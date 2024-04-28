24小時無人拉麵店在近年韓國當地掀起熱潮

去年年底這波旋風席捲台灣

24H韓金智能拉麵店也進駐屏東

目前全台皆有分店,大多設置學區附近

主打24小時營業,還提供免費6-7樣配料

這樣吃飽飽的概念,果然深受學生族的喜愛

屏東店位於民生路上,

屏東演藝廳旁、屏菸1936文化基地附近

用餐的流程步驟介紹

目前剛開幕,電子支付暫無提供,以現金為主喔!

這裡有提供洗手間算便利

用餐環境不大

大約能容納24席左右

第一步驟 : 挑選喜愛的拉麵,並記住編號

種類共有50種以上,大家可以慢慢挑選

一旁都有標示編號/名稱/辣度

記得不辣是編號3. 6 .11 (應該沒記錯)

也有提供杯麵的選擇

遇到補貨的店員,他推薦5號烤肉風味麵(乾麵)

最後選擇3款

農心石鍋烤肉風味麵 118元

牛骨湯麵 88元

農心馬鈴薯麵 118元

第二步驟 :至點餐機操作,輸入編號付款

若要加點另外付費配料,記得一起操作加入

點選拉麵編號

以下5種配料需另外加購

最後付款結帳 (機器確認步驟有點多)

第三步驟 :取一個專屬碗將拉麵、配料放入碗中

若是乾麵類,醬包要在拉麵瀝水後添加

年糕跟肉片是另外加購

第四步驟 :免費加料區

提供魚板、黃豆芽、白菜、玉米、火腿、蔥花、泡菜都是免費取用

光有泡菜跟青菜,小昭就覺得超值得

添加配料後記得拿個托盤方便端取

後來發現我們都太客氣,配料沒加太多

看見別人盛裝都滿滿一碗

第五步驟 : 放上煮麵機煮熟就OK

注意事項: 煮麵過程中,適時用筷子拌麵一下,避免麵不熟

若有加購雞蛋,需待水滾後加入喔!

煮面機共有5台

先選擇 「乾麵」 或「 湯麵」再按開始

煮麵的速度蠻快的

記得攪拌一下拉麵

拉麵完成囉~

溫度控制恰當,麵有Q度

店員推薦的石鍋烤肉風味乾麵果然好吃

乾麵建議泡菜最後加喔~

第六步驟 : 餐盤自助回收

用餐後,人潮慢慢變多

不想人擠人的話,可以避開用餐尖峰時段

現在不用跑高雄,屏東也有韓式無人拉麵店

24小時營業,隨時想吃都可以去

讓夜貓族/宵夜族多了一個好選擇!!

大家可以來體驗DIY煮拉麵的樂趣

若操作上有問題,有店員可以協助(但不會一直在現場)

當天遇到補貨中的店員,非常親切及熱心介紹👍

口味因人而異,以上僅供參考~

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《 店家資訊》

• 韓金智能拉麵店~屏東民生店

• 0916887057

• 24小時營業

• 提供素食餐點

• 屏東市民生路4-12號



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