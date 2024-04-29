為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司炒泡麵人氣必點~三民區宵夜、三民區麻辣燙全新選擇!

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司炒泡麵人氣必點~三民區宵夜、三民區麻辣燙全新選擇!

2024-04-29 12:23:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：116
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：271篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：食扒穗
place高雄市三民區義華路432號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

食扒穗麻辣燙不只有麻辣燙
更綜合了炒泡麵、炒烏龍
還有超多肉的日式炙燒醬飯
最重要的是他們營業時間到晚上11點
適合夜貓族們或是晚班朋友到此吃宵夜

食扒穗

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

新開的食扒穗三民店店內全新裝潢
高質感舒適的環境~另外還提供蜂蜜水暢飲唷

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

黃金起司炒泡麵

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

食扒穗人氣炒泡麵非他莫屬
炒泡麵的份量大概有2包
對於男生來說~不用另外加麵也能吃得飽

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司
肉片可以選擇牛肉或是豬肉
淋上一大匙的起司醬在肉片上
每一口都相當濃郁

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

炙燒肉量升級3倍

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

想品嘗日式燒肉丼飯吃法
必點這碗炙燒肉量升級3倍醬飯
基底米飯粒粒分明~再配上偏甜口的醬油
吃起來不會乾舌，直接吃就很下飯

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司
三倍份量炙燒肉有快炒的香氣
更帶有少許炙火焦香~份量十足超級推薦!

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

泰式酸辣炒烏龍

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

炒烏龍的價格幾乎等於炒泡麵
如果特別愛口感Q彈的炒烏龍麵
一定要來食扒穗品嘗看看~

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司
主要有日式泰式與韓式三種炒烏龍
泰式的口味吃起來酸中帶點微辛口
還可以將半熟荷包蛋與烏龍麵拌在一起吃
整體口感會更加滑順唷

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

招牌乾拌麻辣燙

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

不論你點什麼主餐都推薦來碗麻辣燙
高雄麻辣燙、三民麻辣燙食扒穗
主要有湯式經典麻辣燙還有招牌乾拌麻辣燙
天氣冷的話適合吃有湯的可以暖心又暖胃

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司
如果想吃香辣口味的則推薦點乾拌麻辣燙
食材的部分整體來說算是平價
尤其是滷味常見的樓梯~3條居然只要25元❤️

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

麻辣綜合

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

如果不想點太多麻辣燙~只想吃鍋底
推薦可以直接點麻辣綜合
鴨血跟豆腐都是入味又軟嫩
下酒菜首選就是它

食扒穗-高雄麻辣燙高CP值質感餐廳~炙燒肉丼飯日式料理和起司

營業資訊

📍高雄市三民區義華路432號
⏰10:30–23:00(最後點餐時間:22:30)
☎️07-3955099

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#高雄美食
morechevron_right
文章關鍵字
高雄美食 高雄午餐 高雄晚餐 高雄餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

福利福樂餐酒館-質感又溫馨的左營餐酒館~還有兩

兩餐-結合關東煮、韓式炸雞炸物還有韓式火鍋~不

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up