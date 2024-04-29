高雄宴會廳【麗尊酒店】中式喜慶與歐風古典宴會廳氛圍婚禮.囍芙婚宴給予一生最美婚禮│國宴廳│維多利亞廳│維納斯廳│麗園廳

高雄文化中心附近，麗尊酒店，飯店氣派高質感，賓客來訪交通方便.

飯店擁有四個宴會廳，使用客房當作花嫁房，讓美麗新娘擁有舒服空間.

宴會廳有國宴廳、維多利亞廳、維納斯廳、麗園廳，可依桌數及低消來做選擇.

並且提供多款菜單價位及婚宴菜色提供新人安排搭配.

飯店人員貼心的婚禮服務，細心討論婚禮擺設，給予一生最美的婚禮！

高雄宴會廳高「麗尊酒店」中式喜慶與歐風古典宴會廳氛圍婚禮.囍芙婚宴給予一生最美婚禮

麗尊酒店│飯店外觀

麗尊酒店就位於高雄苓雅區五福一路上.

鄰近高雄捷運橘線信義國小站，走過來大約１０分鐘.

飯店旁邊有麗尊酒店公車站，大眾交通非常方便.

開車前來的賓客們，可以直接停放飯店地下停車場！

麗尊酒店│飯店大廳

飯店大廳典雅寬敞，非常開闊很氣派哦！

６Ｆ維多利亞廳／維納斯廳

以時尚湛藍色系，呈現高雅歐風氛圍.

３Ｆ麗園廳

以大紅顏色裝潢，深受喜愛中式婚禮的年輕人和長輩們喜愛！

尤其，舉辦中式婚宴穿著古服的新人們.

一踏入婚宴場合實在是太應景了.

紅色對於華人來說，一直都是喜慶象徵.

即使非婚宴舉辦，過年節慶聚餐活動也非常適合.

還沒用餐，已先被這樣的歡愉氛圍給感染了心情.

５Ｆ國宴廳

古典雅致的氛圍呈現，空間非常寬闊.

舞台、入口左右二側都有投影屏幕.

賓客們都能看到新人進場給予祝福.

餐廳服務非常貼心，菜色擺盤非常精美可口.

端上桌都讓人忍不住大塊朵頤.

麗尊酒店│菜單品項

喜芙宴婚禮超值精選專案.

提供五款宴會菜單及價位.

麗尊酒店│日日好日婚宴專案

日日好日的婚宴專案， 只要選擇指定的日期舉行婚宴的話.

就有機會享有１５０００元的優惠專案.

→日日好日的婚宴專案.

喜芙宴精選１７９９９ ＮＥＴ （每桌１０人）

花好月圓

錦繡鮮鮑蔬果沙拉盤

喜慶五福大拼盤（烏魚子／醉雞卷／蜇絲／軟絲／烤鴨）

及第海味炖元貝盅（位）

白灼大蝦富貴蝦球

翡翠蒜子爆雙鮮貝

福醬瓜鮮露蒸石斑

蒲鰻櫻花蝦米糕盅

沁蜜堅果烤肋排

瑪卡養生燉烏雞

日式抹茶紅豆糕

哈根達斯冰淇淋盅

錦繡鮮鮑蔬果沙拉盤

首道蔬果沙拉盤，爽口清甜的蘋果切片.

還有非常大顆厚實的鮑魚，吃起來紮實鮮嫩.

滿口的海味和香甜，清爽勾引味蕾.

喜慶五福大拼盤（烏魚子／醉雞卷／蜇絲／軟絲／烤鴨）

大拼盤特別滿足有點小餓的肚子，海陸小菜份量十足.

烏魚子

切得大塊的烏魚子好鮮香好吃.

醉雞卷

微醺醉雞肉香，肉質滑嫩有咬勁.

蜇絲

平常就愛吃的涼拌小菜，脆甜有口感.

烤鴨

完全可當成正菜呀！烤鴨肉也切得好大塊.

整塊烤鴨帶有肉汁濕潤，鴨肉厚實有嚼香.

軟絲

彈牙有勁的軟絲真的鮮甜啊！

及第海味炖元貝盅（位）

一人一份的燉湯元貝盅.

帶有干貝的鮮甜柔軟，湯頭香菇香氣很鮮爽風味.

白灼大蝦富貴蝦球

看到大蝦和蝦球都讓眼睛亮了.

紮實脆甜的完整蝦肉，金黃酥香的蝦球有蝦肉的甜味.

翡翠蒜子爆雙鮮貝

太海味了吧！又能吃到干貝，不一樣的拌炒口感.

搭配甜椒、花椰菜等蔬菜拌炒.

貝肉吃起來細嫩鹹香.

福醬瓜鮮露蒸石斑

好大尾石斑魚，愛吃魚的立刻切下一大塊.

