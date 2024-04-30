板橋的朋友有福了，

東區熱門串燒吃到飽-串燒殿在板橋也吃的到了，

$549起吃到飽，

還有台灣生啤酒暢飲只要$199、日本酒$399無限暢飲，

CP值超高的，

很適合下班後和三五好友們一起聚餐、小酌一下

(開車不喝酒，喝酒不開車)

串燒殿-板橋店位於板橋車站對面，

約步行5分鐘的路程，

地理位置超便利，

約聚餐很方便

門口還有拍照打卡牆，

很適合在這拍聚餐大合照

店內寬敞明亮，

很喜歡它每張桌面都很大，

寬敞又不擁擠，

讓人用餐起來舒適又自在

自助吧的飲料無限供應，

還有冷泡茶，

滿足每個人不同的喜好

串燒殿的用餐方式:

吃到飽用餐時間2小時，最後40分鐘前要完成最後加點，

這裡是使用QR code點餐，

一次能點8樣，

會建議點餐方式分區點餐，

減少等候時間喔~

串燒殿有$549、$749、$949、$1499不同的價位，

PS:因原物料上漲，所以價格的部份從5/1會調整為$599、$799、$989、$1499

食材豐富多樣化，

滿足每個人不同的喜好

這裡還有日本酒只要$399無限暢飲，

CP值很高

(開車不喝酒，喝酒不開車)

也有啤酒喝到飽和各式調酒可以選, 也有台灣生啤酒暢飲只要$199

(開車不喝酒，喝酒不開車)

調酒都是現點現調的喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

奶酒

奶酒和咖啡就是搭，

香香甜甜的咖啡香、酒香，

順口又好喝

(開車不喝酒，喝酒不開車)

(開車不喝酒，喝酒不開車)

日式海帶芽絲

嚐起來香香脆脆的，

清爽又開胃

炸胖嘟嘟葉魚

外面一份少少的幾隻，

這裡可以吃到飽耶~

柳葉魚炸得金黃酥脆，

又酥又好吃，讓人吃起來超滿足

串意料理章魚燒

這還蠻有特色的，第一次看到吃到飽有這個耶~

讓人彷彿像是在吃章魚燒的感覺

魷魚塊

嚐起來軟Q脆彈，

又香又涮嘴

炸廣島牡蠣

麵衣酥香，

裡面的牡蠣鮮甜且多汁，

一口咬下好滿足

頂級美國帶骨牛小排

札實又有嚼感，

咬到骨邊肉的時候感覺特別香了

日式唐揚雞

超大一塊的，

麵衣是那種很酥脆的，

雞肉也相當軟嫩，

冷掉嚐起來也不膩口

泡菜佐牛肉

泡菜和牛超搭的，

牛肉軟嫩，泡菜酸香爽脆，

整體搭配起來有層次又好吃

你沒吃過小肉豆

這是我在早餐店必點的美味，

嚐起來超酥的，

有點像是炸過的小熱狗般的感覺

炸手工香腸

香腸炸得酥香不油膩，

搭配蒜片嚐起來更香更好吃

炒水蓮

水蓮爽脆又多汁，

炒得軟硬度剛剛好，

肉類吃多了要來點蔬菜均衡一下

下酒毛豆

毛豆爽脆，

外面的胡椒帶點微微的辣感，

清爽又順口

醋溜洋蔥

洋蔥酸酸脆脆的，搭配炸物很解膩

薄鹽油亮亮烤鯖魚

鯖魚烤得油油亮亮的，

油脂豐富，

表皮香脆，

肉質軟嫩又多汁，

新鮮又沒腥味

炸櫛瓜

一口咬下表皮酥脆，櫛瓜多汁又爽脆，

鮮甜又美味

喝醉的蝦

帶有迷人的酒香氣，

肉質軟嫩又多汁，

真的蠻夠味的

(未滿十八歲，請勿飲酒)

來串燒殿可別錯過各式串燒，

起司牛肉串、蒜味牛肉串、鹽烤雞肉串、炙燒明太子雞肉串

這幾款都很有特色，

喜歡吃串的朋友一定要試試

韓式海鮮起司燉飯(小辣)

底下是韓式海鮮燉飯，

表面灑了滿滿的起司，

記得要趁熱攪拌，

就有濃濃的起司拉絲感，

嚐起來鹹香濃郁又香又辣的，

讓人辣得很過癮

百頁豆腐

烤得入味又嫩口，

嚐起來也不會很乾，

厚實又有飽足感

我就厲害炸蝦整根直接吃

懶的剝蝦的朋友一定要點，

整支蝦都能直接吃，

酥香又有嚼感，

蝦味十足

玉米小時候

嚐的到玉米筍的原汁原味，

新鮮又鮮甜

板橋店歡慶開幕，只要點$949吃到飽方案就送酒蒸蛤蠣吃到飽，

每顆蛤蠣又大又飽滿，

鮮甜多汁

喜歡蛤蠣的朋友可別錯過

串燒殿食材豐富多樣化$549起就能吃的超滿足，

不管是公司聚餐，或是和三五好友來這聚餐都適合喔~





店家資訊:

串燒殿 板橋店

地址： 新北市板橋區文化路一段113號

電話： (02)2969-9001

營業時間:星期一到星期五 17.00-24.00，六日12.00-14.00、17.00-24.00



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串燒殿分店資訊:

大安：大安區敦化南路一段160巷24號

中山：台北市中山區民權東路二段13號

天母：台北市士林區天母西路53號1樓



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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