信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店─信義區韓式料理，爆料「梨泰院海陸嫩豆腐鍋」免費吃！經典韓式小菜無限續加，老饕推薦：澎派系爆料海鮮鍋「釜山南子漢海鮮鍋」、生菜包肉「噴香鐵板帶骨牛小排」、軟Q鮮嫩「炭烤下酒魷魚」、起司控激推濃郁系「韓式魚卵起司蒸蛋」、涮嘴酥嫩「韓式半半炸雞」、爆料系現炒「姜虎韓醬義麵」、現點現做超有料「綜合海鮮煎餅」是必點！高顏值人氣調酒「蜜桃必思倒插啤酒」、「海洋之星蘇打冰棒」微醺，享受秒飛韓國大啖韓式料理的饗食體驗│附菜單，信義區餐廳推薦、台北101世貿美食、ATT 4 fun美食、Dcard推薦信義區餐廳

目錄索引

1. 關於梨谷信義ATT二店

2. 交通指引│梨谷信義ATT二店

3. 梨谷信義ATT二店環境開箱

3.1 梨谷信義ATT二店接待區

3.2 梨谷信義ATT二店製餐區

3.3 梨谷信義ATT二店調飲吧檯

3.4 梨谷信義ATT二店餐廳包廂

3.5 梨谷信義ATT二店開放式用餐空間

4. 梨谷信義ATT二店餐點分享

4.1 人氣TOP1 釜山男子漢海鮮鍋

4.2 人氣TOP2 鐵板帶骨牛小排

4.3 人氣TOP3 炭烤下酒魷魚

4.4 人氣TOP4 韓式魚卵起司蒸蛋

4.5 人氣TOP5 韓式半半炸雞

4.6 人氣TOP6 姜虎韓醬意麵

4.7 人氣TOP7 綜合海鮮煎餅

4.8 GOOGLE評論-梨泰院海陸嫩豆腐鍋

4.9 人氣調酒 蜜桃必思倒插啤酒

4.10 人氣調酒 海洋之星蘇打冰棒

5. 消費資訊

5.1 梨谷信義ATT二店餐點評價

5.2 梨谷信義ATT二店菜單

5.3 優惠資訊

6. 信義區餐廳包廂相關資訊

6.1 分店資訊

6.2 品牌資訊

優惠資訊

04/30~05/12新開幕優惠

Google評論，加贈梨泰院海陸嫩豆腐鍋！

關於梨谷信義ATT二店

「信義區餐廳包廂」

「信義區韓式料理 x 信義區餐廳推薦」

「台北101世貿美食 x ATT 4 fun美食 x Dcard推薦信義區餐廳」

梨谷信義ATT二店在哪裡？

梨谷信義ATT二店位於台北市信義區松壽路12號5樓；ATT 4 fun 5樓新開幕的韓式料理，近台北101、台北101世貿捷運站，ATT 4 fun附設汽車停車場、機車停車場，附近有捷運站、公車站，擁有相當便捷的大眾運輸、停車方便，適合聚餐。

梨谷信義ATT二店環境 / 餐點特色

「創意 x 經典韓式料理 x 鐵板燒肉 x 豆腐鍋」

「餐點選擇多樣化：韓式部隊鍋 x 馬鈴薯排骨湯 x 豆腐鍋 x 韓式生菜包肉 x 韓式主食 x 特色菜 x 開胃沙拉 x 甜點 x 飲品 x 酒類」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-台北101世貿捷運站 (4號出口，走路5分鐘)、市政府捷運站 (3號出口，走路15分鐘)

