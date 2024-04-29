網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍
「明水然．樂 鐵板燒」
即將在4/19正式在淡水迎賓！
【明水然．樂】(淡水景觀店)
位於淡水捷運站對面的大都會廣場11樓(附有停車場)，
這裡有全台最美的海天景色、夕陽美景，
豐盛頂級的活龍蝦、日本A5和牛…等料理，
只要＄1600+10％起，
就能享用美食美景的奢華體驗，
是約會、慶生、淡水聚餐、包場的好選擇！
(▶️訂位：明水然樂！)
【明水然．樂】(淡水景觀店)
- 地址:新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場:附停車場）
- 捷運：淡水站，步行2分鐘
- 電話：02-26229002
- 營業時間：平日11:30-15:30 (最後點餐14:00) / 17:30-24:00 (最後點餐22:00)；假日11:15-15:30 (最後點餐14:00) / 17:15-24:00 (最後點餐22:00)
- FB：明水然・樂-無菜單鐵板燒
- IG：@minsuizenraku
- 線上訂位：https://pse.is/5qbvdn
【明水然 樂】
是火鍋第一品牌「樂多多集團」旗下的日式無菜單料理餐廳，目前全台有八間分店，
還榮獲《DailyView網路溫計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，
各分店網路Google平均評分更高達4.8顆星，
是台北最迷人、高cp值的無菜單鐵板燒餐廳。
融合了時令鮮魚、澳洲活龍蝦、日本A5和牛、干貝…等食材，
以最簡單的調味、最精緻的技術，來彰顯食材本味，
每一道餐點都是歷經長達3個月的口味不斷測試、研發、創新，會定期更新餐點菜色，
每一次來都能感受充滿驚喜的食感旅程。
▼店內裝潢簡約時尚，有大片的落地窗景，可近距離欣賞淡水的美景，
天氣好時，還可以看夕陽、吃美食，超愜意。
有多個鐵板區，也備有8~9人包廂，
約會、聚餐、慶生…等都合適。
【明水然樂 菜單】
預約制的無菜單鐵板燒，共14品精緻料理，
讓顧客能一次品嘗到活龍蝦、日本和牛…等豐盛的頂級食材。
預約訂位後需按照預訂人數每人預付NTD1600+10%餐費(NT$1760)，
訂位時間保留10分鐘，用餐時間120分鐘。
✅＄1600樂享宴套餐
主要食材：新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5 和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲、鮮果特調冰沙
✅＄2400樂盛宴套餐
主要食材：新鮮活龍蝦、日本A5 和牛老饕或和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、
北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)、鮮果特調冰沙。
▼今天跟姐妹一起來，
我們各點了一套不同價位來品嚐：
- ＄1600 樂饗宴套餐
- ＄2400 樂盛宴套餐
開幕活動期間(4/19~5/22)，
還贈送「莓果特調飲」更是超值！
【莓果特調飲】(4/19~5/22開幕限定)
喝起來酸甜清涼又解膩~！
▼今天為我們服務的是建華師傅，
開場時先介紹今日會吃到的品項，
並清楚的解說食材的特性與料理方式。
▼茘枝烏龍茶(可續)
入座後，會先送上熱茶，
喝起來有荔枝的清甜和烏龍的茶香，
是款夏日風情的茶飲。
▼日式小菜(可續)
今日提供的是日式醃蘿蔔 、日式醬釀洋蔥，
搭配餐點食用，清爽又開胃。
▼蒜頭蜆湯
使用花蓮黃金蜆熬煮的湯頭，
一口喝下，清甜鮮香又暖胃。
▼螢烏賊佐味噌醋
正值產季的日本富山的螢烏賊🦑，
吃起來軟Q鮮美有彈性，
搭配酸香味噌醋，口感清新又開胃~
▼海膽蒸蛋($2400樂盛宴套餐)
以柴魚高湯、海膽醬調製的蛋液製成的茶碗蒸，
再放上北海道赤海膽、鮭魚卵，
吃起來滑嫩鮮香超順口。
【龍蝦三吃】
今天使用的是「澳洲水姑娘活龍蝦」，
每隻約500~600g重，
會做成三吃，徹底享用龍蝦的鮮美！
- 龍蝦膏芝心蛋捲軟法
- 野生活龍蝦佐龍蝦醬
- 鮮燉味噌龍蝦湯
▼第一吃：龍蝦膏芝心蛋捲軟法
放入龍蝦膏煎製的蛋捲，搭配明太子軟法麵包，
軟嫩的口感中帶有濃郁的海味鮮香，滋味很不錯！
▼第二吃：野生活龍蝦佐龍蝦醬
以悶蒸的方式料理澳洲水姑娘活龍蝦，
直接鎖住龍蝦的鮮美感，看起來超美味！
▼龍蝦肉質厚實Q彈又鮮美，
搭配龍蝦醬更是鮮上加鮮，
讓人吃的很過癮！
▼廣島牡蠣
肥嫩鮮美的牡犡，淋上濃郁的照燒醬、辣蘿蔔泥，
吃起來水嫩鮮香且不腥。
▼蟹肉干貝佐海苔醬
香煎炙燒後的干貝點綴上滿滿的松葉蟹肉，
再灑上現刨的烏魚子、海苔醬，
一口吃下，水嫩鮮香超爽快！
▼整尾現流魚($2400樂盛宴套餐)
今日提供的是金鈴魚，整尾上桌就是霸氣！~
吃起來肉質細緻鮮甜，油嫩度剛剛好，
淋上金桔或沾點鹽之花提味，味道更豐富！
▼時令鮮魚排
店內每日提供的鮮魚會依當日的漁貨而不同，
今日的是龍斑魚，蒸煎後吃起來鮮香有味，
搭配燉煮後的白蘿蔔(大根)，口感更佳。
▼小卷佐柚香蒜美乃滋
香煎的澎湖小捲，搭配海菜、柚香蒜味美乃滋，
吃起來Q彈鮮甜中帶有淡淡的柚香及蒜香，超喜歡！
▼鹽蒸南非活鮑魚($2400樂盛宴套餐)
這是一道技術與藝術結合的料理！
新鮮的南非活鮑魚，
放上酸豆、檸檬片，再蓋上昆布，
最後灑上大量的鹽悶蒸，
火候、時間，全靠師傅的經驗掌握，
才能讓鮑魚有最鮮美的熟度！😍
▼悶蒸後的鮑魚，鮮肥甜美又水潤，
肉質紮實與又彈，搭配黑松露奶油醬後，
多了黑松露的香氣，
更凸顯高級的口感和滋味！😋
▼翡翠娃娃菜魚酥
青脆的娃娃菜、日本芋頭，
搭配雞高湯為底熬製的醬汁，
再灑上魚酥點綴，
