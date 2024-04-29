天母西餐廳，龍蝦牛排餐酒館

【錨隱廚牛排館 Maolnn Steak】

天母巷弄的高級牛排餐廳，

提供高品質牛排與鮮活龍蝦，

兩種高級食材的組合帶來極致的味覺享受，

室內氛圍溫馨，有回家的感覺，

亦設有戶外雅座，氣氛很Chill~~

旁邊就是蘭雅公園地下停車場很方便，

可盡情享受約會、慶生、聚餐的美好！

【Maolnn Steak 錨隱廚牛排館】

【錨隱廚牛排館】

在台北天母，當地以天龍國又悠閒的氛圍而聞名，

而位於這區域內的「錨隱廚」牛排館，

無疑是這座城市中的一顆閃亮珍珠，

而錨隱廚的賴老闆(大毛)，是雅室牛排的創辦人之一，

朋友都希望他能回到天母也開一間高級牛排館，

早已到了退休年紀的大毛老闆拗不過朋友的請託只好重操舊業，

開了這間Mao(毛)Inn Steak，

以前玩遊艇，喜歡大海的他，也讓餐廳內隨處可見海洋元素(錨)，

而錨隱廚位於蘭雅公園旁，

擁有寬敞的停車場和便捷的地理位置，

使得它成為了牛排愛好者們的理想去處！

▼照片左邊的型男老闆開餐廳

充滿熱忱，親力親為，

從步入錨隱廚的那一刻起，

你便會被它獨特的氛圍所吸引，

餐廳以溫馨的設計搭配戶外雅座，

讓客人可以在美食的陪伴下享受舒適的戶外用餐體驗，

餐廳內飄散著香醇的美酒氣息，

搭配著海洋元素的佈置，

整體氛圍浪漫而愜意~~💕

▼店內的擺設和菜單，都是經過設計，

結合老闆的餐飲經歷和興趣，

就像菜單上的看似航海指南針的徽章，

都結合了龍蝦、牛角、錨、繩的元素在裡頭，

這一次，他終於開了屬於自已的牛排館-Mao Inn Steak！

【錨隱廚 菜單】

牛排、龍蝦、義大利麵、燉飯皆有，

可單點、亦有套餐，

套餐包含：麵包、湯品、沙拉、主菜、甜點、飲料。

龍蝦、牛排多人分享餐

✔️水資：$80/人

✔️低消：$600/人

✔️需另加10%服務費

▶️ (錨隱廚 菜單)

【歐式麵包】

兩種麵包，溫熱鬆軟很好吃，

沾奶油有檸檬香氣更好吃！

【Chilcas Red】$880

帶有成熟桃香，圓潤多汁的好喝，

價格又實惠的智利「刺客」紅酒，

配龍蝦不錯，搭牛排更是滋味醇美！

【經典酥皮牛肝菌蘑菇湯】

戴了帽子的酥皮蘑菇湯，

不知道為什麼，看了就是有情懷上身，

好在它也夠濃、夠熱、夠香夠好喝！👍

【北海道干貝佐黑醋栗蘆筍】

【青醬蘑菇炙烤田螺】

選用台東的白玉蝸牛，

做為烤田螺它更緊實，

先用舒肥處理再烤，更入味，

讓人非常驚豔烤田螺可以如此好滋味，

裡頭還有馬鈴薯、蘑菇、花椰菜🥦、

灑了起司更香濃！激推！👍

【酥炸黑潮軟殼龍蝦】$1980

錨隱廚必點！

選用宜蘭礁溪養殖的龍蝦，趁龍蝦脫殼的時候製成軟殼龍蝦，創意十足！

這道「避風塘風格」的軟殼龍蝦融入了中式烹調的精華，

搭配著適量的珍珠洋蔥、紅胡椒粒、熱炒九層塔和蒜香的味道，

為這道菜增添了一種特殊的辛香和風味，

吃起來表殼酥脆，肉質鮮嫩甜美，

這種口感的對比讓每一口都充滿驚喜。

▼連蝦頭都很！有！料！

用餐刀就可以切出這麼漂亮的斷面，

隨著蝦膏潺潺流出，鮮美度爆表！😋

【澳洲豰飼火烤厚牛舌】$1480/4oz

精緻烤製的牛舌，外表呈現微微酥脆的紋理，

內部則保有多汁嫩滑的肉質。

風味濃郁，口感柔軟而富有彈性，

咀嚼時帶有一絲輕盈的甜味和煙燻香氣，令人陶醉。

【美國Prime紐約客牛排-雙人】$5080/16oz

紐約客綷排表層香脆，呈現出誘人烤痕，

風味濃郁，肉質緊實而富有彈性，

烹調得當保有豐富的肉汁，

帶有微微炙烤的香氣，讓人回味無窮。

【西班牙伊比利黑豚帶骨里肌】$1980

伊比利豬排是這家餐廳的一大亮點，

豬排適度的脂肪分布，肉質細緻而豐腴，

帶有伊比利豬特有的果南實香氣和柔軟度。

烹飪得恰到好處，確保了外皮香酥，內裡卻依然多汁。

▼三道主菜一起上桌，

搭配紅酒，倍兒個爽！

▼【髒髒提拉米蘇】

看它名字夠髒才點來吃的😂，好吃！

▼【龍蒿奶酪】

▼【蜂蜜檸檬冷壓果汁】

▼吃飽戶外隨意坐坐，

發現了剛剛吃的龍蝦脫殼的衣服，哈！

《蛋寶543》

【錨隱廚 Mao Inn Steak】

提供的高品質牛排與鮮活龍蝦，

牛排經典厚切，火候恰到好處，保留了肉質的多汁和鮮嫩。

軟殼龍蝦則新鮮美味，肉質甜美細緻，一吃難忘！

這兩種高級食材的組合為食客們帶來了極致的味覺享受，人均$4000，

可以盡情享受約會、慶生、宴客等各種特殊場合！

其熱情周到的服務和高品質的食物，

都能提供理想的環境和令人難忘的美食體驗，

推薦給大家！💕

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