機車：ATT 4 fun機車停車場

汽車：ATT 4 fun汽車停車場

交通指引│梨谷信義ATT二店

台北101附近 / 台北101世貿捷運站4號出口 / ATT 4 fun機車停車場 / 汽車停車場

月底聚餐選擇到剛開幕的信義區韓式料理─梨谷信義ATT二店，吃午餐。

搭乘捷運到台北101世貿捷運站下車後，從4號出口走路5分鐘左右抵達 ATT 4 fun，再搭乘電梯或手扶梯到5樓，即抵達梨谷信義ATT二店。

ATT 4 fun 5樓 / 招牌顯眼

搭乘電梯到ATT 4 fun 5樓，看到在手扶梯旁招牌相當顯眼的梨谷信義ATT二店。

梨谷信義ATT二店環境開箱

梨谷信義ATT二店接待區

接待櫃台

走進梨谷信義ATT二店，由外場人員協助帶入已安排好的座位。

梨谷信義ATT二店製餐區

乾淨整潔製餐區

從擦拭乾淨的透玻璃窗看到製作韓式料理的區域，各式盛裝料理的碗盤、餐具、料理鍋具、料理檯面都是維持整齊、潔淨狀態的，讓喜愛韓式料理的朋友們可以吃得美味又安心。

梨谷信義ATT二店調飲吧檯

飲品製作區

各式無酒精飲品、調酒均在此區製作。

梨谷信義ATT二店餐廳包廂

餐廳包廂

設有兩間相連的餐廳包廂，單間為8人座；兩間共有16人座。

8人餐廳包廂

兩間包廂之間有拖拉式滑門，將兩間包廂隔開，8人聚餐可選擇提早1~2週打電話，由專人協助預訂包廂用餐。

桌面擺設

在饕客入座前，早已將用餐時會使用到的分食盤、碗、餐具、水杯備妥於桌面上。

梨谷信義ATT二店開放式用餐空間

2人桌 / 4人桌

在走簡約裝修風格、質感空間裡，選用自帶溫度感的木製桌子搭配坐感舒適的皮質座椅，規劃2人桌、4人桌、6人桌。

4人桌

6人桌

4人桌 / 6人桌

梨谷信義ATT二店餐點分享

這餐點了：

釜山男子漢海鮮鍋

鐵板帶骨牛小排

炭烤下酒魷魚

韓式魚卵起司蒸蛋

韓式半半炸雞

姜虎韓醬義麵

綜合海鮮煎餅

蜜桃必思倒插啤酒

海洋之星蘇打冰棒

GOOGLE評論-梨泰院海陸嫩豆腐鍋

韓式經典小菜無限續

香辣開胃「韓式金針菇」、爽口清脆「涼拌小黃瓜」。

辣感嘟嘟賀、搭配生菜包肉一起享用增添口感風味層次的「韓式泡菜」；適合做為開胃菜享用的「涼拌海帶芽」。

人氣TOP1 釜山男子漢海鮮鍋

釜山男子漢海鮮鍋 990元

海鮮控超推這鍋─挑戰最強海鮮部隊鍋！！！

釜山男子漢海鮮鍋一上桌，直接吸走全場目光，成為桌上最吸睛的焦點！

刷滿存在感的大尾龍蝦、巨大魷魚，搭配特級飽滿扇貝、淡菜、多尾白蝦、蛤蜊、翠綠時蔬、嫩豆腐、韓國魚板呈現，加入韓式泡菜增添整體風味。

開火沸騰10~15分鐘

速速拿起相機拍個幾張，加入醇厚湯底 → 開火。

開火 → 沸騰大約10~15分鐘即可享用，先喝口多種海鮮食材堆疊的醇厚暖湯，接著享用肉質特別紮實的龍蝦肉；炭烤過巴附上一層迷人香氣、將魷魚的自然鮮牢牢鎖在肉裡的Q、嫩、鮮魷魚，可以吃到隨著咀嚼在嘴裡蔓延開來的炭香、鮮甜，每一樣海鮮食材的新鮮程度都很優秀，可以感受到在海鮮食材的挑選上是相當用心的。

人氣TOP2 鐵板帶骨牛小排

鐵板帶骨牛小排 420元

這是什麼肉肉神仙組合> <！

將牛小排有肉的部位、接近骨頭的部位分開料理，炭火烤炙一番後擺盤，搭配洋蔥絲、蒜片、韓國泡菜、生菜、玉米筍、涼拌蘿蔔片、兩種辣椒呈現。

黃金油花比例的牛小排部位，聞著飄散在空氣中的烤肉香味，讓人看得很想速速開吃！

桌邊服務-代剪

貼心提供桌邊剪切服務，將牛小排的肉分切成適合包入生菜享用的大小。

剪切好的牛小排肉可搭配石盤上的時蔬、韓式泡菜、三種嚴選醬料，包入生菜中一起吃，一口咬下嚐嚐多種食材堆疊襯托出更加鮮明的牛香味。

牛小排骨頭部位

人氣TOP3 炭烤下酒魷魚

炭烤下酒魷魚 290元

這魷魚的大小好浮誇，直接占據2/3個盤子，一樣有提供貼心的剪切服務，將魷魚分切成一口一塊的大小，輕鬆享用。

每一塊魷魚都可以吃到經過炭火烤製，在料理過程中牢牢鎖在魷魚中的自然鮮甜，細嚐隨著咀嚼在嘴裡散開的迷人炭香，嘟嘟賀的鹹度直接吃很涮嘴。

人氣TOP4 韓式魚卵起司蒸蛋

韓式魚卵起司蒸蛋 290元

起司控摯愛的就是這鍋！

從蛋液的狀態開始料理，加入大量起司，澎起來後蓋上一大球魚卵點綴 → 上桌。

韓式蒸蛋的口感是相當軟綿可口的，享受蛋香、起司鹹香奶香在嘴裡交織的豐富層次感，香氣飽滿、不膩口。

人氣TOP5 韓式半半炸雞

韓式半半炸雞 320元

韓式半半炸雞有4種口味可選擇，有：原味、辣味、蜂蜜、起司。

這次選擇辣味 + 起司，每一塊現點現炸的雞腿、雞翅均巴附上辣醬、起司，可搭配烤玉米、涼拌蘿蔔。

與韓式辣醬、起司完美結合的多汁系炸雞，入口的香氣層次頗豐富，鹹度蠻剛好的、不死鹹，讓人一塊接一塊吃起來。

人氣TOP6 姜虎韓醬義麵

姜虎韓醬義麵 350元

海鮮控朋朋大愛的拌麵就是這盤！

海鮮食材多到看不見拌麵的狀態，太~狂了！！！

肉質飽滿的扇貝、蛤蜊、魷魚、鮮蝦一次擁有，把打在最上層的生蛋黃攪入拌麵中，嚐嚐麵條在料理過程中吸附的醬香味、多種海鮮的自然鮮、淡淡海味，保有麵條的軟Q口感、不軟爛。

