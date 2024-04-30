為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋咖啡廳｜柴貓趴趴走

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋咖啡廳｜柴貓趴趴走

2024-04-30 09:00:00 柴貓趴趴走 人氣：102
share
窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：392篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：COFE喫茶咖啡
place台北市大同區迪化街一段248號2樓
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

一個個方正的巧克力，
是「COFE 喫茶咖啡」的小金磚XD
許多外地來的遊客來此，
就是為了品嘗一口巧克力；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【COFE 喫茶咖啡】
地址：台北市大同區迪化街一段248號2樓
電話：02-2552-8386
營業時間：10:00~18:00
【COFE 喫茶咖啡】粉絲專頁

分割_b_green.jpg

※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

【台北】墨洋拉麵｜滿滿海味貝貝拉麵，還有整顆干貝在裡面｜柴貓

【台北】墨洋拉麵｜滿滿海味貝貝拉麵，還有整顆干貝在裡面｜柴貓

隱身在印花樂2樓，
「COFE 喫茶咖啡」
是老宅翻新的咖啡店，
店內空間不算大，
假日客滿機率滿的；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【大稻埕印花樂】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【招牌超低調】

幸運還剩下吧檯的座位，
坐定位後翻閱起菜單~
這裡主打台灣莊園咖啡，
也有提供一點輕食，
不過最吸睛的，
還是滿滿快兩頁的茶磚(COTE)

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【老宅翻新咖啡廳】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【店內桌數不多】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【雕花木窗很有味道】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【店內還有一些書籍可翻閱】

將咖啡、茶葉等原料，
以可可脂低溫長時間研磨萃取
所製作出來的茶磚(COTE)
曾經獲得國際巧克力大賞，
我點了"鐵觀音"的口味、
配上"屏東可可糖吐司
和"咖啡果乾葉茶"；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【許多人為了茶磚(COTE)而來】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【一個個小金磚阿XD】

吐司切的厚實，
光外觀就很給力~
"屏東可可糖吐司"
就像吐司上塗滿顆粒糖塊，
稍甜建議兩人一起分食；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【今日午茶】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【就像吃巧克力砂糖】

"咖啡果乾葉茶"
紅茶香中有著淡淡龍眼乾甜味，
基底有點像台茶18，
和甜味略重的吐司滿適合的；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【"咖啡果乾葉茶"】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【口味回甘不苦澀】

"鐵觀音"口味的茶磚(COTE)，
約略是75%的巧克力甜度，
吃得出鐵觀音的香氣，
不過一片就要60大洋，
價位來說算是高；

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【鐵觀音巧克力】

【台北】COFE 喫茶咖啡｜茶葉和巧克力的新火花，大稻埕老屋
【吃得出茶葉香氣】

※後記：【COFE 喫茶咖啡】
位在大稻埕的2樓，
老宅翻新的環境還不錯；
假日客滿機率很高、
茶磚(COTE)口味滿特別，
想尋找特殊巧克力的人
可以來這尋寶看看

延伸閱讀：特色咖啡廳大收集

咖啡的秘密基地【Caffe Fiore 咖啡花】

濃濃復古風情茶館【南街得意】

老宅療癒系咖啡廳【好人好事x七二劇場】

新竹最美書店，綠意的美好【或者蔬食】 

雙柴坐鎮日式古宅咖啡廳【斗宅揀茶舍】

ss咖啡廳_懶人包.jpg 

 



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【台北】饞哭了煎餅果子｜這個分量太無敵，源自

【竹南】蔬皮肚皮SuperDuper｜衝完浪來份墨西哥

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up