MMHG集團,Richie主廚的最新力座,Inari居酒屋四月初在新光三越A9正式開幕了!一開始其實是抱著追星的態度,主廚的每間餐廳我都想去吃(但Fumee就是一直訂不到!).因為他的Mume餐廳可是引我進入fine Dining的啟蒙餐廳!當年那種精緻單點又時髦的地方,台北沒有幾家吧!

Inari是稻荷的意思,就是日本最普遍,祈求家宅平安,五穀豐登,風調雨順的神社(大概像是我們的土地公廟吧) 也是希望這家餐廳可以將美食很輕鬆地帶入我們的日常生活.

餐具的選擇很有質感,根據餐點不同服務人員也會送上碗或是小碟.吃完有濃郁醬汁的菜色也會幫忙換盤子

店內裝潢是摩登日式風格,有居酒屋常見的竹籬,木造,布簾,但也用了鏡子沙發磁磚帶入現代風格. 除了四人座的半開放包廂,也有全開放的西式餐桌,與一人也可用餐的吧台.

鹽昆布季節生菜沙拉 NT280

高麗菜沙拉應該是大部分日式居酒屋或燒肉都會提供的基本餐點,Inari卻將這道平凡的餐點變得不平凡.再三地確認這道沙拉只用了鹽昆布和胡麻油調味.可是這真的是我這輩子吃過最好吃的和風沙拉…鹽昆布引出了新鮮菜葉的脆和甜,麻油獨特的香味讓蔬菜常有的青味變得很圓潤.增一分太鹹減一分太但剛剛好的美味.

烏魚子蕎麥麵 NT380

不同於一般蕎麥麵搭配柴魚醬汁的吃法,滿滿金黃的烏魚子毫不吝嗇的刨在有筋道的蕎麥麵上.鹹香不腥別有一番風味.

酒醉胭脂蝦 NT520 / 炙燒牛菲力佐生蛋黃 NT480

胭脂蝦使用中式醉蝦的做法,將活蝦泡入紹興酒中一個小時.上桌雖然沒有醬汁,但酒香以滲入Q彈緊緻的蝦肉中.生牛肉我真的不敢吃,根據剛從韓國回來的友人表示,跟在韓國吃的一樣好吃!

米莫雷特起司青花筍 NT180 / 米莫雷特起司鮮菇 NT180

這兩道餐廳算是我今天比較沒那麼喜歡的口味.青花筍脆口,燉煮過的香菇肥美多汁,米莫雷特起司也帶有濃濃的奶香和堅果香氣…可是就算不加起司好像也沒甚麼問題.加了也不加分.

蟹肉茶碗蒸 NT200

拍起來很大,其實十分迷你,但是上面是貨真價實的舖了滿滿的蟹肉.底下的茶碗蒸細緻到入口不小心會咬到自己的舌頭,因為它會咕溜的滑進食道裡!

味增滷牛筋 NT350 / 牛肚味增煮 NT350

原本在點兩道味增風味的煮物時有點擔心口味會不會重複.沒想到一樣是味增卻是完全不同風味! 滷牛筋非常柔軟幾乎是入口即化,風味清爽,很像傳統味增煮.牛肚的風味非常濃郁,醬汁鹹香中帶有明顯蔬果的甜,牛肚Q彈,有點像是義式燉牛肚與日式的混血.如果只點一個更推薦牛肚!

韓式雞軟骨 NT250

只是想點個肉類而選擇的餐點沒想到意外地挖到寶藏!外皮香酥不油膩的雞軟骨並不像一般韓式作法有厚重的醬汁,而是薄薄的裹在外層,令人驚喜的是入口後的柚子清香,在甜辣酥脆之後又帶著清爽.

蟹肉春捲 NT300

很平凡說不出甚麼地方特別…咬下去酥脆的聲音,熱騰騰卻鮮美的內餡吃的到真正的蟹肉,吃完每個人都意猶未盡.

加上前面的蕎麥麵,我們居然點了四種澱粉主食…(QR code點餐就是這樣..大家各自看邊看邊點….就…爆表了)

豬排三明治 NT350

被同行兩位女子大力稱讚的炸豬排其實我本來是不想吃的…..沒想到,先不說肉炸的軟嫩又多汁,而是塗在裡面的芥末醬讓我大驚豔!!!

海膽烏龍麵 NT850

Inari主打的熱門推薦,加上我們四人都是海膽控怎麼可能放過它.這也是我們在餐廳點過這麼多次海膽麵第一次看到海膽放這麼多,而且一塊一塊飽滿完整!味道真的很鮮美,但對我來說實在有些太鹹.稍微有些可惜.

鰻魚釜飯 NT650

自從上次吃到烤白鰻之後愛上了這個吃法,甜甜的浦燒排第二去了.私心大力推荐Inari的鰻魚釜飯!前面吃了這麼多種口味的東西原本以為這道餐點最後上大概風華都被蓋過了…結果鰻魚的炭烤香氣,底部的飯似乎有些昆布柴魚茶湯的香氣,味道悠遠綿長是在每一次的咀嚼中慢慢散發出來的!

Inari的低消是每人一杯飲料,四人用餐大約是人均1800左右.以一般居酒屋的價位來說的確偏高.但在MMHG集團底下又屬於比較可以接受的價位.有人會說Richie主廚不都做fine dining 怎麼會來這個中價市場??大家可能忘記最早的MUME就是單點式的bistro.佐餐的調酒堪比知名酒吧.我覺得他只是回到自己本來就很擅長的戰場.Fine dining講求中心主軸,每一道菜色口味與視覺的串聯,Inari這樣輕鬆的類型反而給廚師更大揮灑的自由空間.菜單似乎時有變更,我們在開幕後兩周去已經跟前面用餐的人有所不同.如果期待吃到大部分居酒屋有串燒炸物那這裡不屬於那樣的餐廳,如果想要吃Fusion,非常推薦Inari

即使是輕鬆的居酒屋,Richie主廚也在同中求異,照樣玩出日歐結合的多層次口味,原來居酒屋的餐點是可以品,可以做到這麼fine!

本日推薦前三名: 1.鹽昆布季節沙拉—調味精準無可挑剔

2.鰻魚釜飯---淡雅卻不掩風華

3.牛肚味增煮---醬汁濃郁鹹香 (真希望有單點的麵包)

Inari Izakaya

地址: 110台北市信義區松壽路9號6樓 (新光三越A9)

電話:02-2720-1168

營業時間:配合百貨營業時間 11:00~21:30 (周五周六到22:00)