人氣TOP7 綜合海鮮煎餅

綜合海鮮煎餅 350元

料理過程中注入滿滿用心成就外層穿上美麗金黃色外衣、酥香脆不軟爛的綜合海鮮煎餅。

在海鮮煎餅的剖面可以看到各式食材，真材實料看得到也吃得到。

每一塊料好實在的海鮮煎餅，都可以吃到彈牙脆口的蝦仁、花枝塊、細膩的麵糊香氣，直接吃或沾點醬汁搭配生菜吃都可以，香氣飽滿、不油膩。

GOOGLE評論-梨泰院海陸嫩豆腐鍋

梨泰院海陸嫩豆腐鍋

沒有看錯！

海鮮部隊鍋縮小版的梨泰院海陸嫩豆腐鍋，只要Google五星評論，直接送~

先喝口甜甜辣辣的湯頭，接著吃吸附湯頭香氣的鮮蝦、蛤蜊、肉片、香嫩豆腐，湯頭香氣是有厚度、層次感的、不會太鹹或太辣。

人氣調酒 蜜桃必思倒插啤酒

高顏值人氣調酒

來杯微醺搭配道地韓式料理~

蜜桃必斯倒插啤酒 218元

水蜜桃可爾必思 Ft.整罐百威啤酒

蜜桃必思倒插啤酒一上桌直接制霸全場，超~大~杯~

可以用附上的吸管慢慢喝，自帶幸福甜香、水果香氣的水蜜桃可爾必思綜合了百威啤酒原有的酒感，整體酒感蠻低的，享受平衡後的微醺感。

人氣調酒 海洋之星蘇打冰棒

海洋之星蘇打冰棒 228元

夏天就是要呷冰！

來一杯整杯水藍色的高顏值調酒；加入整支蘇打冰棒的海洋之星蘇打冰棒。

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、信用卡

每人低消300元或一份主食 (另+10%服務費)

聚餐包廂低消：平日4000元 / 假日5000元 (另+10%服務費)

尖峰用餐時間100分鐘

自備酒水，酌收開瓶費，每瓶200元

梨谷信義ATT二店餐點評價

信義區餐廳包廂，跟姊妹們選擇到新開幕的信義區韓式料理─梨谷信義ATT二店聚餐。

在明亮、舒適的簡約風格用餐空間裡分食這餐點的澎派系爆料海鮮鍋「釜山南子漢海鮮鍋」、生菜包肉「噴香鐵板帶骨牛小排」、軟Q鮮嫩「炭烤下酒魷魚」、起司控激推濃郁系「韓式魚卵起司蒸蛋」、涮嘴酥嫩「韓式半半炸雞」、爆料系現炒「姜虎韓醬義麵」、現點現做超有料「綜合海鮮煎餅」，每一樣餐食的美味分數均有在水準線上，綜合評比可以給到4.5分(滿分5分)，是會列入韓式料理口袋名單，之後聚餐會想回訪嚐嚐菜單上其他料理的。

梨谷信義ATT二店菜單

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

信義區餐廳包廂-梨谷信義ATT二店菜單 (來源：梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁，2024/04月)

優惠資訊

04/30~05/12新開幕優惠

Google評論，加贈梨泰院海陸嫩豆腐鍋！

信義區餐廳包廂相關資訊

梨谷信義ATT二店

類型：信義區餐廳包廂 / 信義區韓式料理 / 信義區餐廳推薦 / 台北101世貿美食 / ATT 4 fun美食 / Dcard推薦信義區餐廳

設施：ATT 4 fun停車場 / ATT 4 fun哺乳室 / ATT 4 fun洗手間 / 兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 11：00~22：00

📍 地址：台北市信義區松壽路12號5樓

📞 電話：02-7735-2311



檢視較大的地圖

分店資訊

梨谷韓式鐵板炭火烤肉忠孝店

⏰ 營業時間

每天 11：00~深夜00：00

📍 地址：台北市信義區忠孝東路五段699號

📞 電話：02-8785-1014

品牌資訊

梨谷韓式鐵板炭火烤肉FB粉絲頁

梨谷韓式鐵板炭火烤肉IG

梨谷韓式鐵板炭火烤肉線上訂位

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