魚肉綿軟好細嫩，沾上特製醬汁非常入味.

蒲鰻櫻花蝦米糕盅

一人一份蒲鰻米糕，自己搭配櫻花蝦料、香菜，充滿海味.

米糕軟Ｑ很入味，鰻魚細綿帶香，好想再吃一份.

沁蜜堅果烤肋排

肋排肉厚切有嫩，完全不乾澀.

醬汁醇厚鹹中帶甜的風味.

烤肋排肉烘烤得非常入味，灑上堅果增加口感層次.

瑪卡養生燉烏雞

大隻烏骨雞，雞肉又軟又嫩，湯頭清甜，喝上好幾碗.

日式抹茶紅豆糕

喜歡抹茶甜點，真是驚喜！

紅豆香甜搭配茶香優雅.

讓味蕾也跟著清爽一下.

喜福宴精選２１９９９ ＮＥＴ （每桌１０人）

花好月圓

和風龍蝦拼烏魚子拼盤

脆皮乳豬－燻鯊魚煙

紹興雞卷－五味軟絲

及第海味燉魚翅（位）

ＸＯ醬玉帶蠔汁鮮鮑

雙喜福瓜龍虎斑

福掌金菌燒烏條參

照燒肋排拼海鮮捲

花膠雙星燉雞

鳳陽奶黃酥

哈根達斯冰淇淋盅

和風龍蝦拼烏魚子拼盤

首道就推出龍蝦這也太誇張的霸氣！

龍蝦肉直接當作開胃菜，真的很狂！

搭配季節水果生菜，五彩繽紛讓視覺味覺都滿足.

讓親友們立刻眼睛發亮，驚嘆一聲.

脆皮乳豬－燻鯊魚煙

紹興雞卷－五味軟絲

四道小菜各為一盤，擺盤精緻也不馬虎.

脆皮乳豬

沒想到有脆皮乳豬，外層薄脆肉嫩香！

燻鯊魚煙

涼拌小菜也超愛的鯊魚煙也吃得到，沾醬更是爽口.

紹興雞卷

微微酒香撲鼻而來，雞肉軟滑又香！

五味軟絲

看看切的大塊的軟絲，沾醬酸爽好開胃.

及第海味燉魚翅（位）

一人一盅的魚翅湯，喝了有膠質很養顏.

湯頭厚潤鹹香.

ＸＯ醬玉帶蠔汁鮮鮑

圍成一圈厚實鮮鮑，真的大方！

中間干貝XO醬濃郁又細嫩.

還有配上清爽清脆的花椰菜也不會太有負擔.

雙喜福瓜龍虎斑

龍虎斑的擺盤豪氣，魚肉厚嫩，太奢華啦.

搭配淋上特調湯汁，整個風味鮮味滿點.

福掌金菌燒烏條參

又是一道非常奢華的菜色，讓人驚呼連連！

軟滑又Ｑ的口感，有蔬菜搭配緩和了味蕾香氣.

照燒肋排拼海鮮捲

吃到這邊應該很多人都準備打包！

完全是二道菜品的概念.

烤豬肋排真是太愛！烤得火候恰到好處.

肉質緊實中帶點嫩勁.

有芝麻提香，醇厚鮮甜的醬汁風味.

海鮮捲外脆內餡飽滿，鮮香十足.

花膠雙星燉雞

充滿膠質雞肉燉湯，女孩們可要多喝幾碗，湯鮮味美.

撈起來滿滿的好料，絕對要搶打包第一位！

鳳陽奶黃酥

裡頭包著奶黃餡，層層酥香，吃起來不油膩，特別爽口.

一生最美婚禮，也要準備最澎派美味的菜色.

讓遠道而來的親友們，一同見證浪漫愛情.

以及品味豐盛菜色，留下最美好的婚宴回憶.

【麗尊酒店】

電話：07 229 8000（洽餐飲服務中心）

粉絲團：麗尊酒店

官方網站：麗尊酒店

地址：高雄市苓雅區五福一路105號

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●鮪魚家族飯店│鹽埕館

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●康瀚飯店│三人房

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●康瀚行旅│雙人房

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●旗津道沙灘酒店

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●頭等艙飯店 高雄站前館

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●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

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●台灣精緻商旅-信宗大飯店

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●康橋商旅│六合夜市中正館

⭕文章介紹：美麗島捷運站／六合夜市步行五分鐘.一泊二食＋２４H點心吧.房型有浴缸好舒適

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●阿爾兔兔民宿

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●美濃：蝶舞澗

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●六龜：美崙山溫泉渡假山莊

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●寶來：國蘭花園Villa會館

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●寶來：轉角26Villa會館

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●阿蓮：花季度假飯店

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