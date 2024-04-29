過把癮正宗重慶酸辣粉 是新北市新店區一間中式美食料理，餐廳位於民族路34號。這家餐廳撰風非常推薦，餐點以酸辣粉、螺絲粉（螺螄粉）、重慶小麵為主，希望吃辣的朋友可以一試，如果不諳辣味的朋友，也可以嘗試不辣或是從微辣開始，雖然吃得汗流浹背，但吃過好幾次，每次都很滿足！

除了主食外，撰風也很推薦他們的小菜和副食，像是口水雞份量十足、口感扎實、冰涼香辣，如果多人共食，絕對是可以考慮的一份副食！小菜的部分我個人嘗試過酸辣土豆絲，冰鎮酥鬆口感也是推薦。如果真的吃到很辣，也可以來一瓶大陸特色的加多寶飲料，喝起來像是涼茶與仙草蜜結合的飲品，相當解辣。

過把癮正宗重慶酸辣粉

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餐廳環境

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳內部基本上與原本頂讓前的裝潢沒有差異太多，基本就是乾淨整齊，牆上有酸辣粉的介紹，餐廳內大約30個座位左右，座位其實蠻夠的，但剛開幕好幾個月人氣都非常旺，雖然餐點很好吃，但那時來過好幾次，不管內用外帶都等超過30分鐘以上，非常誇張，那時被嚇到，後來一年來都不敢再來這裡。最近再來過把癮正宗重慶酸辣粉，現在的流量和出餐速度相比都比較穩定，所以就來推薦一下這家好吃的酸辣粉。

酸辣粉的由來

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳內部

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳櫃台

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳內部

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳外觀

過把癮正宗重慶酸辣粉餐廳外觀

菜單

過把癮正宗重慶酸辣粉的主要餐點為酸辣粉、螺絲粉、米線，以及重慶小麵，另外特色涼拌小菜與飲料。價格在新北來說還算蠻實惠的。

酸辣粉是中國大陸南方的特色小吃，所謂的「粉」通常是用紅薯澱粉沖水製作1，如果大家有看過《中華一番》的卡通，當時阿飛在特級廚師考試的麵非麵考試就是把馬鈴薯澱粉萃取出來，然後沖水成團，口感非常的Q彈。在料理中額外加入酸豆、豆芽、花生、香菜、肉片、醋、辣油等製作而成，又酸又辣，非常好吃！

螺絲粉也是中國大陸的特色麵食，以石螺與豬骨熬煮的湯底，讓湯底有特殊的香氣與辣味，以米粉為主食，搭配酸筍、花生、豆皮、青菜，香臭的特色美味2，一樣是辣嘴又難以抵抗的美食。

重慶小麵是重慶特色小吃，所謂的小麵是一種通稱，指的是便宜的基礎麵食3，以簡單的調味料調味製作，定位上大家可以想像成麵館中便宜的陽春麵或炸醬麵，也可以加上一些肉末、青菜、花生等來豐富口感。

豬肉片酸辣粉

撰風不擅吃辣，但還是忍不住要點個微辣，酸辣粉少了辣味風味就可惜了。過把癮正宗重慶酸辣粉的豬肉片酸辣粉味道非常的足，吃到辣到流眼淚、變成香腸嘴，但還是欲罷不能。麵體Q彈，酸豆和花生米真的非常加分。

豬肉片酸辣粉

豬肉片螺絲粉

豬肉片螺絲粉和豬肉片酸辣粉基本上配置沒有差異太多，只是將主食換成米粉，搭配不同的湯底與腐竹。這款我也很喜歡，不過撰風個人更喜歡紅薯粉的口感。

豬肉片螺絲粉

豬肉片螺絲粉的主食米粉

豬肉片螺絲粉

豬肉片螺絲粉的小料超好吃

重慶小麵

重慶小麵是撰風第一次嘗試過後直接愛上的一款餐點，當然，在物價瘋狂上漲的台灣，這個價格要稱「小麵」確實有點為難平價的原意，若在大陸會比較名實相符。

過把癮正宗重慶酸辣粉的重慶小麵有點類似加了酸豆與花生米的肉燥麵，肉燥油香實在很難以抵抗，拌入麵中絕對是一大享受，份量也相當足夠，乾麵的辣度雖然相同，但吃起來感覺比較不會那麼重，撰風建議可以搭配小菜一起吃。

過把癮正宗重慶酸辣粉重慶小麵肉燥香氣十足

過把癮正宗重慶酸辣粉的重慶小麵的肉燥香裹上麵體味道難以抵抗

口水雞

過把癮正宗重慶酸辣粉的口水雞真的超推薦！當時購買一盤130元，份量十足，口感和味道都很好，肉質扎實外皮Q彈，冰涼帶辣，如果多人一起來吃的話，真的可以考慮來一盤，超迷人！

口水雞份量十足

口水雞冰涼Q彈

口水雞

酸辣土豆絲

此外，小菜還有特色的酸辣土豆絲，價格不高，冰涼又鬆爽的口感很棒，油漬與辣油的香氣搭配。不過油漬關係所以單吃較膩，一定是一口麵食一口土豆絲，也推薦給大家。

酸辣土豆絲

加多寶

如果辣到受不了，可以來一瓶加多寶，喝起來有點類似涼茶和仙草的綜合體，喝起來沁涼的解辣。

加多寶

餐廳資訊 項目 資訊 餐廳 過把癮正宗重慶酸辣粉 地點 新北市新店區民族路34號