台中早午餐推薦-BRUN不然文心森林店，北部人氣歐式早午餐-BRUN不然文心森林店進駐UR LIVING，建議一定要先預約喔!不然要等很久喔~

和朋友相約踩點中熱門新景點UR LIVING商場，

除了大排長龍的蜷尾家パン非常引人注目，

來自北部的北部人氣歐式早午餐品牌-BRUN不然，

也是美食愛好者的新目標。

BRUN不然文心森林店用餐採線上預約，

也可以現場候位，

店內空間很好拍，

餐點味道也不錯喔!!

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台中 BRUN不然文心森林店 位置

BRUN不然文心森林店位於南屯新開幕的UR LIVING商場中，

UR LIVING商場就在IKEA旁，

地點醒目又好找

當天我們到現場後上網預約，

當時顯示需要等候兩小時，

所以就先去一旁的 蜷尾家パン 吃冰去了。



台中 BRUN不然文心森林店 店內環境

比預計的時間早了一個小時，

我們馬上到店裡報到。

一進門是櫃台區，

會有專人帶位。



室內挑高且明亮，

空間很寬敞，

給人視覺上的舒適感。

靠窗的座位採光很好，

不過靠近UR LIVING商場的座位區，

就會看到在商場區走動的人群。

靠近大觀路這一區的座位區也是臨窗，

採光明亮但溫和，

加上植栽點綴，

個人覺得這一區的座位真的是很美又很好拍。

台中 BRUN不然文心森林店 菜單

每人低銷為一份吃的或喝的，

算是蠻彈性的。

飲品部分提供咖啡、茶、果汁、汽水、臺虎啤酒和紅白酒等，

來這邊小酌感覺也很不錯。

餐點部分提供早午餐、甜料理、正餐和配餐等，

餐點價格在$90-$480之間。

(紅白酒價格較高，且非主要餐點，故不列入計算區間)

台中 BRUN不然文心森林店 餐點介紹

我們這次點了兩份的早午餐和一份甜料理，

餐點上桌的速度三份中等比較久的是甜料理的不然法式吐司，

早午餐上桌的速度還算快。

【法式炒蛋】

法式炒蛋這一道真的是蠻多人點的，

搭配時令配菜和法國可頌。

配菜中香煎馬鈴薯搭配野菇、番茄等，

好吃又有份量感；

可頌酥酥香香又好吃，

佐上口感綿密滑嫩的法式炒蛋，

味道真的很不錯!

【煎有料蛋捲】

友人點的煎有料蛋捲，

以燉菜搭配火腿、可頌，

還有一份略為厚實的蛋捲。

蛋捲跟法式炒蛋一個口感滑嫩，

一個內餡用料豐富，

整體感飽滿且札實，

我個人是比較喜歡有料的蛋捲。

【不然法式吐司】

這份不然法式吐司真的是不少人來不然必點的，

IG上滑一下就可以看到不少照片，

吃完之後，

我們都覺得真的太好了吃!!

法式吐司的外皮有點硬硬的感覺，

點綴上餅乾碎、草莓片，

再淋上楓糖醬真的超誘人。

法式吐司外皮酥香帶著脆皮的感覺，

內部鬆軟帶著奶香，

這真的是大推薦阿!!

整體來說BRUN不然文心森林店的氛圍感、服務態度真的讓人感覺很不錯，

早午餐的部分好吃，

但說真的法式吐司的部分更讓我們驚艷，

就是單價上不太可愛XD

但真的很推薦來BRUN不然文心森林店一定要點一份阿!!

台中 BRUN不然文心森林店 店家資訊

營業時間:08:30-22:00

電話:04-22591222

地址:台中市南屯區大墩十一街405號

粉絲團:Brun不然 (文心森林店)

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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