吃起來清爽脆口又解膩~
▼鮮果冰沙
酸甜冰涼又順口，轉換口感剛剛好。
▼緊接著，今日的重頭戲出場了！
- 頂級桂丁雞
- 日本A5和牛
▼日本A5和牛(＄2400樂盛宴套餐)
明水然‧樂的主餐牛肉一律使用日本和牛，
$2400樂盛宴套餐肉品主餐可選擇「限量珍貴的日本A5和牛菲力、日本A5熊本和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬老饕」五選一，
$1600樂饗宴套餐可選用「日本A5熊本和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞」三選一，
今天我們品嘗的是日本A5熊本和牛，
恰到好處的三分熟，外表微焦香，
內本軟嫩鮮美多汁，讓人喜歡！
▼頂級桂丁雞
台灣本土培育的桂丁雞，
不施打抗生素和不使用生長激素飼養，
飼料中加入了活菌配方，
造就了甜度高、保水性好的特色，
是星級餐廳的指定食材。
悶煎後，外皮超級酥、香、脆，
肉質鮮甜嫩又Q彈，非常好吃！
▼鐵板炒飯(可免費加大)
粒粒分明的炒飯，
加入了淡水的特色食材「鐵蛋」，
吃起來鹹香有味又豐盛，味道很不錯！
▼龍蝦第三吃：鮮燉味噌龍蝦湯
這是使用炙燒過的龍蝦頭，
再加入三種味噌熬製而成的味噌湯。
一口喝下，滿滿的龍蝦味在口中釋放，
超級鮮又濃郁！
▼香蕉巧克力煎餅
薄薄的煎餅裡，包入了甜甜的香蕉，
再淋上香濃的巧克力醬，香甜美味且不膩，
也為這餐劃下完美的句點。
▼優惠活動▼
加入樂多多APP會員，
可獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份，
以及集團全品牌積分好禮。
▼樂禮遇活動▼
即日起至明水然 樂 無菜單鐵板燒店內用餐，
拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面，
並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，
分享於IG/FB限時動態或貼文，
即可獲得獨家小饌乙份。
▼好康報報▼
當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品！
《蛋寶543》
這一次來到台北淡水的
【明水然‧樂-淡水景觀店)
享用無菜單鐵板燒料理，整體的感覺很不錯呢！
這裡的環境優雅時尚，
有海天一色的壯闊山海美景，
還有能欣賞浪漫夕陽的景色，
搭配14品精緻奢華料理，更是尊榮的享受，
來這裡約會、慶生、聚餐都很合適，
高CP值又好吃，大家都喜歡，
喜歡美食美景的朋友們，絕不能錯過！
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
「明水然．樂」全台據點
明水然樂全台門市訂位：
明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)
- Line@訂位👉🏻https://lin.ee/8VJHszr
- 地址：台北市信義區松仁路58號14樓
- 電話：02-87860466
明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)
- Line@訂位👉🏻https://lin.ee/20OTpdF
- 地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號
- 電話：02-27566267
明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)
- Line@訂位👉🏻https://pse.is/5glxec
- 地址：新北市板橋區廣德里重慶路251號
- 電話：02-29558933
明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)
- Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/tvxOlar
- 地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓
- 電話：02-26068258
明水然・樂 淡水中山店(4/19開放迎賓)
- Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/RE1A3nd
- 地址：新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場）
- 電話：02-26229002(淡水捷運站對面)
明水然・樂 宜蘭礁溪店(4/26開放迎賓)
- Line@訂位👉🏻https://lin.ee/btGVurZ
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓
- 電話：03-9887003(礁溪火車站車程10分鐘)
明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)
- Line@訂位👉🏻https://lin.ee/Nk080SQ
- 地址：新竹市東區林森路2巷9號4樓
- 電話：03-522-0822
明水然·樂 高雄三多店
- Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/Sajoej7
- 地址：高雄市前鎮區三多三路213號3樓
- 電話：07-331-2223
明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店(「明水然·樂」姊妹品牌) （捷運南京復興站）
- 線上訂位👉🏻 https://reurl.cc/edry2M
- 地址：台北市松山區慶城街18之1號2樓
- 電話：02-2716-8819
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