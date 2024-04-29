天母西餐廳，龍蝦牛排餐酒館
【錨隱廚牛排館 Maolnn Steak】
天母巷弄的高級牛排餐廳，
提供高品質牛排與鮮活龍蝦，
兩種高級食材的組合帶來極致的味覺享受，
室內氛圍溫馨，有回家的感覺，
亦設有戶外雅座，氣氛很Chill~~
旁邊就是蘭雅公園地下停車場很方便，
可盡情享受約會、慶生、聚餐的美好！
【Maolnn Steak 錨隱廚牛排館】
- 地址：台北市士林區忠誠路二段40巷16號
- 捷運：芝山站2號出口，步行10分鐘
- 停車：蘭雅公園地下停車場，步行1分鐘
- 電話：02-28338585
- 營業時間：11:30-15:00、17:30-21:00 (週一店休)
- FB：錨隱廚 Mao Inn
- 訂位：錨隱廚 訂位
【錨隱廚牛排館】
在台北天母，當地以天龍國又悠閒的氛圍而聞名，
而位於這區域內的「錨隱廚」牛排館，
無疑是這座城市中的一顆閃亮珍珠，
而錨隱廚的賴老闆(大毛)，是雅室牛排的創辦人之一，
朋友都希望他能回到天母也開一間高級牛排館，
早已到了退休年紀的大毛老闆拗不過朋友的請託只好重操舊業，
開了這間Mao(毛)Inn Steak，
以前玩遊艇，喜歡大海的他，也讓餐廳內隨處可見海洋元素(錨)，
而錨隱廚位於蘭雅公園旁，
擁有寬敞的停車場和便捷的地理位置，
使得它成為了牛排愛好者們的理想去處！
▼照片左邊的型男老闆開餐廳
充滿熱忱，親力親為，
從步入錨隱廚的那一刻起，
你便會被它獨特的氛圍所吸引，
餐廳以溫馨的設計搭配戶外雅座，
讓客人可以在美食的陪伴下享受舒適的戶外用餐體驗，
餐廳內飄散著香醇的美酒氣息，
搭配著海洋元素的佈置，
整體氛圍浪漫而愜意~~💕
▼店內的擺設和菜單，都是經過設計，
結合老闆的餐飲經歷和興趣，
就像菜單上的看似航海指南針的徽章，
都結合了龍蝦、牛角、錨、繩的元素在裡頭，
這一次，他終於開了屬於自已的牛排館-Mao Inn Steak！
【錨隱廚 菜單】
牛排、龍蝦、義大利麵、燉飯皆有，
可單點、亦有套餐，
套餐包含：麵包、湯品、沙拉、主菜、甜點、飲料。
龍蝦、牛排多人分享餐
✔️水資：$80/人
✔️低消：$600/人
✔️需另加10%服務費
▶️ (錨隱廚 菜單)
【歐式麵包】
兩種麵包，溫熱鬆軟很好吃，
沾奶油有檸檬香氣更好吃！
【Chilcas Red】$880
帶有成熟桃香，圓潤多汁的好喝，
價格又實惠的智利「刺客」紅酒，
配龍蝦不錯，搭牛排更是滋味醇美！
【經典酥皮牛肝菌蘑菇湯】
戴了帽子的酥皮蘑菇湯，
不知道為什麼，看了就是有情懷上身，
好在它也夠濃、夠熱、夠香夠好喝！👍
【北海道干貝佐黑醋栗蘆筍】
【青醬蘑菇炙烤田螺】
選用台東的白玉蝸牛，
做為烤田螺它更緊實，
先用舒肥處理再烤，更入味，
讓人非常驚豔烤田螺可以如此好滋味，
裡頭還有馬鈴薯、蘑菇、花椰菜🥦、
灑了起司更香濃！激推！👍
【酥炸黑潮軟殼龍蝦】$1980
錨隱廚必點！
選用宜蘭礁溪養殖的龍蝦，趁龍蝦脫殼的時候製成軟殼龍蝦，創意十足！
這道「避風塘風格」的軟殼龍蝦融入了中式烹調的精華，
搭配著適量的珍珠洋蔥、紅胡椒粒、熱炒九層塔和蒜香的味道，
為這道菜增添了一種特殊的辛香和風味，
吃起來表殼酥脆，肉質鮮嫩甜美，
這種口感的對比讓每一口都充滿驚喜。
▼連蝦頭都很！有！料！
用餐刀就可以切出這麼漂亮的斷面，
隨著蝦膏潺潺流出，鮮美度爆表！😋
【澳洲豰飼火烤厚牛舌】$1480/4oz
精緻烤製的牛舌，外表呈現微微酥脆的紋理，
內部則保有多汁嫩滑的肉質。
風味濃郁，口感柔軟而富有彈性，
咀嚼時帶有一絲輕盈的甜味和煙燻香氣，令人陶醉。
【美國Prime紐約客牛排-雙人】$5080/16oz
紐約客綷排表層香脆，呈現出誘人烤痕，
風味濃郁，肉質緊實而富有彈性，
烹調得當保有豐富的肉汁，
帶有微微炙烤的香氣，讓人回味無窮。
【西班牙伊比利黑豚帶骨里肌】$1980
伊比利豬排是這家餐廳的一大亮點，
豬排適度的脂肪分布，肉質細緻而豐腴，
帶有伊比利豬特有的果南實香氣和柔軟度。
烹飪得恰到好處，確保了外皮香酥，內裡卻依然多汁。
▼三道主菜一起上桌，
搭配紅酒，倍兒個爽！
▼【髒髒提拉米蘇】
看它名字夠髒才點來吃的😂，好吃！
▼【龍蒿奶酪】
▼【蜂蜜檸檬冷壓果汁】
▼吃飽戶外隨意坐坐，
發現了剛剛吃的龍蝦脫殼的衣服，哈！
《蛋寶543》
【錨隱廚 Mao Inn Steak】
提供的高品質牛排與鮮活龍蝦，
牛排經典厚切，火候恰到好處，保留了肉質的多汁和鮮嫩。
軟殼龍蝦則新鮮美味，肉質甜美細緻，一吃難忘！
這兩種高級食材的組合為食客們帶來了極致的味覺享受，人均$4000，
可以盡情享受約會、慶生、宴客等各種特殊場合！
其熱情周到的服務和高品質的食物，
都能提供理想的環境和令人難忘的美食體驗，
推薦給大家！💕
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