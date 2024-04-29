上週趁好天氣帶家人來去宜蘭一日遊，享受快樂的親子旅遊時光

午餐不知道要吃什麼，立馬GOOGLE宜蘭美食推薦、宜蘭五結美食、宜蘭火鍋、宜蘭親子餐廳

就讓我發現網友推薦宜蘭必吃主打原肉現切 X 極鮮海產的自助吧吃到飽饗點鍋精緻鍋物(五結創始店)

有日本A5和牛有巨大龍蝦還有美味湯頭和豐富自助吧，新鮮蔬菜、火鍋料、副食、蛋糕、甜點、汽水、冰淇淋吃到飽

重點是饗點鍋CP值超高 ! 398起就能開心吃到飽，懂吃又精打細算的火鍋控當然不會想錯過啦~~~

饗點鍋精緻鍋物

電話: (03)960-3008

地址: 宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

營業時間: 週一至週五 17:00-21:00 / 週六12:00-22:00、週日 12:00-21:00

粉絲團: https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/

宜蘭饗點鍋精緻鍋物自助吧真的很狂，不但滷肉飯和各種副食選擇

小朋友愛吃的包子饅頭也通通都有，連雞蛋也是可以吃到飽的呀

滷肉有夠香，是小時候古早味，肥瘦比例剛剛好，越吃越涮嘴 !

說是白飯殺手也不誇張，愛吃滷肉飯的吃貨，得要稍微克制自己一下耶

自助吧飲料也是喝到飽的，冰箱滿滿肥宅快樂水，飲料控會失控

生活泡沫花茶、古道百香綠茶、麥香奶茶、可樂、雪碧，想喝的都有

還有咖啡機和冰沙，光是飲料區我就覺得超划算，喝的我好滿足啊

蛋糕甜點也有多種選擇，還有食令水果和冰心地瓜

冰品除了冰淇淋還有雪糕和冰棒，夏天來這吃冰喝飲料好CHILL

零食餅乾區都是小孩的最愛，想吃什麼就拿什麼，吃好吃滿吃起來

王子麵、方塊酥、新貴派，愛吃多少就吃多少，ENJOY零食自由歡樂時光

火鍋醬料區還有香菜耶，香菜控太幸福了吧

宜蘭饗點鍋菜單選擇超豐富，愛吃豬愛吃牛還是愛吃海鮮都有最棒的選擇

更有多種特色湯底，加價就能更換火鍋湯頭，激推椰子雞湯鍋 & 胡椒雞湯鍋

火鍋菜盤和火鍋料也是自由配，火鍋料吃到飽竟然還有鳥蛋，太厲害了吧

鳥蛋很貴耶，台北單點一份才幾顆就60起跳，這回來到饗點鍋，還真的是賺到啦

宜蘭饗點鍋精緻鍋物主打新鮮原肉現點現切

我們這回點的是18盎司極寵和牛套餐，浮誇的階梯上擺滿共5種牛肉

有安格斯牛小排、頂級肩小排、低脂板腱牛、霜降翼板牛、還有日本A5和牛

愛吃肉又愛吃海鮮的我，當然還點了網友推薦的巨龍滿載海陸拼盤 !

這樣滿滿一整桌是不是隔著螢幕都要流口水，我現在也還想出發再吃一頓啊

極寵和牛套餐5種牛肉實在太迷人 !

肉質真的都有夠讚，肉控絕對不能PASS

A5和牛油花也美的不要不要，口感也細緻的沒話說

我只想說 : 饗點鍋真的好吃死了

巨龍滿載海陸拼盤真的是海鮮火鍋天花板等級

一整隻貝里斯龍蝦橫躺在頭，太吸引人了吧!!!

還有肥美的黑虎草蝦和白蝦、鮭魚、大文蛤、北海道生食級干貝

海裡游的美味全都上桌，這盤光是用看的都覺得好幸福啊

海陸拼盤還能選配肉盤，我選的是小肥牛

油花豐富的小肥牛，根本好吃會上癮

饗點鍋湯頭好讚 !

這次我們每人點的都不同

其中胡椒雞湯鍋推薦大家一定要試試看

濃郁的湯頭加上滿滿胡椒香氣，聞起來很香，但不會有辛辣感

無論煮什麼都好搭好好吃，真的是只要湯頭對了，一切都對了

香濃牛奶鍋很適合小孩，煮肉片煮海鮮都很夢幻

尤其用來涮和牛更是不得了，不用沾醬直接吃就超好吃

A5和牛肉質細緻，輕輕一咬就化開，吃過還想再吃

一定不要沾醬吃，直接用牛奶鍋涮涮就是最好吃的內種

椰子雞湯鍋也是清爽好選擇，煮海鮮超級對味的 !

直接把龍蝦下鍋煮出美味精華，龍蝦結合椰子雞湯真的好讚

清甜口感又帶著滿滿鮮味，推薦大家可以加白飯進去煮成龍蝦粥，美味LEVEL UP

韓式泡菜鍋也是夏日開胃好選擇，酸酸辣辣煮甚麼都好吃

加進蝦子和蛤蠣，再把韓國Q麵放進去，很有韓國的味道喔

不用出國就能享受韓劇美食，是不是太棒了，我真是美食小天才 !

吃好吃滿，小孩最期待的就是這PART啦

ice cream ! ice cream ! ice cream !

饗點鍋冰淇淋吃到飽還有巧克力米和棉花糖

小孩開心得合不攏嘴，一口接著一口吃，大人也都超滿足

吃完冰淇淋我還不甘心，硬是再加碼來一支花生雪糕

喔謀喔謀，這餐真的是直接飽到天靈蓋，實在太幸福啦

吃飽喝足的結論就是，我媽說下禮拜還要再去宜蘭吃饗點鍋

母親節快到了，還沒準備好母親節大餐的朋友們，現在就把龍蝦火鍋訂起來

帶媽媽和全家人一起到宜蘭饗點鍋吃和牛龍蝦大餐吧GOGO~~~

饗點鍋精緻鍋物

電話: (03)960-3008

地址: 宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

營業時間: 週一至週五 17:00-21:00 / 週六12:00-22:00、週日 12:00-21:00

粉絲團: https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie/