泰國芭達雅A-ONE Hotel是當地超有名氣的旅館集團，旗下不單單擁有多間旅館，更有自家品牌美食餐廳，且餐點料理都能讓老饕和旅客一飽口福，重點餐廳的位置鄰近海灘，又能看到日落的夕陽景色，真的是美到不行~~~

這一篇就跟大家分享這一次小涼到芭達雅旅遊，經由泰國達人帶著我們攻略了A-ONE Hotel集團旗下的Pippa、Fat Coco Seafood、Dragon Belly Chinese Food三家美食餐廳。每一家餐廳都很有自我的特色，小凉也依照自己的喜好依序分享給大家囉!

交通方式：

●直接使用Bolt App叫車，或是搭乘計程車、摩托計程車前往。

●請飯店幫忙叫車

芭達雅 Pippa 資訊

電話：66 38 259 510 / 092 385 5152

營業時間：12:00~00:00

地址： 19th FLOOR, MYTT HOTEL 10 MOO 9 PATTAYA BEACH ROAD SOI 3, PATTAYA CITY, CHONBURI, THAILAND 20150.

官方網站：https://pipparestaurant.com

IG：https://www.instagram.com/pipparestaurant/

Pippa就位在A-ONE New Wing Hotel裡，直接搭乘電梯到19樓即可。電梯一出來就有服務人員接待，但小涼卻被這繽紛的造景給吸引住，天啊!!這也太美了~

Pippa以溫暖療癒的木質調系，搭配綠色植栽及採光明亮的大片落地窗為主! 小凉個人超愛有落地窗的餐廳，經由陽光投射進來的色澤，一整個讓用餐環境更為舒適呢

周邊的酒瓶擺設及紅色的大沙發，讓人就想坐在這一區慵懶的來小酌一番。

更是將餐巾摺成西裝 的形狀，這也太誇張了吧!! 一整個讓人不想拆開><

Pippa的用餐空間有兩層樓，就像似樓中樓的概念，且往上走的樓梯間還有燈籠造景及落地窗可以直接看海景，不得不說這一區也是熱門的拍照打卡點唷!

Pippa二樓用餐環境區，依舊有我喜歡的沙發區及綠色植栽造景，且提供靠枕讓用餐氛圍中可以很舒適，加上窗外輕易可見的海景，在這裡用餐真的好愜意，但我更期待晚點的夕陽來臨~

點餐後的我們就四處逛逛，發現Pippa後面還有一個綠意長廊也相當好拍照，且可以通往後方多區的用餐空間以及其他品牌的餐廳，有興趣的朋友亦可安排下趟美食之旅。

這區有著大量的綠色植栽造景，且上面還掛了隻彩色金鋼鸚鵡，真的宛如來到森林中! 聽現場人員告知這邊還有現場live band表演唷!

可以欣賞海景的用餐區

在往裡面走還有家House of Sunrise餐廳，裝潢也很有特色，且不管哪個角度拍起來都好美。

將高腳椅搬到戶外區來的用餐空間，直接讓人面對整片芭達雅海景，視野超美！且越近傍晚，來用餐的人潮越多，大家都想在這邊欣賞無敵夕陽美景呢

再來小凉就跟大家先分享Pippa的美味餐點囉!!!



PIPPA SASHIMI。食材內容有北海道扇貝、挪威鮭魚、鮪魚、鮭魚卵、海鱺等來搭配小黃瓜、檸檬片、紫蘇葉等，生魚片食材鮮美且魚肉甜嫩，加上給的厚度吃進嘴超銷魂。

6 OYSTER。這間餐廳的生蠔是好友強力推薦必點料理之一。

每一顆生蠔都好圓碩好飽滿，光看就好滿足!顆顆飽滿的生蠔鮮甜又多汁，入嘴滑溜又甘甜，大口吃超滿足~

SURF & TURF。這一份餐點是烤肋眼牛排及焗烤河蝦，來到這就要品嚐不一樣的吃法及料理。

這焗烤河蝦真的讓人視覺口感都奢華!! 蝦肉吃起來彈牙又紮實，淋上些許檸檬汁更是爽口有勁。

肋眼牛排給的份量不少，讓人大口吃肉、吃的好過癮，看似有點生的牛排入嘴卻是嘟嘟好的熟度。肋眼牛排油花豐富均勻，入嘴肉質滑嫩香甜，滿滿的牛肉香氣，搭配特製醬料更是涮嘴。

SALMON ROLL。以挪威鮭魚、奶油乳酪、日本小黃瓜、鮭魚佐辣蛋黃醬搭配鮭魚卵製作而成的鮭魚捲。一口入嘴，食材的層次分明在嘴內細細咀嚼，是能夠讓人想一再回味的口感~

PIPPA BURRATA SALAD。以Buurrata Cheese搭配櫻桃番茄製作而成的沙拉，要吃的時候直接用刀子將中間處切開，再與旁邊的蕃茄拌在一起吃即可，清爽的乳香加上蕃茄的酸甜味，是起司控的最愛!

