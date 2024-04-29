週末來台中玩，跟家人都想吃拉麵，看到google評論很高的信川屋，來吃吃看～信川屋在台中開業多年，老闆對於食材很用心，麵條是自己做的，不添加鹼粉、色素、防腐劑，還有七彩麵、有機玫瑰花瓣麵、養生銀耳麵跟全麥麵，超特別！麵條手作的工序相當繁瑣，老闆堅持職人精神手作麵條，要就做到最好，真的揪甘心～信川屋的湯頭也是自己熬的，豚骨湯跟雞湯不混湯，細心熬煮，真材實料，此外信川屋的炸豬排跟炸雞都超級好吃！我一試成主顧，會想無限回訪。

信川屋在勤美誠品附近巷弄中，如話說「酒香不怕巷弄深」，就是在指信川屋了～

店內環境很舒適，有種日系的的清幽感，乾淨而且很寬敞，座位間距夠大，不會覺得很擁擠。有座位也有吧台區，一個人來吃也可以很輕鬆。

信川屋有很特別的麵條，包括七彩麵、有機玫瑰花瓣麵、養生銀耳麵、全麥麵條，都是用當季、天然的食材加入麵糰中，不是色素，而且老闆堅持每日現做，不放隔夜，店內還有幾十萬的製麵機，每日現做讓麵條可以保有Q彈的口感。

還有沁涼的冰水可以飲用，

信川屋的拉麵有五種湯頭，我們選雞白湯跟豚骨湯，下次再來品嚐看看泡菜、咖哩跟味噌湯頭，看起來都好好吃！

麵有分迷你碗和標準碗，其實標準碗就比外面的正常份量多了，價格超划算的！200多元，竟然可以吃到這麼用心的拉麵，現在台北一碗拉麵很多要300多元了！信川屋的麵條、湯底和鹹度都是可以調整的，老闆有特別跟我們介紹，普通的硬度，就是外面的偏硬的硬度，如果在信川屋選偏硬，那大概煮一秒就起來了

豚骨湯頭是用叉燒的豬大骨，慢慢熬煮，將豬骨的精華都融入進湯頭裡。信川屋特製的辣醬也超過癮！可以喝一口原味，喝到最後再把辣醬放到湯頭裡，可以嚐到不一樣的風味。

我們點的博多豚骨拉麵搭配的是信川屋的一般麵條，硬度我們選普通，老闆說會是外面拉麵店口感的偏硬，我很喜歡！Q彈有勁，不會太軟～

海苔、玉米、蔥花滿滿，有一顆玉子，我們把湯頭喝光XD 旁邊的辣醬可以放到湯頭裡，變成新的滋味～

雞白湯採用了雞骨、雞爪、雞翅熬煮，滿滿的雞香氣，蔥花拌入湯頭，更增添香氣更層次感，麵條搭配的是加價的有機玫瑰花瓣麵條，有機玫瑰花瓣麵條選偏硬，湯頭濃度我們都是選濃郁，鹹度都選正常。可以看到熬煮的拉麵湯頭真的很濃醇香，湯頭都是滿滿的豬大骨精華！海苔、蔥花、玉米，也有一顆玉子，叉燒超厚！好喜歡叉燒的炙燒香氣。叉燒是無毒豬，老闆切的很厚，超好吃的！軟嫩、肥瘦相間，一點都不柴，也不會很油膩。

有機玫瑰花瓣麵是老闆將玫瑰花瓣剪碎後，融入麵糰裡，再揉捏製作而成。吃的時候真的有滿滿的玫瑰香氣耶

信川屋盛裝拉麵的砂鍋，是老闆花了三十萬去開模的，就是希望上桌可以保持拉麵最美味的狀態，連碗都很用心👍

右邊的碗是迷你份量、左邊的碗是普通的份量

黃金豚排超級好吃！搭配旁邊的沾醬跟岩鹽都是一絕，我很愛吃豬排飯，我覺得信川屋的豬排飯完全不輸給外面四五百元一客的豬排飯耶！搭配著高麗菜絲，清爽過癮！必點必點！

老闆說是用一公斤三四百元的高成本豬排，再會用30幾萬的冰箱靜置，讓豬排熟成，肉的鮮甜味跟豬的香氣更濃郁，超級好吃！金黃色的皮很酥脆很香，一點都不油膩！

越光米好Q彈，香氣很棒！粒粒分明好好吃～

九層塔煎餃也是信川屋的招牌，是老闆自己做的餃子皮，老闆用九層塔榨汁後，製作了麵皮，底部煎到酥脆，煎餃的豬肉餡也是採用無毒豬，成本不惜重本，一咬下去會爆汁！九層塔香十足超特別的！一定要沾旁邊老闆自己做的辣醬，好好吃！

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無骨雞腿塊，很juicy，麵衣不會很厚，皮脆、很香，所以不會很油，還保有肉汁。

雞塊是很大塊的雞腿排，薄皮嫩雞的感覺，很像古早味的那種懷念炸雞，好好吃！信川屋的炸物真的都很強耶！

老闆說連雞塊旁邊的胡椒鹽都是自己做的，真的很用心耶！老闆不會太累嗎嗚嗚～

甘露煮秋刀魚，煮到骨頭都可以啃，燉煮得魚肉很入味，很適合配飯，湯汁鹹甜鹹甜。

唐揚豆腐是採用雞蛋豆腐，趁熱吃，內裡軟嫩，外酥脆，搭配老闆自製的辣椒醬，超好吃！

老闆從原料揀選，到自己手作去製作每道料理都親力親為，很推薦大家來信川屋吃吃看！真材實料！而且不只拉麵麵條、湯頭很美味，周邊炸物也超讚的！喜歡拉麵的老饕，一定不要錯過，對於品質有堅持的信川屋，台中必吃餐廳～

信川屋博多豚骨拉麵店

信川屋地址：403台中市西區中興四巷21號

信川屋電話：0910570514

信川屋營業時間：11:00–14:30、16:30–21:00

信川屋FB：https://www.facebook.com/shinkawaraman