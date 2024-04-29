這間隱藏在小鎮裡的裏房甜點 Leevan Pâtisserie，每到假日可是很常客滿，秒飛南法小鎮，歐式鄉村風格的外觀裝潢帶點童話般的浪漫，手作甜點選擇多元，相當精緻又吸睛，來到這個質樸的小鎮不妨放慢腳步，吃份甜點享受一下悠閒的時光

菜單有咖啡、飲品、手作甜點等，手作甜點都是當日製作數量有限，價格落在$60~$200之間～

裏房甜點 Leevan Pâtisserie 在哪？

裏房甜點 Leevan Pâtisserie位在苑裡的中正路一段80巷與中正路一段轉角處，地點相當好找尋，開車的話要尋找附近路邊白線皆可停放，距離苑裡車站開車大約4分鐘，走路大約17分鐘左右，火車站周邊也有youbike可以租借，如果只是在周邊活動的話，租台腳踏車也滿方便的

外觀真的相當好辨認，童話般的歐洲南法鄉村風格真的很吸睛，不少人都是在這拍拍美照，不熱也可以坐在戶外，攜帶寵物也只能坐在戶外座位唷！！

店內空間

店內座位不多，大約可以容納20人左右，個人最愛靠窗的高腳椅座位區，可以看欣賞窗外的迷人美景，相當不錯

店內裝潢走清新簡約的文青風格，整體乾淨明亮舒適，給人舒適輕鬆的氛圍感

店內不收取服務費，水杯、餐具有需要可以自由取用

菜單MENU

菜單有咖啡、飲品、手作甜點等，手作甜點都是當日製作數量有限，價格落在$60~$200之間～

每人低消是任一品項，只想吃蛋糕不想喝飲品的人很適合～

當天太早來，甜點出來的不多，想吃的聖多諾黑會是比較晚出的品項，只好下回再來吃了，建議大概13點～14點左右來，甜點品項會比較齊全

餐點

藍莓起司蛋糕

人氣排名第一名的藍莓起士蛋糕，超級夢幻，底層酥鬆的塔底，上層是起司蛋糕，中間則是自製的藍莓果醬，搭配上新鮮藍莓與食用花點綴，繽紛又美麗，口感有著濃郁的起司香以及藍莓的酸甜

巧克力巴黎布列斯特

巧克力泡芙中間夾著巧克力甘納許與榛果帕林，層層堆疊濃郁的巧克力苦甜搭配泡芙的酥綿口感，相當特別，口感偏甜一些，很適合搭配茶飲

草莓千層

抓住草莓季的尾巴，千層的塔皮酥脆口感讓人喜愛，中間是香草卡士達，搭配新鮮草莓，口感帶點酸甜，不過香草卡士達稍甜些～

台灣蜜桃鮮奶油蛋糕

這完全成了我第一名的首選，香草戚風蛋糕體蛋糕蓬鬆軟綿帶點濕潤，中間是香草鮮奶油，搭配台灣水蜜桃，整個鮮甜口感讓人喜愛，建議吃別的蛋糕前先吃這款，口感清爽香甜超好吃

日月潭紅玉紅茶/洋甘菊蜂蜜冰茶

飲品部分則是中規中矩，個人比較推薦無糖茶飲去搭配甜點會很剛好唷！！

分享給大家

店家/景點資訊

店家名稱：裏房甜點 Leevan Pâtisserie

所在地址：358臺灣苗栗縣苑裡鎮中正路一段80巷3號

營業時間：日 一 四 五 六 12:00-18:00

店家電話：03-7866772

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消任一品項

✔免收服務費

✔店休日每月公告

✔假日滿位用餐限90分鐘 Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