TRUFFLE SPAGHETTI。這是一道松露義大利麵，上頭的是新鮮松露片唷! 所以基本上你很愛松露這一道就是心頭好，加上醬汁整個趴附Q彈的麵條上，那風味真的一絕~

PIPPA CHOCOLATE PANNA COTTA。以巧克力奶凍淋上特製莓果醬，口感綿密滑溜加上莓果的酸甜一點都不膩口，一旁還有我最愛的草莓果肉，我給這道一百分啦!

WHITE PANTHER。還沒有喝就被這上頭的白豹給吸引目光，朋友說這一杯很適合來搭配海鮮系列的餐點唷! 喝起來酒香味比較厚重、帶點甜味的調酒。

PINKLY LYCHEE。這一杯粉嫩的色澤是小凉的愛，喝起來微酸微甜的就像是戀愛的滋味。

TROPICAL SOUR。以龍舌蘭酒為基底，再搭配了蘭姆酒、椰子汁、萊姆汁、杏仁糖漿…等，所以酒鄉味道也比較重一點，上頭採用的是可食用的鮮花唷!

Pippa從中午開始營業到凌晨，很建議傍晚來用餐，享受美食亦能看到海景及夕陽的美。

小涼只能說自己太幸運了! 本來想說等不到夕陽，但就在飽餐一頓後，夕陽也慢慢的來臨了，也剛好讓我將這美景拍攝下來與大家分享，真心推薦大家來芭達雅一定要來A-ONE Hotel集團品牌旗下的Pippa，享受美食之餘更能將美景一網打盡。

芭達雅Fat Coco Seafood 資訊

電話：038 259 577

營業時間：中午11:00~晚上22:00

地址：499 North Pattaya Beach, Pattaya, Thailand, Chon Buri.

FB粉絲團：https://www.facebook.com/FatCocoTH

IG：https://www.instagram.com/fatco.co

這一家Fat Coco Seafood是以各種海鮮食材為主的餐廳，緊鄰芭達雅海灘路，只要過個馬路就是美麗的沙灘，在傍晚可是能直接欣賞到夕陽美景的最佳餐廳之一! Fat Coco Seafood整體給小凉的感覺又有點像似大排檔般的熱鬧餐廳。

門口的造景很獨特，讓人宛如來到了度假勝地般~

將當地的水果拿來當造景並加上繽紛的霓虹燈更有夏日風情，現場餐廳的歡樂音樂，讓我都想要跳起草裙舞囉~~~

每一處的裝潢都讓我跟姊妹說，店家也太厲害了!! 裝潢不只是浮誇、繽紛、更是具有獨特的特色風格，一進來就會有種魔力，讓人想要拍照打卡上傳與朋友炫耀這個餐廳的一切。

當日我們相當幸運的遇上了粉紫色的天空，就在夕陽後~~~

這個大紅鳥籠的座位區可是相當的搶手唷!

Fat Coco Seafood餐廳的招牌下也有標示出A-ONE HOTELS 旗下的餐廳品牌，建議大家可以先做個筆記收藏，有到芭達雅時，就可以一一的插旗，然後來跟小凉分享你的心得(換我來羨慕你)，哈哈~~

再來就分享一下Fat Coco Seafood家的美食囉!!

喜歡吃海鮮的朋友們，一定不能錯過的烤大蝦(Grilled giant river prawns)，不只是巨大肉量也很足，重點吃起來很鮮，沒有討厭的腥味，而且蝦膏滿滿一整個讓蝦控樂翻天~

Squid with steamed eggs and lemon/附兩種海鮮沾醬。這一道魷魚佐檸檬蒸蛋小凉個人很喜歡，除了魷魚帶卵以外，那肉質吃起來肥美又Q彈帶嚼勁，搭上飲料我自己好喜歡，且加了檸檬更是爽口(偷偷說這搭配啤酒也很讚)

Stir-fried crab meat with curry powder。這一道是咖哩炒蟹肉，完全就是白飯殺手!! 為啥要這樣對我，讓我減肥破功!!! 給了滿滿的蟹肉加上濃醇香的泰式咖哩，天啊!! 給我兩大碗白飯侍候><

飲料有SPARKLING MANCHEE(右)，這是一杯調酒類飲品。整顆椰子汁，是我在泰國每天都要喝上一顆的消暑果汁。COCO HOUSE(下)，這一杯一樣是調酒飲品，只是很妙的是上面還多了焦糖爆米花。

來到Fat Coco Seafood記得四處走走，你會發現餐廳內有著更多的秘境(網美打卡點)唷!!

