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【板橋串燒吃到飽】串燒殿-板橋店｜日本酒只要$399無限暢飲｜板橋串燒｜板橋美食

2024-04-30 08:06:00 范范 人氣：106
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窩客好文

范范

發表篇數：810篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：串燒殿-板橋店
place新北市板橋區文化路一段113號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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板橋的朋友有福了，

東區熱門串燒吃到飽-串燒殿在板橋也吃的到了，

$549起吃到飽，

還有台灣生啤酒暢飲只要$199、日本酒$399無限暢飲，

CP值超高的，

很適合下班後和三五好友們一起聚餐、小酌一下

(開車不喝酒，喝酒不開車)

【板橋串燒吃到飽】串燒殿-板橋店｜日本酒只要$399無限暢飲｜板橋串燒｜板橋美食 (41).jpg

串燒殿-板橋店位於板橋車站對面，

約步行5分鐘的路程，

地理位置超便利，

約聚餐很方便

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門口還有拍照打卡牆，

很適合在這拍聚餐大合照

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店內寬敞明亮，

很喜歡它每張桌面都很大，

寬敞又不擁擠，

讓人用餐起來舒適又自在

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自助吧的飲料無限供應，

還有冷泡茶，

滿足每個人不同的喜好

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串燒殿的用餐方式:

吃到飽用餐時間2小時，最後40分鐘前要完成最後加點，

這裡是使用QR code點餐，

一次能點8樣， 

會建議點餐方式分區點餐，

減少等候時間喔~

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串燒殿有$549、$749、$949、$1499不同的價位，
PS:因原物料上漲，所以價格的部份從5/1會調整為$599、$799、$989、$1499

食材豐富多樣化，

滿足每個人不同的喜好

【板橋串燒吃到飽】串燒殿-板橋店｜日本酒只要$399無限暢飲｜板橋串燒｜板橋美食 (6).JPG

這裡還有日本酒只要$399無限暢飲，

CP值很高

(開車不喝酒，喝酒不開車)

【板橋串燒吃到飽】串燒殿-板橋店｜日本酒只要$399無限暢飲｜板橋串燒｜板橋美食 (4).JPG

也有啤酒喝到飽和各式調酒可以選, 也有台灣生啤酒暢飲只要$199

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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調酒都是現點現調的喔~

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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奶酒

奶酒和咖啡就是搭，

香香甜甜的咖啡香、酒香，

順口又好喝

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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(開車不喝酒，喝酒不開車)

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日式海帶芽絲

嚐起來香香脆脆的，

清爽又開胃

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炸胖嘟嘟葉魚

外面一份少少的幾隻，

這裡可以吃到飽耶~

柳葉魚炸得金黃酥脆，

又酥又好吃，讓人吃起來超滿足

串意料理章魚燒

這還蠻有特色的，第一次看到吃到飽有這個耶~

讓人彷彿像是在吃章魚燒的感覺

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魷魚塊

嚐起來軟Q脆彈，

又香又涮嘴

炸廣島牡蠣

麵衣酥香，

裡面的牡蠣鮮甜且多汁，

一口咬下好滿足

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頂級美國帶骨牛小排

札實又有嚼感，

咬到骨邊肉的時候感覺特別香了

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日式唐揚雞

超大一塊的，

麵衣是那種很酥脆的，

雞肉也相當軟嫩，

冷掉嚐起來也不膩口

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泡菜佐牛肉

泡菜和牛超搭的，

牛肉軟嫩，泡菜酸香爽脆，

整體搭配起來有層次又好吃

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你沒吃過小肉豆

這是我在早餐店必點的美味，

嚐起來超酥的，

有點像是炸過的小熱狗般的感覺

炸手工香腸

香腸炸得酥香不油膩，

搭配蒜片嚐起來更香更好吃

【板橋串燒吃到飽】串燒殿-板橋店｜日本酒只要$399無限暢飲｜板橋串燒｜板橋美食 (18).JPG

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炒水蓮

水蓮爽脆又多汁，

炒得軟硬度剛剛好，

肉類吃多了要來點蔬菜均衡一下

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下酒毛豆

毛豆爽脆，

外面的胡椒帶點微微的辣感，

清爽又順口

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醋溜洋蔥

洋蔥酸酸脆脆的，搭配炸物很解膩

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薄鹽油亮亮烤鯖魚

鯖魚烤得油油亮亮的，

油脂豐富，

表皮香脆，

肉質軟嫩又多汁，

新鮮又沒腥味

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炸櫛瓜

一口咬下表皮酥脆，櫛瓜多汁又爽脆，

鮮甜又美味

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喝醉的蝦

帶有迷人的酒香氣，

肉質軟嫩又多汁，

真的蠻夠味的

(未滿十八歲，請勿飲酒)

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來串燒殿可別錯過各式串燒，

起司牛肉串、蒜味牛肉串、鹽烤雞肉串、炙燒明太子雞肉串

這幾款都很有特色，

喜歡吃串的朋友一定要試試

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韓式海鮮起司燉飯(小辣)

底下是韓式海鮮燉飯，

表面灑了滿滿的起司，

記得要趁熱攪拌，

就有濃濃的起司拉絲感，

嚐起來鹹香濃郁又香又辣的，

讓人辣得很過癮

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百頁豆腐

烤得入味又嫩口，

嚐起來也不會很乾，

厚實又有飽足感

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我就厲害炸蝦整根直接吃

懶的剝蝦的朋友一定要點，

整支蝦都能直接吃，

酥香又有嚼感，

蝦味十足

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玉米小時候

嚐的到玉米筍的原汁原味，

新鮮又鮮甜

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板橋店歡慶開幕，只要點$949吃到飽方案就送酒蒸蛤蠣吃到飽，

每顆蛤蠣又大又飽滿，

鮮甜多汁

喜歡蛤蠣的朋友可別錯過

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串燒殿食材豐富多樣化$549起就能吃的超滿足，

不管是公司聚餐，或是和三五好友來這聚餐都適合喔~

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店家資訊:
串燒殿 板橋店
地址： 新北市板橋區文化路一段113號
電話： (02)2969-9001
營業時間:星期一到星期五 17.00-24.00，六日12.00-14.00、17.00-24.00

串燒殿粉絲團

串燒殿分店資訊:
大安：大安區敦化南路一段160巷24號 　　　　
中山：台北市中山區民權東路二段13號 　　　　
天母：台北市士林區天母西路53號1樓

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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