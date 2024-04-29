高雄在地起家的騰之雞排，總店就在 楠梓

主打日式雞排帶有日本職人般的講究

每個環節都格外的要求，使用的都是台灣雞肉

老闆本身從研發工程師轉投入賣雞排

招牌人氣厚切雞排、懷舊厚切雞排、雞腿排，都不能放過

轉眼間也即將邁入八年，總店也改裝升級更加寬敞明亮

楠梓加工區都會大量訂購，附近滿300元即可外送

楠梓好吃炸雞排、炸物美食，都會知道這間 騰之雞排專門店_高雄楠梓總店

騰之雞排專門店全省也高達38家門市唷!!!

下午時段都是顛峰時段，公司行號下午茶、加工區團購美食

都少不了這間 騰之雞排專門店，脆皮雞排、古早味雞排都好吃

騰之雞排專門店_高雄楠梓總店

位置：高雄市楠梓區後昌新路49號

電話號碼： 0989 766 265

營業時間：14:00~23:00(週日公休)

粉絲團：Facebook

楠梓超人氣下午茶 騰之雞排，誰能不愛雞排啊!

厚切雞排的超好吃，最愛自己獨享一整塊

騰之雞排總店最近改裝升級，更加明亮寬敞

建議可以先打電話預訂，現場才不會等太久

有時訂單很多，真的會卡關，要有耐心啊!不然就打電話預訂唷~ 訂購專線：0989-766-265

日本職人般的講究，研發每個環節都不能馬虎

高雄好吃雞排，你吃過 騰之雞排嗎?!

好吃有名的厚切雞排，創立於高雄楠梓

下午時段真的很瘋狂，訂單很多

炸爐都沒有停過唷!

附近滿300元就可以免費外送，大量預定早點預約!

騰之雞排還不斷的拓展加盟，讓想創業的朋友可以加入

讓外縣市朋友也可以吃到美味又好吃的厚切雞排

精選台灣雞肉，主打厚切雞排，不切可以吃到juicy口感

吃一塊就可以當正餐的美味炸雞排

裹上秘製配方的外衣

楠梓加工區、日月光半導體、海軍官校都是熟客

都會大量訂購，邪惡美味的炸雞排

菜單上還有神秘之物，都是不定時更換

喜歡嘗鮮的饕客，可以詢問當天有什麼神秘之物

騰之雞排專門店_高雄楠梓總店 菜單

雞排都是不切，就是要大口吃~感受保有雞肉湯汁香甜滋味

每一份炸物都是精準的時間控制，能準時交付客人給予的時間

炸物的胡椒鹽也是獨門條配過的，帶有藥膳香氣鹹香夠味

光是現場等待就覺得很餓，直吞口水

台灣人真的很愛吃炸雞排，外國人也愛朝聖

懷舊雞排(古早味傳統雞排)

脆皮雞排、懷舊雞排都很多人點，說實話這兩款要我擇一也好難

兩種不同風味，口感香氣也不同，都是好吃炸雞排

爆漿起司雞排(每日限量)

比臉還要大塊的爆漿起司雞排，純手工製作藏有起司

熱呼呼燙口，絕對很爆漿、很濃厚乳香滋味

古早味雞排做法，帶有顆粒鹹香口感，引出椒鹽香氣

熱呼呼的時候都可以牽絲，起司好邪惡

濃厚的牽絲，乳香滋味提味，鹹香雞排帶甜味又搭上厚實起司整個胃口都被喚醒

真的好吃，帶出起司鹹香乳味，讓雞排更夠味

懷舊雞排真的很邪惡，就是那種從小吃到大的雞排香氣

帶有顆粒酥脆層次口感，越吃越開胃

而且帶有厚度，大口咬下好爽快啊!雞排一定要自己獨享一塊~

不僅有脆皮雞排，不想要啃蝕骨頭可以選擇脆皮雞腿排

雞排都很大塊，有時我都直接買一塊當正餐

騰之雞腿排

讓孩子也很愛的騰之雞腿排，不愛啃食就首選 騰之雞腿排

在車上都會馬上開吃，感受咬下酥脆的口感

黃金脆皮好好吃，鹹香夠味

雞腿肉好邪惡，湯汁更多、整個更香甜

表面的椒鹽提味，引出雞肉甜味香氣

雞排真心推薦自己獨享，整塊大口吃最過癮最好吃

騰之雞排(脆皮雞排)

偶爾可以換換口味，古早味、脆皮雞排都交換吃

帶有厚實度，香甜滋味帶有卡滋酥脆外皮，香甜鹹香夠味

每一家雞排都很有自家特色，釀製處理都不太一樣唷!

邪惡的炸物美食，不僅是下午茶~晚餐宵夜也少不了!

點雞排也少不了炸物點心

炸杏鮑菇、香酥黑輪片

使用古早味炸粉，咬下還會爆出水嫩杏鮑菇香氣、水嫩度

香酥黑輪片每次都要點，鹹香椒鹽提味

帶有魚漿本身香甜滋味，酥脆好吃

干貝花枝燒

小巧一顆一顆QQ彈牙的干貝花枝燒，咀嚼口感很軟Q，帶出花枝甜味

記得點大人小孩都愛點的脆薯，車上都會搶食吃

黃金鮮奶炸饅頭

大人小孩都愛吃的黃金鮮奶炸饅頭，可以挑選椒鹽或者煉乳

嫌香甜味當然要吃煉乳，誰可以忍受這誘惑~

整個甜味、乳香堆疊，讓黃金鮮奶炸饅頭更好吃

點7~8片炸雞排就會用紙袋裝唷!

還有人專程買來拜訪客戶、招待員工

看到招牌圖片又餓了!!好吃後切雞排~

高雄在地起家的騰之雞排專門店，好吃推薦

建議可以先訂購，現場快速取餐免等唷!

騰之雞排專門店_高雄楠梓總店

位置：高雄市楠梓區後昌新路49號

電話號碼： 0989 766 265

營業時間：14:00~23:00(週日公休)

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