這邊則是A-ONE Hotel旗下飯店的泳池環境，整體裝潢也是走繽紛浮誇色系，加上度假風十足，也讓不少親子遊客盡情享受歡樂時光~

當日遇到了粉紫色的天空，瞬間美不勝收，讓每張照片的背景更多了浪漫。

芭達雅Dragon Belly Modern Chinese Restaurant 資訊

電話：66 38 259 599

營業時間：上午11:00~晚上10:00

地址：115 11 Beach Rd, หนองปรือ Bang Lamung District, Pattaya, Thailand, Chon Buri.

FB粉絲團：https://www.facebook.com/dragonbelly.pty

IG：https://www.instagram.com/dragon.belly/

來芭達雅想吃中式料理也沒問題!這一間Dragon Belly Chinese Food推薦給你。且Dragon Belly Chinese Food的位置就剛好在Pippa旁，也可以吃飽後再到Pippa喝個小酒看下夜景。餐廳的外觀以黃色系建築搭配中國風的紅色燈籠及雙龍造型，在這一條上算是相當醒目的餐廳。

一入內就被這繽紛的飛龍給吸引住，只能說泰國店家真的太厲害了! 餐廳內的裝潢完全的融入中國風，且色澤繽紛相當討喜。

喜氣的紅燈籠掛滿滿，宛如在過新年般的熱鬧情境~

這一次跟一群好友們就是專程來吃Dragon Belly家最具特色的香港烤豬，以整隻乳豬去做烘烤，油油亮亮的外觀看起來就相當吸引人(容我吞下口水先)，記得想吃要提早1個小時前預訂唷!

Hong kong Roasted Suckling Pig(Whole)附小刈包、蔥、辣椒、醬料。

整隻烤乳豬，皮脆肉嫩真的好罪惡！這烤乳豬在完成後會先幫客人切成一塊塊；直接夾起來吃就可以了，這外層的豬皮相當的脆香， 配上軟嫩誘人的肉質，既潤口又不會太過油膩，如此的美味口感讓人一塊接著一塊不想停阿~~

來點不一樣的吃法，就當是將北京烤鴨換成了烤乳豬XD 多了配菜吃起來更有層次風味且吃多了也不覺得膩唷!

Beef Stew Hot Pot。這一道牛肉火鍋可以說是我們大家的心頭好，最後可是連湯都不剩呢。裡面的食材不單單有牛腱肉還有牛筋都燉的相當軟爛，就算是帶長輩來也能輕鬆享用。重點是這牛肉火鍋湯頭相當的濃郁又清爽好喝，對於愛喝湯的我來說是一級棒!

Fried Rice Yeung Chow Style。這道揚州炒飯以蝦仁、叉燒、紅蘿蔔配上粒粒分明的米飯，口感相當豐富呢

Twist chinese Doughunt Noodle Rolls。一開始我還想說這是百花油條，結果一吃! 天啊~這也太特別了吧! 將炒好的粿條包覆呈長條型，吃起來軟酥、裡面的粿條卻是滑嫩口感，搭上甜甜鹹鹹的醬汁一整個超涮嘴。

Hong Kong Roasted Duck。這跟我以往吃到的烤鴨很不一樣，因為烤鴨上頭還淋上了不少醬汁，但卻不影響烤鴨外皮的風味。烤鴨肉質嫩香又多汁，不柴加上鴨皮的微酥軟，個人覺得還挺不賴!

這一次跟姊妹好友們到泰國芭達雅的美食之旅，就在這一篇跟大家一次分享囉! 只能說A-ONE Hotel旅館集團旗下的品牌餐廳真的很強，不只是在裝潢上用心且有自我的特色以外，在餐點上的擺盤更是令人視覺味覺大滿足，尤其Pippa在19樓上，有著獨特的優勢可以欣賞到無邊際海景以及夕陽、夜景的美。Fat Coco Seafood有著大排檔的熱鬧及海鮮大餐、加上緊鄰沙灘更是親子超愛的餐廳之一。想要吃中式料理就來Dragon Belly Chinese Food準沒錯!!

泰國芭達雅TERMINAL21 PATTAYA 航站購物中心，吃美食購好物、娛樂休閒一次搞定!