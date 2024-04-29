我終於吃到他！這間在台北信義區ATT4FUN的麻辣火鍋吃到飽《辛巴適麻辣鍋》真的是太有誠意，799元起就有超過60種品項的麻辣鍋吃到飽，不只這些老闆還準備了夏天必備的芒果冰，外面隨便一碗都要100多元。還有超商賣一罐就破百的金色三麥蜂蜜啤酒，在《辛巴適》全都讓你無限吃到飽，如果想要再吃更高檔的肉品，還有其他方案可以選擇，最高1999元方案還能享有頂級日本A5和牛雪花無限量供應，真的是太佛心的麻辣火鍋店了，麥仔真心推薦。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》交通方式

《辛巴適麻辣鍋》的位置在ATT4FUN的5樓，就在台北最熱鬧的信義區商圈，平時人潮就相當多。如果搭乘大眾捷運可以到捷運101站4號出口或是象山站2號出口，步行約7-10分鐘可以抵達，交通相當便利。

辛巴適的老闆是澎湖人因為家人愛吃辣所以特地去四川取經，將正宗的麻辣湯頭帶回台灣，2019年開業到現在在台北、林口、新竹、台南都有據點，實在很厲害。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》Google評論

《辛巴適麻辣鍋》在網路上的評論超過3700則評論，依舊維持4.3顆星的高分，相當厲害。很多評論都是稱讚肉品品質好，品項多很有誠意，還有季節水果的活動，像之前的草莓季新鮮草莓隨你吃的活動，就有很高的評價。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》室內環境

《辛巴適麻辣鍋台北1號店》整間店以紅黑色調作為餐廳的主視覺，氣氛吊燈讓室內環境更加氣派，座位選擇性相當多，整間餐廳佔地不小，可以同時容納74位客人。很適合當作家族聚餐、商務聚會、情侶約會、尾牙春酒的聚餐餐廳。

這天運氣相當好，服務人員直接幫我們安排在靠窗位置，竟然可以直接看到101這View實在太棒了，跨年選在這也是很棒的選擇。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》消費方式、吃到飽價格

《辛巴適麻辣鍋店內消費方式》

用餐時間110分鐘，超過60種頂級食材全部吃到飽

A方案799元 安格斯黑牛吃到飽

B方案899元 澳洲和牛吃到飽 點B可吃A

C方案1199元 美國和牛、金色三麥無限暢飲 點C可吃AB

D方案1999元日本A5和牛吃到飽 點D可吃ABC

銀髮65歲以上 85折、國小85折、4～6歲 100、0～3歲 free

*10%清潔費另計

*歡迎自帶酒水、飲料、免開瓶費

*用餐時間110分鐘（自第一人進場起計時）

*限2人以上開鍋，一人用餐酌加收100元

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》菜單

《辛巴適麻辣鍋》的菜色真的是有夠多，可以依照自己想要主攻的內容來選擇要吃的方案，這天我們的目標就是他們家的日本A5和牛，所以直接攻頂1999元D方案，整張菜單看得到的通通可以吃到飽。

飲料區的選則很多，有HERSHEY’S的巧克力冰沙機還有Carlsberg現拉啤酒機。

他們家的茶包竟然是用TWINGS的，老闆的用料沒有在手軟的啊。

（貼心提醒：喝酒不開車、未滿18歲請勿飲酒）

入口處的冰箱裡面所有飲料都是無限供應，還有百威的罐裝啤酒同樣也是暢飲。

醬料區的內容相當完整。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》菜色介紹

如果要點餐店員會提供一個QRcode，用手機就可以進入《辛巴適麻辣鍋》點餐系統。

點好餐後，沒多久的時間送餐機器人就到我們面前了。

一次最多可以點8樣、每樣最多點3份，每隔5分鐘就能再次點餐，整體出餐速度算是挺快的，沒多久時間就滿滿一大桌。

湯頭：招牌御膳香辣湯、養生白味湯

這兩款湯頭是《辛巴適麻辣鍋》頗有人氣的鎮店湯頭，香辣湯是屬於可以直接喝的湯頭，辣度不高算是溫順的辣度，拿來煮肉品都挺不錯的，另外養生白味湯濃厚醇香，搭配海鮮挺合拍的。

