一個個方正的巧克力，

是「COFE 喫茶咖啡」的小金磚XD

許多外地來的遊客來此，

就是為了品嘗一口巧克力；



【COFE 喫茶咖啡】

地址：台北市大同區迪化街一段248號2樓

電話：02-2552-8386

營業時間：10:00~18:00

【COFE 喫茶咖啡】粉絲專頁

※台北捷運懶人包｜松山新店線推薦餐廳

隱身在印花樂2樓，

「COFE 喫茶咖啡」

是老宅翻新的咖啡店，

店內空間不算大，

假日客滿機率滿的；



【大稻埕印花樂】



【招牌超低調】

幸運還剩下吧檯的座位，

坐定位後翻閱起菜單~

這裡主打台灣莊園咖啡，

也有提供一點輕食，

不過最吸睛的，

還是滿滿快兩頁的茶磚(COTE)



【老宅翻新咖啡廳】



【店內桌數不多】



【雕花木窗很有味道】



【店內還有一些書籍可翻閱】

將咖啡、茶葉等原料，

以可可脂低溫長時間研磨萃取

所製作出來的茶磚(COTE)

曾經獲得國際巧克力大賞，

我點了"鐵觀音"的口味、

配上"屏東可可糖吐司

和"咖啡果乾葉茶"；



【許多人為了茶磚(COTE)而來】



【一個個小金磚阿XD】

吐司切的厚實，

光外觀就很給力~

"屏東可可糖吐司"

就像吐司上塗滿顆粒糖塊，

稍甜建議兩人一起分食；



【今日午茶】



【就像吃巧克力砂糖】

"咖啡果乾葉茶"

紅茶香中有著淡淡龍眼乾甜味，

基底有點像台茶18，

和甜味略重的吐司滿適合的；



【"咖啡果乾葉茶"】



【口味回甘不苦澀】

"鐵觀音"口味的茶磚(COTE)，

約略是75%的巧克力甜度，

吃得出鐵觀音的香氣，

不過一片就要60大洋，

價位來說算是高；



【鐵觀音巧克力】



【吃得出茶葉香氣】

※後記：【COFE 喫茶咖啡】

位在大稻埕的2樓，

老宅翻新的環境還不錯；

假日客滿機率很高、

茶磚(COTE)口味滿特別，

想尋找特殊巧克力的人

可以來這尋寶看看

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