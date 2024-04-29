「苗圃義大利餐廳」位在基隆信義區信二路上，附近是熱鬧滾滾的信義市場！

門口粉紅色「歐兜賣」好顯眼，走過路過忍不住讓人多看兩眼～

一樓環境典雅舒適，主要是一般座位區和高腳椅區

二樓環境採光不錯，我自己特別喜歡靠窗的位置～

「苗圃義大利餐廳」提供兒童安全座椅和兒童餐具

紅茶甜度適中，喝起來很順口～

每日湯－培根馬鈴薯湯，濃湯除了奶香濃郁外，湯匙隨便一撈都是滿滿料呢！

酥炸花枝圈佐義式辣醬，花枝炸得金黃酥脆，炸粉吃起來不會很油膩～

糯米椒看似很辣但其實完全沒有辣度，用來搭配炸物很解膩！

紅通通義式辣醬挺有辣度的，用來搭配炸花枝圈一起吃，很過癮很涮嘴。

香煎小卷海鮮沙拉，和風醬汁有加入一點哇沙米的感覺，微嗆辣爽口！

很大一盤物超所值，有生菜、紫洋蔥、櫛瓜、蘋果、蝦子、番茄、小卷

蝦子蝦腸剔除的乾淨，僅保留蝦尾部分的殼，讓人方便拿取很貼心

香煎小卷香氣逼人，口感彈嫩滋味超級鮮！讓人一吃就愛上餒～

麻油猴頭菇燉飯，選用老字號麻油品牌「馬記麻油」，加入老薑、枸杞煸炒成燉飯

米飯完美吸附醬汁，香氣相當迷人，口感肥厚柔嫩猴頭菇取代雞肉，這道素食者也能吃喔！

燉飯裡雙菇和豌豆給的料多實在，中式西式巧妙融合，美味度好吃到讓人念念不忘～

蛋腸海鮮三寶義大利麵，麵條軟硬適中，麵量剛好，有別於以往吃到的義大利麵

將基隆鼎鼎有名的「蛋腸」、「碳烤吉古拉」和「活凍小卷」加入麵裡～

並以「馬露醬」和「紙包醋」作為靈魂醬底，層層堆疊出豐富充滿驚喜的滋味！

醬香不死鹹，蒜頭九層塔香氣很加分，蛋腸外型可愛，口感Ｑ嫩Ｑ嫩，小卷滋味依舊鮮美

蛤蠣大顆鮮美，沙子吐的很乾淨，吉古拉就是甜不辣，一圈圈炸的酥酥可口

極具基隆家鄉味的特色義大利麵，不愧是「 苗圃義大利餐廳」的鎮店料理，推薦必點啊～～～

苗圃義大利餐廳

電話：02 24252855

地址：基隆市信義區信二路172號

營業時間：週一至週日11:30–14:00、17:00–20:30

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