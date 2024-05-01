新竹市出現一家百元就有三種主菜的便當店你吃過了嗎？
這家「鹿也日式便當專賣 新竹本舖」是小米好友Lulu姐開的。
她從事餐飲業很久很久很久了，之前在城隍廟賣過金飯糰不知道大家還記不記得？
今天來訪發現只要百元就可以買得到三種主菜的便當，如此超值當然要趕快推薦給大家
快跟著小米一起去看看吧。
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉鹿也日式便當專賣位置
*******************
鹿也日式便當專賣-新竹本舖位於民生路，得正旁邊。
👉鹿也日式便當專賣環境介紹
*******************
店內沒有提供內用，只有外帶喔！
👉鹿也日式便當專賣菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
招牌是鹿也職人特製便當 100元，還有香酥排骨、酥炸香雞排、雞腿等便當。
其他像是偏日式的主菜有厚切日式炸豬排、唐揚明太子雞、天婦羅炸蝦等，竟然還有要價520元的A5和牛便當耶
外帶紅茶有無糖和微糖，挺不錯喝的~
還有熱湯可以外帶囉。
小米提醒一定要打包菜脯，配飯超讚的
👉鹿也日式便當專賣用餐心得分享
*******************
今天跟小結巴簡單吃，點了鹿也職人特製便當和香酥大雞腿便當
便當很精緻，蓋子挺緊密的，菜汁不易滲漏
鹿也職人特製便當(100元)有烤肉片、卡拉雞腿塊和炸魚塊三種主菜。
烤肉片意外喜歡耶！有嫩不柴，加上蜜汁煎烤，甜甜的很下飯我們還蠻喜歡的
卡拉雞腿塊微辣、炸皮挺香的，小朋友應該會很喜歡。
炸魚塊魚刺不多，這個便當有豬、雞又有魚，真的很豐盛
今天配菜有炒青江菜、高麗菜和竹筍，色澤鮮明、很新鮮
特別提醒一定要打包菜脯，有微微的辣香和脆脆的口感，光配白飯就很好吃
香酥大雞腿(130元)雞腿很大隻，是比較好品質的大雞腿~
有肉甜味和肉汁，加上香酥的外皮，愛吃雞腿便當的朋友不妨嚐看看
以上是我們的心得分享，鹿也的便當很精緻，職人特製便當只要百元很超值，香酥大雞腿便當也挺不錯的，給大家參考
👉鹿也日式便當專賣營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：鹿也日式便當專賣-新竹本舖
🏠地址：新竹市東區民生路199號
☎電話：03 543 8555
⏰營業時間：11:00–19:30
粉絲團：鹿也日式便當專賣 新竹本舖
➡️現金交易/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: