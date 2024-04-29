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【桃園中壢】LALA Kitchen新美式餐廳(中大店)☆中央大學裡復古風格的美式餐廳X聚餐聚會最佳選擇!!

2024-04-29 12:55:05 齊齊媽咪☆蚊子 人氣：102
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：LALA Kitchen新美式餐廳(中大店)
phone03-4207787
place桃園市中壢區中大路30號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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因病在醫院待了二十多天出院，

難得能外出透氣走走，So我們來到中央大學)))))))))

Google評論說央大裡有三家必吃餐廳，其中的LALA Kitchen在幽靜的中央大學漢堡王樓上，裝潢氣氛很有美國校園餐廳的復古風格。

 

這裡的空間寬敞，

沒有用餐時間限制

可以很放心的邊吃邊喝邊聊，沒有壓力!!

我們就因為聊得太開心

一路從午餐到下午茶呢

覺得LALA Kitchen這裡好好拍、餐點也不雷，

來探望我的亞琦師姐與家人挺喜歡這兒的氛圍。

隨便挑個角落

就是這麼好看

這一片區域是我今日最愛

幾乎好多角落都能拍起寫真集

▼好多可愛的小盆栽

好拍又好看的大窗檯

兒童區】決明子沙池，有別於一般的兒童沙池；

手工的木製印地安帳篷、白鐵上色做的登月艇、小王子的B612星球燈，

的確是很美的孩童遊樂區；店家說美學教育要從小扎根啊！

▼我們也向餐廳老闆看齊，美感與手感從小培養起!!

話說了一堆、照片也拍了不少：

菜單攤開點餐，咱們該吃飯啦!!

必吃必點的【小戰斧豬排】

似乎比二年前來訪時小了許多

店長說這個精選宜蘭的黑毛豬帶骨小戰斧，

用了獨家香料、白酒醃製還淋奶油把表皮煎到焦蘇啊!!

那個肉汁被封鎖在裡面

一切開品嚐鮮甜多汁ㄟ

【肋眼牛排Ribeye steal

這個我們點了套餐，所以有鮭魚生菜沙拉南瓜濃湯

甜點布朗尼+冰淇淋

甜點：OREO巧克力冰沙

牛排提供好幾種吃法可搭配▼

但，我通常都吃原味

就非常的鮮嫩多汁啊

我們還有點了二道店長推薦的義大利麵

 

出乎我們意料的清爽好吃

又有別於平素裡在吃的義大利麵口味

下次再訪還是要點上它

▼吃素食的亞琦師姐母親也有菇類的義大利麵可選擇▼

P.S.原諒我沒有特別記得品項名稱^^”忙著聊天

安琪拉要特別推薦這裡LALA Kitchen的披薩

雖然配料簡單又是薄脆皮，但真的超好吃

▼看看我們小美女佩辰吃的多麼認真與享受

▼值得稱讚的是這裡的飲料品項也好喝呦!!

不會出現餐點好吃、飲料馬虎的狀況，挺好

最後，還是要感謝亞琦師姐一家來中壢探望大病初癒的我

離開前跟LALA Kitchen店長買了幾瓶泡泡，

立馬到戶外廣場與林蔭去散步、消化&吹泡泡

 

整個中央大學校園很美，適合全家大小走走＆享受美食，離交流道近，停車也方便；而央大內的LALA Kitchen很有美國校園餐廳的復古風格、用餐空間寬敞舒適、沒有用餐時間限制，餐點普遍好吃有特色又美味(不踩雷)，是聚會聊天的最佳選擇，推薦給大家!!

LALA Kitchen新美式餐廳(中大店)

地址：桃園市中壢區中大路30-中央大學漢堡王樓上

電話：(03) 420-7787

營業時間：11:3021:00，全天供餐。

※週一、二公休. (中大內可停車，交流道附近交通方便)

 
 
 
 
 

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