台中美食推薦。曾响號台灣好味道主打台灣傳統小吃，像是油飯、麻油麵線、滷肉飯、紅燒肉、麻油雞湯…等美味料理都吃的到，其中特別是曾响號的燉湯系列是許多人慕名而來必吃的美食，再搭配上一碗銷魂的椒麻滷肉飯配上一顆半熟荷包蛋，內行人一定要這樣吃。

曾响號台灣好味道

營業時間 11:00-20:30

電話 0423780566

地址 40345台中市西區美村路一段577-1號

臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

曾响號位於美村路靠近五權西路口，距離國立台中美術館跟知名網紅景點審計新村不遠，正後方就是美術綠園道，假日還會有市集可以逛逛走走哦！

曾响號店舖外觀也很好拍，大面的老窗加上窗花怎麼拍都是美美滴，國立台中美術館附近非常多這樣有特色的店，很適合在這一區步行走走逛逛。

【椒麻滷肉飯】

曾响號的滷肉飯有黑金跟椒麻兩種口味，這椒麻滷肉飯的香辣滋味真的太迷人，小金記得第一次來吃的時候就深深愛上了，鹹香的滷肉中透著花椒的麻與辣，一上桌就可以聞到撲鼻而來的香氣。

來曾响號不管是店滷肉飯、油飯、麵線都必需再來顆半熟荷包蛋這樣配起來才完整，不管是視覺還是味覺還是吃起來的滿足感都是一流啊！

【滿溢麻油松阪豬】

曾响號的燉湯系列超多老顧客都是衝著這湯而來，像是「美顏魚肚鮮蛤湯」、「金華火腿干貝雞湯」、「蒜頭蛤蜊鮮雞湯」…等都是超人氣必點，不同季節時令也會推出期間限定口味哦！

曾响號的麻油松阪豬小金來十次幾乎有八次都是喝這個湯，雞湯底韻喝起來非常的醇厚加上滿滿的麻油去爆炒的老薑，裡頭再放入桂圓跟枸杞，整個喝完真的是讓人元氣滿滿。

曾响號燉湯系列裡頭都會加入滿滿的高麗菜一起去煮，所以湯頭喝起來還會多了蔬菜的青甜味兒，有時候就來這裡點碗燉湯再配上一碗又油又香的豬油拌飯就非常滿足了。

【瓜仔肉水餃】

曾响號的水餃也是回購率超高，不少顧客吃完還會順便再買上幾包冷凍水餃回家想吃隨時都有，口味的話有「高麗菜豬肉水餃」、「川味椒麻水餃」、「瓜仔肉水餃」三種可以選擇。

他們的水餃肉的口感非常札實Q彈，小金特別用切開的來給大家看，大家就可以看出那肉餡真的不是蓋的，這個瓜仔肉口味的水餃鹹香中帶著甘甜的味道，單吃就非常夠味。

曾响號的沾醬也十分用心，這自製的油膏跟辣椒不管沾水餃、滷味還是拌飯拌麵都超讚，特別是這辣度五顆星香氣也是五顆星的「特製辣椒」愛吃辣的朋友絕對不要錯過了。

【綜合滷味A】海帶/豆干/滷蛋/百頁豆腐

滷味拼盤有兩種選擇，基本款裡頭都是經典大家必吃的，另外想吃點好料的朋友可以點「綜合滷味B」裡頭還可以吃到Q彈的豬腱肉跟香Q的米血糕，說真的要不是這天想吃的東西太多，應該點B款式的。

【A套餐】燙青菜+冬瓜茶、【套餐B】燙青菜+滷豆干

曾响號點任何餐點都可以加價升級套餐，這套餐幾乎是人人都加因為只要59元真的太划算了，套餐有兩種搭配組合就看想來杯清涼飲料還是香Q的滷豆干跟燙青菜，自由搭配想要的款式。

曾响號除了現場吃之外，冷凍水餃可以買回家想吃隨時都有，另外還有台中人的回憶「羅氏秋水茶」在這裡也可以喝的到。

醬料跟餐具採自助取用，別忘了來 曾响號一定要試試他們家的「特製辣椒」跟「秘製醬油」兩種搭配在一起真的是讓人回味。

曾响號用餐空間雖然不大但非常的有味道，店內外有不少懷舊古早味的佈置，整體也十分的乾淨整潔，當然重點是餐點認真美味值得回購再訪。

曾响號菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

曾响號台灣好味道

營業時間 11:00-20:30

電話 0423780566

地址 40345台中市西區美村路一段577-1號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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