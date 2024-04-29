網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍

「明水然．樂 鐵板燒」

即將在4/19正式在淡水迎賓！

【明水然．樂】(淡水景觀店)

位於淡水捷運站對面的大都會廣場11樓(附有停車場)，

這裡有全台最美的海天景色、夕陽美景，

豐盛頂級的活龍蝦、日本A5和牛…等料理，

只要＄1600+10％起，

就能享用美食美景的奢華體驗，

是約會、慶生、淡水聚餐、包場的好選擇！

(▶️訂位：明水然樂！)

【明水然．樂】(淡水景觀店)

【明水然 樂】

是火鍋第一品牌「樂多多集團」旗下的日式無菜單料理餐廳，目前全台有八間分店，

還榮獲《DailyView網路溫計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，

各分店網路Google平均評分更高達4.8顆星，

是台北最迷人、高cp值的無菜單鐵板燒餐廳。

融合了時令鮮魚、澳洲活龍蝦、日本A5和牛、干貝…等食材，

以最簡單的調味、最精緻的技術，來彰顯食材本味，

每一道餐點都是歷經長達3個月的口味不斷測試、研發、創新，會定期更新餐點菜色，

每一次來都能感受充滿驚喜的食感旅程。

▼店內裝潢簡約時尚，有大片的落地窗景，可近距離欣賞淡水的美景，

天氣好時，還可以看夕陽、吃美食，超愜意。

有多個鐵板區，也備有8~9人包廂，

約會、聚餐、慶生…等都合適。

【明水然樂 菜單】

預約制的無菜單鐵板燒，共14品精緻料理，

讓顧客能一次品嘗到活龍蝦、日本和牛…等豐盛的頂級食材。

預約訂位後需按照預訂人數每人預付NTD1600+10%餐費(NT$1760)，

訂位時間保留10分鐘，用餐時間120分鐘。

✅＄1600樂享宴套餐

主要食材：新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5 和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲、鮮果特調冰沙

✅＄2400樂盛宴套餐

主要食材：新鮮活龍蝦、日本A5 和牛老饕或和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、

北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)、鮮果特調冰沙。

▼今天跟姐妹一起來，

我們各點了一套不同價位來品嚐：

＄1600 樂饗宴套餐

＄2400 樂盛宴套餐

開幕活動期間(4/19~5/22)，

還贈送「莓果特調飲」更是超值！

【莓果特調飲】(4/19~5/22開幕限定)

喝起來酸甜清涼又解膩~！

▼今天為我們服務的是 建華 師傅，

開場時先介紹今日會吃到的品項，

並清楚的解說食材的特性與料理方式。

▼茘枝烏龍茶(可續)

入座後，會先送上熱茶，

喝起來有荔枝的清甜和烏龍的茶香，

是款夏日風情的茶飲。

▼日式小菜(可續)

今日提供的是日式醃蘿蔔 、日式醬釀洋蔥，

搭配餐點食用，清爽又開胃。

▼蒜頭蜆湯

使用花蓮黃金蜆熬煮的湯頭，

一口喝下，清甜鮮香又暖胃。

▼螢烏賊佐味噌醋

正值產季的日本富山的螢烏賊🦑，

吃起來軟Q鮮美有彈性，

搭配酸香味噌醋，口感清新又開胃~

▼海膽蒸蛋($2400樂盛宴套餐)

以柴魚高湯、海膽醬調製的蛋液製成的茶碗蒸，

再放上北海道赤海膽、鮭魚卵，

吃起來滑嫩鮮香超順口。

【龍蝦三吃】

今天使用的是「澳洲水姑娘活龍蝦」，

每隻約500~600g重，

會做成三吃，徹底享用龍蝦的鮮美！

龍蝦膏芝心蛋捲軟法

野生活龍蝦佐龍蝦醬

鮮燉味噌龍蝦湯

▼第一吃：龍蝦膏芝心蛋捲軟法

放入龍蝦膏煎製的蛋捲，搭配明太子軟法麵包，

軟嫩的口感中帶有濃郁的海味鮮香，滋味很不錯！

▼第二吃：野生活龍蝦佐龍蝦醬

以悶蒸的方式料理澳洲水姑娘活龍蝦，

直接鎖住龍蝦的鮮美感，看起來超美味！

▼龍蝦肉質厚實Q彈又鮮美，

搭配龍蝦醬更是鮮上加鮮，

讓人吃的很過癮！

▼廣島牡蠣

肥嫩鮮美的牡犡，淋上濃郁的照燒醬、辣蘿蔔泥，

吃起來水嫩鮮香且不腥。

▼蟹肉干貝佐海苔醬

香煎炙燒後的干貝點綴上滿滿的松葉蟹肉，

再灑上現刨的烏魚子、海苔醬，

一口吃下，水嫩鮮香超爽快！

▼整尾現流魚($2400樂盛宴套餐)