裡面的用料都很實在，看得出在湯頭上花了不少功夫。

這天我們到《辛巴適麻辣鍋》點D方案，所有的肉品通通可以吃得到，三層架一次放滿真的很過癮。

澳洲黑毛和牛、SRF極黑和牛、日本雪花和牛

首先重點一定要放在這個和牛，D方案一共可以吃到三種和牛，其中日本雪花和牛是我最愛也是口感最軟嫩的和牛之一。

嫩肩板腱、頂級菲力牛、安格斯五花牛

再來他們的嫩肩板腱、菲力牛口感也是軟嫩路線。

日本雪花和牛的油花真的很美啊，三分熟是最好吃的熟度。

滾鍋裡涮三下就可以起鍋了。

這樣粉嫩粉嫩的顏色就是最好吃的狀態。

極黑和牛跟雪花和牛的油花分布都很均勻，建議都只要在滾鍋裡涮個三秒就可以吃了。

安格斯黑毛牛五花這樣一次下鍋爽度最高，一次煮一排看起來好療癒。

黑豬上肩肉、台灣梅花豬、台灣豬五花

不吃牛的朋友這裡的豬肉選項也不少，上肩肉的部分帶點咬勁，其他兩款都挺軟嫩的。

第二輪點的和牛拼盤，絕對部會只有第一次給的肉好，後面就馬虎了！在這裏完全不用擔心，不論是一開始大盤的上桌還是我們後續加點的部分全都始終如一。

第三輪的單點老闆也完全沒有在客氣的，說是吃到飽就是給好給滿，難怪大家評價都那麼高分。

當月壽星限定帝王牛

只要當月壽星整桌同伴都可以沾壽星的光，全桌人都可以帝王牛吃到飽，這樣又多了一種肉品可以吃，實在太開心。

綜合海鮮

不只肉品厲害，他們的海鮮品質也相當重視。像是龍膽石斑、鮭魚、白蝦，品質都相當好，鮭魚幾乎是生魚片等級，超讚。

我們點的蛤蠣不只個頭大，而且送上桌時還是活的，這樣能不好吃嗎？

當天壽星招待的干貝也是表現很亮眼，甜度嫩度兼具。

牛筋、牛肚、豬肥腸這滷三寶表現相當亮眼，建議可以一開始就放進辣鍋中，越煮越好吃。

另外他們的鴨血豆腐都是鍋底必備，想吃多少都可以點。很喜歡他們這兩款，都相當入味。

火鍋料的部分選擇性不少。

肉肉吃多了就是要來點蔬菜均衡一下。蔬菜種類多品項很齊全。

店長大力推薦他們家的月見滷肉飯，這一碗到後面真的只能大家一起分食，但表現真的不錯，滷肉汁鹹香搭配蛋黃的滑順口感，這一碗會默默地吃光光。

（貼心提醒：喝酒不開車、未滿18歲請勿飲酒）

吃飽飽接下來就是小酌的時間，在《辛巴適麻辣鍋》除了食材豐富外，他們的酒精飲品也是無限量供應，讓你開心喝到飽。前面提到有百威啤酒，不只如此老闆還歡迎大家帶飲品跟酒類飲料，重點是不另收開瓶費，這未免也太佛心了吧。

（貼心提醒：喝酒不開車、未滿18歲請勿飲酒）

第一款是現拉的Carlsberg生啤酒，生啤就是清爽好喝。

（貼心提醒：喝酒不開車、未滿18歲請勿飲酒）

金色三麥蜂蜜啤酒

這個在超商一瓶基本就要百元以上的金色三麥，在這裏竟然是可以喝到飽的，那當然不能客氣。

（貼心提醒：喝酒不開車、未滿18歲請勿飲酒）

蜂蜜啤酒乾杯啦～

新鮮芒果冰

芒果季到，辛巴適最新推出的活動『珍的芒個布停』結合了愛文芒果剉冰、布丁、珍珠粉圓在一起。

畫面吸睛還相當好吃，而且這個也是想吃多少都可以一直點，真的太誇張了。

品嚐『這珍的芒個布停』前，店員會先在芒果剉冰上淋上糖水。

喜歡煉乳的朋友這裡也提供煉乳可以依照喜好來加，實在貼心。

這芒果剉冰配料真多，有布丁還有珍珠，口感層次好豐富。

現在就可以吃到又甜又香的愛文芒果真的太幸福了，喜歡芒果的朋友一定要來辛巴適吃個過癮。

吃了麻辣鍋再來吃這碗芒果冰真的是好舒服啊！大家都稱讚到不行，一直喊下次還要再來。

最後離開前大家又在吃了幾球冰淇淋才滿足的回家。

吃完再去周邊商圈逛逛散步一下，相當愜意。

《辛巴適麻辣鍋台北信義店》店家資訊

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