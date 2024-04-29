食扒穗麻辣燙不只有麻辣燙
更綜合了炒泡麵、炒烏龍
還有超多肉的日式炙燒醬飯
最重要的是他們營業時間到晚上11點
適合夜貓族們或是晚班朋友到此吃宵夜
食扒穗
新開的食扒穗三民店店內全新裝潢
高質感舒適的環境~另外還提供蜂蜜水暢飲唷
黃金起司炒泡麵
食扒穗人氣炒泡麵非他莫屬
炒泡麵的份量大概有2包
對於男生來說~不用另外加麵也能吃得飽
肉片可以選擇牛肉或是豬肉
淋上一大匙的起司醬在肉片上
每一口都相當濃郁
炙燒肉量升級3倍
想品嘗日式燒肉丼飯吃法
必點這碗炙燒肉量升級3倍醬飯
基底米飯粒粒分明~再配上偏甜口的醬油
吃起來不會乾舌，直接吃就很下飯
三倍份量炙燒肉有快炒的香氣
更帶有少許炙火焦香~份量十足超級推薦!
泰式酸辣炒烏龍
炒烏龍的價格幾乎等於炒泡麵
如果特別愛口感Q彈的炒烏龍麵
一定要來食扒穗品嘗看看~
主要有日式泰式與韓式三種炒烏龍
泰式的口味吃起來酸中帶點微辛口
還可以將半熟荷包蛋與烏龍麵拌在一起吃
整體口感會更加滑順唷
招牌乾拌麻辣燙
不論你點什麼主餐都推薦來碗麻辣燙
高雄麻辣燙、三民麻辣燙食扒穗
主要有湯式經典麻辣燙還有招牌乾拌麻辣燙
天氣冷的話適合吃有湯的可以暖心又暖胃
如果想吃香辣口味的則推薦點乾拌麻辣燙
食材的部分整體來說算是平價
尤其是滷味常見的樓梯~3條居然只要25元❤️
麻辣綜合
如果不想點太多麻辣燙~只想吃鍋底
推薦可以直接點麻辣綜合
鴨血跟豆腐都是入味又軟嫩
下酒菜首選就是它
營業資訊
📍高雄市三民區義華路432號
⏰10:30–23:00(最後點餐時間:22:30)
☎️07-3955099