今日提供的是金鈴魚， 整尾上桌就是霸氣！~

吃起來肉質細緻鮮甜，油嫩度剛剛好，

淋上金桔或沾點鹽之花提味，味道更豐富！

▼時令鮮魚排

店內每日提供的鮮魚會依當日的漁貨而不同，

今日的是龍斑魚，蒸煎後吃起來鮮香有味，

搭配燉煮後的白蘿蔔(大根)，口感更佳。

▼小卷佐柚香蒜美乃滋

香煎的澎湖小捲，搭配海菜、柚香蒜味美乃滋，

吃起來Q彈鮮甜中帶有淡淡的柚香及蒜香，超喜歡！

▼鹽蒸南非活鮑魚($2400樂盛宴套餐)

這是一道技術與藝術結合的料理！

新鮮的南非活鮑魚，

放上酸豆、檸檬片，再蓋上昆布，

最後灑上大量的鹽悶蒸，

火候、時間，全靠師傅的經驗掌握，

才能讓鮑魚有最鮮美的熟度！😍

▼悶蒸後的鮑魚，鮮肥甜美又水潤，

肉質紮實與又彈，搭配黑松露奶油醬後，

多了黑松露的香氣，

更凸顯高級的口感和滋味！😋

▼翡翠娃娃菜魚酥

青脆的娃娃菜、日本芋頭，

搭配雞高湯為底熬製的醬汁，

再灑上魚酥點綴，

吃起來清爽脆口又解膩~

▼鮮果冰沙

酸甜冰涼又順口，轉換口感剛剛好。

▼緊接著，今日的重頭戲出場了！

頂級桂丁雞

日本A5和牛

▼日本A5和牛(＄2400樂盛宴套餐)

明水然‧樂的主餐牛肉一律使用日本和牛，

$2400樂盛宴套餐肉品主餐可選擇「限量珍貴的日本A5和牛菲力、日本A5熊本和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞、西班牙伊比利豬老饕」五選一，

$1600樂饗宴套餐可選用「日本A5熊本和牛、日本A4和牛、頂級桂丁雞」三選一，

今天我們品嘗的是日本A5熊本和牛，

恰到好處的三分熟，外表微焦香，

內本軟嫩鮮美多汁，讓人喜歡！

▼頂級桂丁雞

台灣本土培育的桂丁雞，

不施打抗生素和不使用生長激素飼養，

飼料中加入了活菌配方，

造就了甜度高、保水性好的特色，

是星級餐廳的指定食材。

悶煎後，外皮超級酥、香、脆，

肉質鮮甜嫩又Q彈，非常好吃！

▼鐵板炒飯(可免費加大)

粒粒分明的炒飯，

加入了淡水的特色食材「鐵蛋」，

吃起來鹹香有味又豐盛，味道很不錯！

▼龍蝦第三吃：鮮燉味噌龍蝦湯

這是使用炙燒過的龍蝦頭，

再加入三種味噌熬製而成的味噌湯。

一口喝下，滿滿的龍蝦味在口中釋放，

超級鮮又濃郁！

▼香蕉巧克力煎餅

薄薄的煎餅裡，包入了甜甜的香蕉，

再淋上香濃的巧克力醬，香甜美味且不膩，

也為這餐劃下完美的句點。

▼優惠活動▼

加入樂多多APP會員，

可獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份，

以及集團全品牌積分好禮。

▼樂禮遇活動▼

即日起至明水然 樂 無菜單鐵板燒店內用餐，

拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面，

並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，

分享於IG/FB限時動態或貼文，

即可獲得獨家小饌乙份。

▼好康報報▼

當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品！

《蛋寶543》

這一次來到台北淡水的

【明水然‧樂-淡水景觀店)

享用無菜單鐵板燒料理，整體的感覺很不錯呢！

這裡的環境優雅時尚，

有海天一色的壯闊山海美景，

還有能欣賞浪漫夕陽的景色，

搭配14品精緻奢華料理，更是尊榮的享受，

來這裡約會、慶生、聚餐都很合適，

高CP值又好吃，大家都喜歡，

喜歡美食美景的朋友們，絕不能錯過！

▼ 明水然樂 預約訂位 ▼

https://pse.is/5qbvdn

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「明水然．樂」全台據點

明水然樂全台門市訂位：

▶️https://reurl.cc/QjGdV0

明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)

明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)

明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)

明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)

明水然・樂 淡水中山店(4/19開放迎賓)

明水然・樂 宜蘭礁溪店(4/26開放迎賓)

明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)

明水然·樂 高雄三多店

明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店(「明水然·樂」姊妹品牌) （捷運南京復興站）

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