買回家冷藏當早餐或點心吃都行。

綿密的蛋糕體加上雙餡厚夾心，夾層中以厚大甲芋泥餡+厚奶餡為主，方方正正的小份量切片，讓想吃芋泥的嘴饞朋友也能過過癮～

大口咬下蛋糕體真的很蓬鬆，口感很像舒芙蕾，中間的內餡濃郁卻不會甜膩，吃完一顆會想要再來一顆，重點從冰箱冷藏拿出來直接吃，冰冰涼涼的很解熱，下午茶配上一杯紅茶或咖啡超幸福的。

肉鬆小貝｜嚴選彰化溫體屠宰豬肉鬆＋特調內餡，蹦出鹹甜滋味

圓渾飽滿的肉鬆小貝是麥仕佳師傅精心改良的小點，顆顆圓渾飽滿把盒裝都填滿了，看得都讓人手指欲動。

肉鬆小貝外型真的好誘人，滿滿的嚴選彰化溫體屠宰豬的豬後腿的海苔肉鬆，把中間的蛋糕體裹的超嚴實，加上減鹽配方，給長輩或小朋友吃也不會負擔感太重。

鬆軟綿密的蛋糕體夾著特製抹醬，一口咬下肉鬆的鹹甜滋味搭配著蛋糕和抹醬的絲滑感，豐富的滋味真的很涮嘴，吃了會停不下來耶！

麥仕佳專業烘焙坊｜店家資訊

2024麥仕佳母親節蛋糕：https://myschin1993.tw/kgF7V

麥仕佳粉專：https://www.facebook.com/myschin888

麥仕佳LINE：https://myschin1993.tw/S52xu

麥仕佳專業烘焙坊｜全台門市據點

麥仕佳門市據點：https://myschin1993.tw/kNkVE