新竹市出現一家百元就有三種主菜的便當店你吃過了嗎？

這家「鹿也日式便當專賣 新竹本舖」是小米好友Lulu姐開的。

她從事餐飲業很久很久很久了，之前在城隍廟賣過金飯糰不知道大家還記不記得？

今天來訪發現只要百元就可以買得到三種主菜的便當，如此超值當然要趕快推薦給大家

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉鹿也日式便當專賣位置

*******************

鹿也日式便當專賣-新竹本舖位於民生路，得正旁邊。

👉鹿也日式便當專賣環境介紹

*******************

店內沒有提供內用，只有外帶喔！

👉鹿也日式便當專賣菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

招牌是鹿也職人特製便當 100元，還有香酥排骨、酥炸香雞排、雞腿等便當。

其他像是偏日式的主菜有厚切日式炸豬排、唐揚明太子雞、天婦羅炸蝦等，竟然還有要價520元的A5和牛便當耶

外帶紅茶有無糖和微糖，挺不錯喝的~

還有熱湯可以外帶囉。

小米提醒一定要打包菜脯，配飯超讚的

👉鹿也日式便當專賣用餐心得分享

*******************

今天跟小結巴簡單吃，點了鹿也職人特製便當和香酥大雞腿便當

便當很精緻，蓋子挺緊密的，菜汁不易滲漏

鹿也職人特製便當(100元)有烤肉片、卡拉雞腿塊和炸魚塊三種主菜。

烤肉片意外喜歡耶！有嫩不柴，加上蜜汁煎烤，甜甜的很下飯我們還蠻喜歡的

卡拉雞腿塊微辣、炸皮挺香的，小朋友應該會很喜歡。

炸魚塊魚刺不多，這個便當有豬、雞又有魚，真的很豐盛

今天配菜有炒青江菜、高麗菜和竹筍，色澤鮮明、很新鮮

特別提醒一定要打包菜脯，有微微的辣香和脆脆的口感，光配白飯就很好吃

香酥大雞腿(130元)雞腿很大隻，是比較好品質的大雞腿~

有肉甜味和肉汁，加上香酥的外皮，愛吃雞腿便當的朋友不妨嚐看看

以上是我們的心得分享，鹿也的便當很精緻，職人特製便當只要百元很超值，香酥大雞腿便當也挺不錯的，給大家參考

👉鹿也日式便當專賣營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：鹿也日式便當專賣-新竹本舖

🏠地址：新竹市東區民生路199號

☎電話：03 543 8555

⏰營業時間：11:00–19:30

粉絲團：鹿也日式便當專賣 新竹本舖

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我