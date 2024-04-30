一個個方正的巧克力，
是「COFE 喫茶咖啡」的小金磚XD
許多外地來的遊客來此，
就是為了品嘗一口巧克力；
【COFE 喫茶咖啡】
地址：台北市大同區迪化街一段248號2樓
電話：02-2552-8386
營業時間：10:00~18:00
【COFE 喫茶咖啡】粉絲專頁
隱身在印花樂2樓，
「COFE 喫茶咖啡」
是老宅翻新的咖啡店，
店內空間不算大，
假日客滿機率滿的；
【大稻埕印花樂】
【招牌超低調】
幸運還剩下吧檯的座位，
坐定位後翻閱起菜單~
這裡主打台灣莊園咖啡，
也有提供一點輕食，
不過最吸睛的，
還是滿滿快兩頁的茶磚(COTE)
【老宅翻新咖啡廳】
【店內桌數不多】
【雕花木窗很有味道】
【店內還有一些書籍可翻閱】
將咖啡、茶葉等原料，
以可可脂低溫長時間研磨萃取
所製作出來的茶磚(COTE)
曾經獲得國際巧克力大賞，
我點了"鐵觀音"的口味、
配上"屏東可可糖吐司
和"咖啡果乾葉茶"；
【許多人為了茶磚(COTE)而來】
【一個個小金磚阿XD】
吐司切的厚實，
光外觀就很給力~
"屏東可可糖吐司"
就像吐司上塗滿顆粒糖塊，
稍甜建議兩人一起分食；
【今日午茶】
【就像吃巧克力砂糖】
"咖啡果乾葉茶"
紅茶香中有著淡淡龍眼乾甜味，
基底有點像台茶18，
和甜味略重的吐司滿適合的；
【"咖啡果乾葉茶"】
【口味回甘不苦澀】
"鐵觀音"口味的茶磚(COTE)，
約略是75%的巧克力甜度，
吃得出鐵觀音的香氣，
不過一片就要60大洋，
價位來說算是高；
【鐵觀音巧克力】
【吃得出茶葉香氣】
※後記：【COFE 喫茶咖啡】
位在大稻埕的2樓，
老宅翻新的環境還不錯；
假日客滿機率很高、
茶磚(COTE)口味滿特別，
想尋找特殊巧克力的人
可以來這尋寶看看
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