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屏東-24H韓金智能拉麵店 《韓式無人拉麵︱ 免費配料自助吃到飽》

2024-04-28 23:38:00 Chaoerh小昭 人氣：100
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窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：71篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：24H韓金智能拉麵店-屏東民生店
phone0916-887057
place屏東縣屏東市民生路4-12號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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封1.jpg

 

24小時無人拉麵店在近年韓國當地掀起熱潮

去年年底這波旋風席捲台灣

24H韓金智能拉麵店也進駐屏東

目前全台皆有分店,大多設置學區附近

主打24小時營業,還提供免費6-7樣配料

這樣吃飽飽的概念,果然深受學生族的喜愛

 

屏東店位於民生路上,

屏東演藝廳旁、屏菸1936文化基地附近

屏東-韓金智能拉麵

 

用餐的流程步驟介紹

屏東-韓金智能拉麵

 

目前剛開幕,電子支付暫無提供,以現金為主喔!

這裡有提供洗手間算便利

屏東-24H韓金智能拉麵 50種韓國人氣拉麵 免費配料自助

 

用餐環境不大

大約能容納24席左右

屏東-韓金智能拉麵

屏東-韓金智能拉麵

 

  第一步驟  : 挑選喜愛的拉麵,並記住編號

屏東-韓金智能拉麵

種類共有50種以上,大家可以慢慢挑選

一旁都有標示編號/名稱/辣度

記得不辣是編號3. 6 .11 (應該沒記錯)

屏東-韓金智能拉麵

也有提供杯麵的選擇

屏東-韓金智能拉麵

遇到補貨的店員,他推薦5號烤肉風味麵(乾麵)

屏東-韓金智能拉麵

最後選擇3款

農心石鍋烤肉風味麵 118元 

牛骨湯麵 88元 

農心馬鈴薯麵 118元

屏東-韓金智能拉麵

 

  第二步驟  :至點餐機操作,輸入編號付款

若要加點另外付費配料,記得一起操作加入

屏東-韓金智能拉麵

選拉麵編號

屏東-韓金智能拉麵

以下5種配料需另外加購

屏東-韓金智能拉麵

最後付款結帳 (機器確認步驟有點多)

屏東-韓金智能拉麵

 

  第三步驟  :取一個專屬碗將拉麵、配料放入碗中

屏東-韓金智能拉麵

若是乾麵類,醬包要在拉麵瀝水後添加

屏東-韓金智能拉麵

年糕跟肉片是另外加購

屏東-韓金智能拉麵

 

  第四步驟  :免費加料區

屏東-韓金智能拉麵

提供魚板、黃豆芽、白菜、玉米、火腿、蔥花、泡菜都是免費取用

光有泡菜跟青菜,小昭就覺得超值得

屏東-韓金智能拉麵

 

添加配料後記得拿個托盤方便端取

屏東-韓金智能拉麵

後來發現我們都太客氣,配料沒加太多

看見別人盛裝都滿滿一碗

屏東-韓金智能拉麵

 

  第五步驟  : 放上煮麵機煮熟就OK

注意事項: 煮麵過程中,適時用筷子拌麵一下,避免麵不熟

               若有加購雞蛋,需待水滾後加入喔!

屏東-韓金智能拉麵

煮面機共有5台

屏東-韓金智能拉麵

先選擇 乾麵 湯麵」再按開始

屏東-韓金智能拉麵

煮麵的速度蠻快的

屏東-韓金智能拉麵

記得攪拌一下拉麵

屏東-韓金智能拉麵

屏東-韓金智能拉麵

拉麵完成囉~

屏東-韓金智能拉麵

溫度控制恰當,麵有Q度

屏東-韓金智能拉麵

 

店員推薦的石鍋烤肉風味乾麵果然好吃

乾麵建議泡菜最後加喔~

屏東-韓金智能拉麵

 

  第六步驟  : 餐盤自助回收

屏東-韓金智能拉麵

 

用餐後,人潮慢慢變多

不想人擠人的話,可以避開用餐尖峰時段

屏東-韓金智能拉麵

 

現在不用跑高雄,屏東也有韓式無人拉麵店

24小時營業,隨時想吃都可以去

讓夜貓族/宵夜族多了一個好選擇!!

大家可以來體驗DIY煮拉麵的樂趣

若操作上有問題,有店員可以協助(但不會一直在現場)

當天遇到補貨中的店員,非常親切及熱心介紹👍

 

屏東-24H韓金智能拉麵店 《韓式無人拉麵︱ 免費配料自助吃,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

 

《 店家資訊》 
•  韓金智能拉麵店~屏東民生店
•   0916887057
•   24小時營業
•  提供素食餐點
•  屏東市民生路4-12號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

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