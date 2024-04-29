（台北 2024/04/30）—— 台北食品暨特色美食國際博覽會即將在5/3拉開帷幕，美食創新者原未蛋捲將推出最新力作亮相！原未蛋捲將在本次博覽會上隆重推出全新創意美食 —— 松露金箔蛋捲，結合了義大利黑松露的獨特風味和日本金箔的奢華質感，必將為美食界掀起一股新的風潮！

作為美食創新的先驅，原未蛋捲一直以來都秉持著對美食的無限熱愛和對品質的嚴格要求。這次，我們再度挑戰自我，將黑松露這一頂級食材與金箔這一奢華元素相結合，打造出了這款極具創意和品味的黑松露金箔蛋捲。

黑松露，被譽為「菌中之王」，散發著獨特的香氣和濃郁的味道，是高級美食中的珍品。我們精心選擇了地中海沿岸義大利的頂級黑松露，將其融入到新鮮的蛋捲皮中，使每一口蛋捲都散發著黑松露的迷人香氣，帶給食客無比的享受。

而日本金箔，則是奢華的代名詞，象徵著尊貴和品味。我們在蛋捲的表面巧妙地添加了純金箔，為其增添了豐富的視覺效果，使整體產品更顯高貴與奢華，給食客帶來視覺上的盛宴。

除了黑松露和金箔，我們還注重選用優質的原材料，嚴格把關每一道製作工藝，確保產品的品質和口感達到最佳狀態。每一片黑松露金箔蛋捲都經過精心包裝，保證了其新鮮度和美觀度，給消費者帶來極致的美食享受。

原未蛋捲的“松露金箔蛋捲”將在台北食品暨特色美食國際博覽會上盛大亮相，屆時歡迎各位美食愛好者前來品鑑。同時，松露金箔蛋捲也將於展會現場限量發售，絕對是您不容錯過的美食盛事！

讓我們一起期待原未蛋捲帶來的驚喜和美味，共同見證美食創新的魅力！

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（照片：原未蛋捲提供）