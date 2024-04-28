24小時無人拉麵店在近年韓國當地掀起熱潮
去年年底這波旋風席捲台灣
24H韓金智能拉麵店也進駐屏東
目前全台皆有分店,大多設置學區附近
主打24小時營業,還提供免費6-7樣配料
這樣吃飽飽的概念,果然深受學生族的喜愛
屏東店位於民生路上,
屏東演藝廳旁、屏菸1936文化基地附近
用餐的流程步驟介紹
目前剛開幕,電子支付暫無提供,以現金為主喔!
這裡有提供洗手間算便利
用餐環境不大
大約能容納24席左右
第一步驟 : 挑選喜愛的拉麵,並記住編號
種類共有50種以上,大家可以慢慢挑選
一旁都有標示編號/名稱/辣度
記得不辣是編號3. 6 .11 (應該沒記錯)
也有提供杯麵的選擇
遇到補貨的店員,他推薦5號烤肉風味麵(乾麵)
最後選擇3款
農心石鍋烤肉風味麵 118元
牛骨湯麵 88元
農心馬鈴薯麵 118元
第二步驟 :至點餐機操作,輸入編號付款
若要加點另外付費配料,記得一起操作加入
點選拉麵編號
以下5種配料需另外加購
最後付款結帳 (機器確認步驟有點多)
第三步驟 :取一個專屬碗將拉麵、配料放入碗中
若是乾麵類,醬包要在拉麵瀝水後添加
年糕跟肉片是另外加購
第四步驟 :免費加料區
提供魚板、黃豆芽、白菜、玉米、火腿、蔥花、泡菜都是免費取用
光有泡菜跟青菜,小昭就覺得超值得
添加配料後記得拿個托盤方便端取
後來發現我們都太客氣,配料沒加太多
看見別人盛裝都滿滿一碗
第五步驟 : 放上煮麵機煮熟就OK
注意事項: 煮麵過程中,適時用筷子拌麵一下,避免麵不熟
若有加購雞蛋,需待水滾後加入喔!
煮面機共有5台
先選擇 「乾麵」 或「 湯麵」再按開始
煮麵的速度蠻快的
記得攪拌一下拉麵
拉麵完成囉~
溫度控制恰當,麵有Q度
店員推薦的石鍋烤肉風味乾麵果然好吃
乾麵建議泡菜最後加喔~
第六步驟 : 餐盤自助回收
用餐後,人潮慢慢變多
不想人擠人的話,可以避開用餐尖峰時段
現在不用跑高雄,屏東也有韓式無人拉麵店
24小時營業,隨時想吃都可以去
讓夜貓族/宵夜族多了一個好選擇!!
大家可以來體驗DIY煮拉麵的樂趣
若操作上有問題,有店員可以協助(但不會一直在現場)
當天遇到補貨中的店員,非常親切及熱心介紹👍
口味因人而異,以上僅供參考~
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《 店家資訊》
• 韓金智能拉麵店~屏東民生店
• 0916887057
• 24小時營業
• 提供素食餐點
• 屏東市民生路4-12號
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