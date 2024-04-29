食扒穗麻辣燙不只有麻辣燙

更綜合了炒泡麵、炒烏龍

還有超多肉的日式炙燒醬飯

最重要的是他們營業時間到晚上11點

適合夜貓族們或是晚班朋友到此吃宵夜

食扒穗

新開的食扒穗三民店店內全新裝潢

高質感舒適的環境~另外還提供蜂蜜水暢飲唷

黃金起司炒泡麵

食扒穗人氣炒泡麵非他莫屬

炒泡麵的份量大概有2包

對於男生來說~不用另外加麵也能吃得飽



肉片可以選擇牛肉或是豬肉

淋上一大匙的起司醬在肉片上

每一口都相當濃郁

炙燒肉量升級3倍

想品嘗日式燒肉丼飯吃法

必點這碗炙燒肉量升級3倍醬飯

基底米飯粒粒分明~再配上偏甜口的醬油

吃起來不會乾舌，直接吃就很下飯



三倍份量炙燒肉有快炒的香氣

更帶有少許炙火焦香~份量十足超級推薦!

泰式酸辣炒烏龍

炒烏龍的價格幾乎等於炒泡麵

如果特別愛口感Q彈的炒烏龍麵

一定要來食扒穗品嘗看看~



主要有日式泰式與韓式三種炒烏龍

泰式的口味吃起來酸中帶點微辛口

還可以將半熟荷包蛋與烏龍麵拌在一起吃

整體口感會更加滑順唷

招牌乾拌麻辣燙

不論你點什麼主餐都推薦來碗麻辣燙

高雄麻辣燙、三民麻辣燙食扒穗

主要有湯式經典麻辣燙還有招牌乾拌麻辣燙

天氣冷的話適合吃有湯的可以暖心又暖胃



如果想吃香辣口味的則推薦點乾拌麻辣燙

食材的部分整體來說算是平價

尤其是滷味常見的樓梯~3條居然只要25元❤️

麻辣綜合

如果不想點太多麻辣燙~只想吃鍋底

推薦可以直接點麻辣綜合

鴨血跟豆腐都是入味又軟嫩

下酒菜首選就是它

營業資訊

📍高雄市三民區義華路432號

⏰10:30–23:00(最後點餐時間:22:30)

☎️07-3955099